Waarom Turkije dwarsligt bij Zweedse Navo-toetreding, en hoe de VS uitkomst kunnen bieden

Een delegatie van de Turkse regering (links) in gesprek met vertegenwoordigers van Zweden afgelopen mei in de Turkse hoofdstad Ankara. De twee landen onderhandelen over bezwaren die Turkije heeft ingebracht tegen de toetreding van Zweden tot de Navo. Beeld AP

Hoe staat het met de onderhandelingen?

De Zweedse premier Magdalena Andersson en Navo-baas Jens Stoltenberg probeerden maandag uit te stralen dat er schot in de zaak zit. Stoltenberg zei dat hij blij was met het feit dat Zweden ‘al begonnen is met het veranderen van zijn anti-terrorismewetten’. Andersson meldde dat een aanscherping van de wet tegen financiering van terrorisme op 1 juli zou ingaan.

Wat ze er niet bij vertelden, is dat het gaat om een al eerder voorbereide wetswijziging die niks te maken heeft met de onderhandelingen met Turkije. ‘Het betekent niets. Andersson had net zo goed kunnen zeggen: ‘Ik heb een lekkere cake voor Erdogan gebakken’, aldus Daniel Suhonen, politiek commentator en een prominent lid van de sociaal-democratische regeringspartij.

Wel lijkt Zweden bereid de Turken tegemoet te komen door het wapenembargo tegen Turkije te schrappen. Dit embargo werd in 2019 door Finland en Zweden ingesteld nadat de Turken in Syrië militaire acties begonnen tegen Koerdische strijders. Technisch gezien gaat het niet om een embargo, maar het Zweedse (onafhankelijke) agentschap dat toeziet op wapenhandel keurt geen Turkse aanvragen meer goed. ‘Als we lid zijn van de Navo, zal het agentschap de huidige wetgeving wellicht anders interpreteren’, zei Andersson maandag.

Neemt Turkije hier genoegen mee?

Dat is de vraag. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil dat Zweden stopt met het steunen van de Koerdische (gevechts)groepen in Syrië. Volgens de Turken zijn deze groepen gelieerd aan de PKK, de verzetsgroep die internationaal als terroristische organisatie wordt beschouwd, ook door Zweden. Ankara eist ook de uitlevering van Koerden in Zweden die terroristische acties tegen Turkije zouden steunen. Daarnaast wil Turkije dat PKK-sympathisanten of leden van aan de PKK verwante organisaties geen manifestaties meer mogen houden in Zweden.

De Zweedse premier Magdalena Andersson samen in de boot met secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg tijdens een ontmoeting in Zweden deze week. Beeld AP

Waarom is het voor Zweden zo lastig om Turkije tegemoet te komen?

Sommige eisen van Turkije botsen op de beginselen van de Zweedse rechtsstaat zoals de vrijheid voor Koerden om te demonstreren en met hun vlag te zwaaien. Daarnaast ziet de Zweedse regering de Koerdische organisaties in Syrië niet als terroristen. Wat ook meespeelt, is dat de regerende sociaal-democraten voor een meerderheid in het parlement afhankelijk zijn van de stem van het Koerdisch-Zweedse Kamerlid Amineh Kakabaveh. In ruil voor haar gedoogsteun beloofde de regering vorig jaar de band met de Koerden in Syrië juist aan te halen.

Toen de oppositie vorige week een motie van wantrouwen indiende tegen de minister van Justitie, dreigde Kakabaveh met de oppositie mee te stemmen. Na onderhandelingen zag ze daar van af. Daardoor is de onderhandelingsruimte van Zweden in de gesprekken met Turkije nog verder verkleind, zegt Elisabeth Braw, analiste van de denktank American Enterprise Institute. Volgende week heeft de regering Kakabaveh alweer nodig als er over de begroting wordt gestemd. ‘Het staat nu helemaal stil. Er is nu weinig kans dat Erdogan de Zweden nog tegemoet wil komen.’ Voor Kakabaveh is ook het opgeven van het wapenembargo een stap te ver. ‘Het is weerzinwekkend dat de premier buigt voor een dictator’, sms’t ze.

Hoe erg is het dat er nog geen akkoord is?

De Zweedse regering is niet in paniek, zegt Suhonen. Zweden en Finland hebben veiligheidsgaranties gekregen van de Verenigde Staten, die vorige week nog een groot marineschip door Stockholm lieten varen. Navo-baas Stoltenberg zei maandag dat als Zweden wordt aangevallen, ‘het ondenkbaar is dat de Navo-bondgenoten niet te hulp schieten’. Het uitstellen van het lidmaatschap is niet ideaal, maar ook geen ramp.

In september zijn er weer verkiezingen in Zweden. Daarin lijkt Andersson af te stevenen op winst. Bijkomend voordeel is dat Kakabaveh niet opnieuw verkiesbaar is en van het politieke toneel zal verdwijnen. Volgens Suhonen is Erdogan ook best gelukkig met de huidige situatie; het zou zijn populariteit ten goede komen. Dat kan hij goed gebruiken nu de inflatie torenhoog is en er ook in Turkije verkiezingen op komst zijn.

Wat nu?

De regering koopt nu tijd, zegt Suhonen. ‘Er is niemand die eraan twijfelt dat Zweden en Finland lid worden van de Navo, het duurt alleen iets langer.’ Volgens Braw kunnen de VS uitkomst bieden, omdat Turkije graag Amerikaanse F-16-gevechtsvliegtuigen wil kopen. Washington hield dat tot nu toe tegen.

Ondertussen probeert Zweden te communiceren dat het de Turkse zorgen serieus neemt. Stoltenberg en Andersson herhaalden maandag enkele keren dat de zorgen van de ‘bondgenoot’ volstrekt ‘legitiem’ zijn. Braw: ‘Zweden moet leren dat het de zorgen van een militaire bondgenoot serieus moet nemen. Dus: sympathie en empathie laten zien. Alleen dat kan al genoeg zijn voor Turkije.’