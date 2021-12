Waarom uitgerekend deze tornado’s zo veel vernieling hebben aangericht in de VS

De ravage in Kentucky is groot: het spoor van vernieling dat de tornado’s achter hebben gelaten is zo’n 365 kilometer lang. Beeld Getty Images via AFP

De Amerikaanse gouverneur van Kentucky sprak zaterdag van de zwaarste onweersbui ooit in zijn staat. Was het noodweer inderdaad zo uitzonderlijk?

‘Ja, dat was het. Er was sprake van een heel goed georganiseerde onweersbui, een zogeheten supercel. Dat is een bui die erg lang voortleeft en roteert, in dit geval vier of vijf uur. De supercel was in staat om een tornado van een zeer verwoestende categorie te produceren, een F4 of een F5 (het hoogste niveau op de schaal, red.). Het lijkt erop dat die tornado misschien zelfs helemaal ononderbroken van Arkansas naar het noordwesten van Kentucky is getrokken, over een afstand van meer dan 300 kilometer. Dat komt bijna nooit voor.’

In lokale media wordt gespeculeerd over meerdere tornado’s die actief waren, mogelijk 26. Is dat normaal?

‘Je moet uitkijken met die getallen. Dat gaat om het aantal gemelde tornado’s. Het is maar de vraag hoeveel tornado’s er in werkelijkheid waren. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat veel meldingen uiteindelijk om dezelfde tornado blijken te gaan.

‘Niet normaal is dat deze tornado in december optrad. Dat is een maand waarin warme en vochtige lucht vanuit de Golf van Mexico meestal niet zo ver naar het noorden komt als nu het geval was. Doordat die zuidelijke stroming zo sterk is, krijg je ook een sterke draaiing van de wind met de hoogte, die meer uit het zuidwesten kwam. Die draaiing leidt tot roterende buien.

‘Er zit ook een element van pech bij. Er moet aan meerdere voorwaarden worden voldaan om een supercel te produceren die zo lang in stand blijft. Blijkbaar was alles nu net zo in balans dat er een uitzonderlijk langdurige tornado kon ontstaan.’

Speelt klimaatverandering een rol bij deze tornado’s?

‘De afgelopen decennia lijken er een paar dingen te veranderen. Ten eerste verschuift het tornadogebied van de Great Plains in het midden van de VS meer naar het oosten en zuidoosten. Daarnaast lijken er minder tornado’s voor te komen. Maar áls ze optreden, dan zie je vaak grotere uitbraken.

‘Het is heel moeilijk om te voorspellen hoe dit zich in de VS verder gaat ontwikkelen. Door de opwarming van de aarde neemt de energie van de onweersbuien toe, vanwege de grote hoeveelheid waterdamp die in de atmosfeer komt. Aan de andere kant is er ook een tegengesteld effect: hogere temperaturen lijken ook een soort warme luchtlaag te creëren die het ontstaan van van tornado’s tegenhoudt. Het zal er uiteindelijk van afhangen welke van deze twee factoren gaat overheersen.’