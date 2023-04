Waarom verhuist een Spaanse bouwmultinational naar de polder? En wat levert het Nederland op?

Het Guggenheim Museum in Bilbao, een van de bekende projecten van Ferrovial. Beeld Getty Images

Waarom verhuist Ferrovial naar Nederland?

Donderdagmiddag schaarden de aandeelhouders van Ferrovial, dat zijn geld verdient met onder meer de bouw en exploitatie van grote infrastructurele projecten, zich achter het voorstel om het hoofdkantoor te verplaatsen naar Amsterdam. De volgens de Ferrovial-top belangrijkste reden is de wens van een notering aan de beurs van New York. Zo'n dubbele notering zou makkelijker zijn via de beurs van Amsterdam dan die in Madrid.

Volgens Ferrovial past een Amerikaanse beursnotering goed bij het huidige internationale profiel. Zo’n 95 procent van alle activiteiten van het in 1952 opgerichte bedrijf bevindt zich tegenwoordig in het buitenland. Ook zou het bedrijf zo interessanter worden voor beleggers die er nu nog voor terugschrikken om zich te begeven op de kleinere Spaanse aandelenmarkt.

Speelt het fiscale klimaat in Nederland een rol?

‘We voeren deze operatie niet uit om fiscale redenen.’ Met die woorden ontkende topman Rafael del Pino, met een geschat vermogen van 3,8 miljard euro de op twee na rijkste persoon van Spanje, dat donderdag stellig. Volgens Ferrovial is het bedrag dat Nederland straks zal heffen ‘zeer vergelijkbaar’ met de belastingen die het bedrijf tot nu toe in Spanje afdraagt.

Maar volgens Spaanse media becijferden analisten van de bank Sabadell eerder dat Ferrovial tot 40 miljoen euro per jaar aan belastingen kan besparen. De Spaanse regering, die eind februari volledig verrast werd door het nieuws van de verhuizing, vermoedt dat dit en niet een smoes over een dubbele beursnotering de werkelijke reden is. Een beursnotering in de VS is ook vanuit Spanje mogelijk, schreef de regering dinsdag nog aan Ferrovial. Al moest zij wel toegeven dat geen ander bedrijf dat pad eerder had bewandeld.

De woede in Madrid is enorm. Waarom?

Ferrovial is groot gemaakt door óns, klonk het meteen vanuit de linkse regering nadat het bedrijf op 28 februari zijn verhuisplannen bekendmaakte. Ferrovial zou immers nooit zijn uitgegroeid tot de gigant die het nu is zonder de talloze bouwprojecten die het bedrijf gedurende decennia door de staat is gegund. Dat Ferrovial ook nog vertrekt naar Nederland, een land dat door veel Spanjaarden wordt gezien als belastingparadijs, maakt de woede alleen maar groter.

De verhuizing kan het bedrijf nog duur komen te staan, waarschuwde dinsdag minister María Jesús Montero van Financiën. Als de Spaanse belastingdienst concludeert dat Ferrovial inderdaad verhuist om de belasting te ontwijken, staat het bedrijf straks nog een torenhoge aanslag te wachten, aldus Montero. Ferrovial zou in dat geval geen gebruik kunnen maken van fiscale voordelen die binnen de Europese Unie gelden voor fusies (officieel fuseert het bedrijf met een al bestaande dochteronderneming in Amsterdam). ‘De wet is hier helder over.’

Wat levert de komst van Ferrovial op voor Nederland?

In elk geval enkele tientallen ongetwijfeld goed verdienende nieuwe ingezetenen, onder wie de ceo die zegt naar Amsterdam te zullen verhuizen - al is het de vraag hoe vaak hij hier daadwerkelijk zal verblijven. Nu werken twaalf mensen van de Spaanse bouwmultinational in Amsterdam. Dat worden er volgens minister Adriaansens van Economische Zaken, die de ceo en bestuursvoorzitter van Ferrovial eerder al sprak, dertig tot vijftig. Dat is een wettelijke vereiste: Ferrovial moet hier echte werknemers hebben om aan te tonen dat het geen lege Zuidas-huls is, een zogeheten brievenbus.

Verder levert de komst van de Spaanse bouwreus naar Amsterdam prestige (in de vorm van een prominente beursnotering) en geld op. Het bedrijf maakte vorig jaar 186 miljoen euro winst en een jaar eerder zelfs bijna 1,2 miljard. Onduidelijk is hoeveel van die winst straks in Nederland zal worden belast.

Heeft Nederland speciale afspraken gemaakt met Ferrovial?

Staatssecretaris Van Rij van Financiën verzekerde vorige week dat Ferrovial geen ‘ruling’ heeft gekregen. Dat is de steeds meer omstreden praktijk dat een multinational van tevoren duidelijkheid krijgt over hoe veel belasting hier betaald moet worden. Die praktijk ligt onder vuur vanwege de groeiende internationale irritatie over het lokken van bedrijven met fiscaal aantrekkelijke maatregelen.

Nederland probeert de laatste jaren in Brussel serieus van het stempel belastingparadijs af te komen. Als Madrid luidkeels gaat klagen over Nederland, en daarin medestanders krijgt, kan dat een nieuwe kras op de reputatie opleveren. Minister Adriaansens dekte zich donderdag alvast in. ‘Ik ben mij bewust dat de verhuizing in Spanje tot publieke discussie heeft geleid en daar heb ik begrip voor. Het is echter een bedrijfsbeslissing waarin de Nederlandse overheid geen stelling neemt.’

Aan de zonnige kant: premier Rutte en het kabinet hebben sinds donderdagmiddag een overtuigend antwoord op de recente klachten van onder meer Boskalis en VNO-NCW over zakendoen in Nederland. Hoezo afbrokkelend vestigingsklimaat?