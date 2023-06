Waarom stijgt de inflatie opeens weer en hoe kan het dat andere landen daar minder last van hebben?

Het Rode Kruis deelt ontbijtpakketten uit aan arme gezinnen met kinderen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De inflatie is met 6,1 procent in mei weer iets hoger. Hoe komt dat?

Voor de tweede maand op rij valt de inflatie in Nederland weer iets hoger uit. Na de torenhoge inflatie van ruim 14 procent in het najaar van 2022 was de inflatie aanvankelijk flink weggezakt, naar 4,4 procent in de maand maart. Maar in april en nu ook in mei zijn de prijzen weer wat sneller gestegen.

Gek genoeg is deze hogere stijging vooral het gevolg van de ontwikkelingen in energieprijzen. De prijzen van stroom en gas voor nieuwe contracten – het cijfer waar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) momenteel naar kijkt – is weliswaar veel lager dan een jaar geleden, maar in april en maart was dit voordeel nog veel groter. Door deze geringere daling van energieprijzen kruipt de inflatie weer iets omhoog.

In de andere categorieën waren er in de afgelopen maand geen grote verschuivingen zichtbaar. De inflatie blijft hoog voor alle consumentengoederen behalve energie. Voedsel is bijvoorbeeld nog altijd veel duurder dan een jaar geleden, maar hier is wel sprake van een iets minder scherpe stijging.

Hoe gaat het dan precies met de voedselprijzen?

De boodschappen zijn nog altijd veel duurder dan een jaar geleden. De prijzen van voedsel, dranken en tabak liggen 12,8 procent hoger dan een jaar geleden, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Maar de stijging is wel iets lager dan de voorgaande maanden. In maart was zelfs sprake van een stijging van ruim 15 procent. Meer details over de voedselprijzen maakt het CBS pas over enkele dagen bekend, maar de afgelopen maand was onder meer zichtbaar dat de prijzen van bijvoorbeeld vlees, groente en fruit een iets minder scherpe stijging lieten zien.

In omliggende landen als Duitsland en Frankrijk ziet de trend rond inflatie er iets gunstiger uit, hoe kan dat?

Ook in Frankrijk, Spanje en Duitsland is er nog altijd sprake van inflatie, alleen zet hier de ingezette daling wel door. Neem Frankrijk, daar bedraagt de inflatie momenteel 6 procent, een maand eerder was dat 6,9 procent. In Spanje is de inflatie helemaal laag vergeleken met de rest van de eurozone, daar zijn de prijzen in mei maar 2,9 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De onderliggende trends in deze landen verschillen echter weinig van Nederland. De uitzondering van Nederland komt vooral door het effect van de energieprijzen.

In de eurozone als geheel daalde de inflatie in mei van 7 naar 6,1 procent, bericht het Europese statistiekbureau Eurostat. Ondanks deze afname is de inflatie nog steeds veel hoger dan de circa 2 procent die de Europese Centrale Bank (ECB) beoogt. Medio juni komen de bankiers bijeen om te bepalen of de rente verder wordt verhoogd in een poging de inflatie te temmen.

Is er enige kans dat de inflatie in de maand juni of daarna wel verder daalt?

Inflatie is altijd al lastig te voorspellen en zeker voor de komende periode is de situatie ongewis. Zolang de scherp schommelende energieprijzen zo’n grote invloed hebben op de berekening van inflatie, is het voorspellen van de ontwikkeling van inflatie een hachelijke zaak. De Nederlandsche Bank (DNB) en Het Centraal Planbureau (CPB) doen altijd wel een poging, maar deze voorspellingen over de inflatie voor heel 2023 van respectievelijk 4,9 procent en 3 procent zijn altijd voorzien van enig voorbehoud.

Daar komt bij dat het CBS in de maand juni de berekening van inflatie gaat aanpassen. Tot nog toe keek het statistiekbureau naar de prijs van nieuwe energiecontracten, terwijl voortaan gekeken wordt naar de prijzen die alle consumenten betalen voor hun energie. Voorheen waren dus de tarieven van nieuwe energiecontracten (veelal bij aanbieders als Budget Energie) bepalend voor het cijfer, terwijl voortaan ook gekeken wordt wat vaste klanten van bijvoorbeeld Vattenfall en Essent in rekening worden gebracht. Hoe deze herberekening zal uitpakken is nog ongewis. Maar aangezien de energieprijzen voor stroom en gas voor vaste klanten nog altijd vrij hoog zijn in vergelijking met een jaar geleden, kan de nieuwe inflatieberekening weleens tegenvallen.