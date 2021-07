Waarom versoepelt het kabinet ventilatie-eisen voor de horeca? Vier vragen

Cafébezoekers buiten het café. Bij de invoering van de Alcoholwet was er even minder aandacht voor ventilatie. Beeld ANP

Hoe kan dit? Vragen om ventileren en de eisen verlagen staan toch haaks op elkaar?

Dat klopt. Toch schuilt er een logica in. Het kabinet is jaren bezig geweest de Drank- en horecawet te vervangen door de Alcoholwet. Op 1 juli was het zover. Als dat al aandacht kreeg, ging het vooral om het nieuwe verbod op stuntaanbiedingen met drank. Geen kratjes bier meer voor een tientje. En volwassenen zijn strafbaar als ze drank voor minderjarigen kopen. De versimpeling van de regels voor de horeca bleven buiten de Kamer vrijwel onbesproken en dus ook de regels voor ventilatie van de horeca. Die vervallen. Voortaan geldt voor de horeca-onderkomens het zogeheten Bouwbesluit, waarin veel soepeler ventilatieregels staan.

Waarom is het Bouwbesluit soepeler op het punt van ventilatie?

Omdat het Bouwbesluit algemene regels voorschrijft voor alle gebouwen. De regels voor de horeca waren altijd veel strenger, omdat er binnen mocht worden gerookt. Nu dat niet meer mag, kunnen de eisen soepeler zijn. Bovendien horen dergelijke eisen volgens verantwoordelijk demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) niet thuis in de Alcoholwet, maar in het Bouwbesluit.

Waarom is het parlement akkoord gegaan met de soepeler ventilatie-eisen voor de horeca?

Het Bouwbesluit houdt geen rekening met een pandemie. Dat is tijdens de debatten over de Alcoholwet wel aan de orde gesteld. PVV-Kamerlid Chris Jansen diende een voorstel in om de wet te wijzigen, maar dat werd voor de verkiezingen tegengehouden door VVD, CDA, D66, CU, SGP en het toen zelfstandige Kamerlid Henk Krol. In het najaar komt het bouwbesluit opnieuw aan de orde in de Kamer. Dan zal zeker gesproken worden over speciale eisen voor de horeca.

Waarom is er nu, een maand na invoering van de soepeler eisen, ineens gedoe over?

Door de tegenstrijdigheid tussen de oproep van premier Rutte om vooral goed te ventileren en de versoepeling van de eisen voor de horeca. Ook zijn de eisen sinds 1 juli veel soepeler dan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert. En dan is daar ook de discussie die op gang kwam na het versoepelingsdebacle van eind juni. De vierde golf was te herleiden tot de nachthoreca. Heeft het demissionair kabinet te weinig oog voor verspreiding van het coronavirus via de lucht? Wordt dat gebrek onderstreept door de versoepeling van de ventilatie-eisen voor de horeca?

Het motto ‘Dansen na Janssen’ van demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid heeft bijgedragen aan het vermoeden dat ventilatie geen topprioriteit is voor het kabinet. Vaccinatie leek de enige prioriteit. Meteen na de versoepeling van de maatregelen en de opleving van het uitgaansleven steeg ook het aantal besmettingen. De horeca kreeg daarvan indirect de schuld, terwijl die juist open mocht van een kabinet dat de ventilatierichtlijnen versoepelde. Opvallend is ook dat de horeca juist had gelobbyd voor handhaving van de ventilatieregels uit de oude Drank- en horecawet. Die ventilatie-installaties hingen er immers al.