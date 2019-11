Waarom vliegmaatschappij Air Europa deze week twee keer groot nieuws was

Beeld REUTERS

De verkoper is de 78-jarige Juan José Hidalgo, ondernemer in het toerisme en een van de rijkste Spanjaarden. De verkoop liet hij over aan zijn flamboyante zoon Javier, die sinds twee jaar de leiding over het bedrijf heeft.

Air Europa werd opgericht in 1986. Onder leiding van Hidalgo rebelleerde de maatschappij tegen de macht van staatsmaatschappij Iberia op de Spaanse vliegmarkt. Inmiddels vliegt het bedrijf op 143 bestemmingen in 43 landen. En daarmee verdient het veel geld. In 2018 werd 100 miljoen euro winst gemaakt op een omzet van 2,1 miljard euro. Daarmee was het de grootste dochter van het familiebedrijf van de Hidalgo’s. Hun toeristische groep Globalia, boekte met Air Europa en onder meer eigen hotels en reisbureaus vorig jaar een totale omzet van zo’n 3,5 miljard euro.

De verkoop van de maatschappij aan het consortium IAG is opmerkelijk. Juist de door de Hidalgo’s zo verafschuwde nationale vliegmaatschappijen Iberia en British Airways, spelen in die groep een leidende rol. De Hildalgo’s hebben zich altijd afgezet tegen de staatsvoordelen voor die bedrijven, volgens hen een vorm van oneerlijke concurrentie. Niettemin was de familie tien jaar geleden wel betrokken bij een groepspoging om Iberia over te nemen. De slag eindigde met een fusie van Iberia met British Airways.

Zuid-Amerika

In dertig jaar werd Air Europa gestaag uitgebreid. De meeste vluchten gaan tussen Spanje en Noord- en West-Europa. Inmiddels zijn er ook langeafstandsvluchten naar Zuid-Amerika, gedeeltelijk in samenwerking met de Ierse prijsvechter Ryanair. De vloot is relatief jong, met meer dan zestig vliegtuigen van Boeing, Airbus en Embraer. Een flink aantal vliegtuigen is nog in bestelling.

De IAG-groep wil met de aankoop van Air Europa meer vluchten kunnen aanbieden richting Zuid-Amerika. Eerder werd de Spaanse budgetvlieger Vueling al ingelijfd. Dat bedrijf werd opgericht in 2006 en vliegt inmiddels met meer dan honderd vliegtuigen. Die opmars werd door de Hidalgo’s echter beschouwd als kunstmatig; de snelle groei werd vooral gefinancierd met ruime leningen. De weerzin was niet voldoende om de aanbieding van IAG af te wijzen, ook al waren er andere geïnteresseerden.

Eerder werden Air France/KLM, het Amerikaanse Delta en een Chinese groep genoemd als kopers van Air Europa. De Frans-Nederlandse groep zag in de maatschappij een goede aanvulling op luchtvaartalliantie Sky Team, een samenwerkingsverband dat moet zorgen voor een wereldomspannend vliegnetwerk. De Spaanse partner zal nu toetreden tot de concurrerende alliantie One World, waaraan behalve Iberia en British Airways onder andere ook American Airlines, Cathay Pacific en Qatar Airways deelnemen.

De aankoop moet nog wel worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. Met Iberia, Vueling en Air Europa wil IAG de drie grootste vliegmaatschappijen van Spanje bundelen. De groep denkt met het samenwerkingsverband ook de positie van Madrid te versterken, als belangrijke Europese luchthaven naast Schiphol, Frankfurt, Londen Heathrow en Parijs.