Waarom stemmen we in 2021 nog niet met stemcomputers of digitaal?

Minister Ollongren op bezoek bij een stembureau, om te praten over de organisatie rond het stembureau. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

1. Papier is echt anoniem

Een veilige verkiezing begint met het principe dat elke stem geheim is. Dat betekent dat niet te herleiden mag zijn wie wat gestemd heeft. Maar dat staat haaks op een andere eis: dat je zeker moet weten dat iemand die haar of zijn stem uitbrengt stemgerechtigd is en in Nederland woont. Het stembureau moet dus in eerste instantie zeker weten dat jij het bent, en vervolgens alles van je vergeten. Daarom lever je een stempas in, moet je je identificeren en krijg je vervolgens een papieren stemformulier dat onherleidbaar is.

Zou je stemmen per computer, dan is een onherleidbare stem niet te garanderen. Zelfs al slaat de computer niet op wie een stem uitbrengt, dan zou je bijvoorbeeld de volgorde van de mensen die zich melden bij het stembureau naast de volgorde van uitgebrachte stemmen per computer kunnen leggen en zo achterhalen wie wat stemt. Er ligt altijd wel iets vast.

2. Dat je gaat stemmen en het tellen is te zien in een stembureau

Kiezers moeten om dat stemgeheim te garanderen alleen het stemhokje in. Die regel garandeert ook dat niemand een stem kan afdwingen. Daarop op afstand controleren is vrijwel onmogelijk. Bij het tellen van de stemmen is juist transparantie belangrijk; iedereen moet daar als toeschouwer bij kunnen zijn. Dat kan niet als de stemmen in een computer zitten.

3. Elke computer is te hacken

Komt nog bij: computerwetenschappers en informatici waarschuwen dat elke computer in principe te hacken is. Het is in elk geval niet uit te sluiten dat het niet gebeurt. En ook al is het toezicht op de computers op verkiezingsdag in orde, op dagen dat er geen verkiezingen zijn moet je ook kunnen garanderen dat er niets met de machines gebeurt. Stemmen digitaal opslaan is daarnaast een probleem omdat die vergeleken met stemmen op papier achteraf veel makkelijker te manipuleren zijn.

Dit zijn allemaal fundamentele bezwaren die niet exclusief in Nederland gelden. Toch worden de risico’s kennelijk in sommige landen voor lief genomen. In de Verenigde Staten wordt gebruik gemaakt van stemcomputers, in Frankrijk, op de Fillipijnen en in België ook. Estland biedt haar inwoners de mogelijkheid via internet te stemmen met een digitaal burgerschapsbewijs vergelijkbaar met ons DigiD. Ook al toonde onderzoekers van dat Estse systeem al eens aan dat het systeem gehackt kan worden.

4. Ook waar wel software wordt gebruikt, wordt handmatig gecontroleerd

Het is niet zo dat er helemaal geen software wordt gebruikt bij onze verkiezingen. Per stembureau wordt de uitslag op papier naar het gemeentehuis gebracht, waar de uitslag door twee verschillende mensen een optelprogramma wordt ingevoerd. Alleen als die twee mensen dezelfde uitslag opgeven, telt die uitslag – en zo zijn er meer waarborgen rond het optellen, zegt een woordvoerder van de Kiesraad.

De kritiek van de stichting Tegen Hackbare Verkiezingen is dat de uitkomsten van die optelsoftware vervolgens niet blind vertrouwd kan worden en onafhankelijk of handmatig moet worden gecontroleerd. Bij deze verkiezingen wordt voor het eerst een hantmatige steekproef gedaan.

De Kiesraad ziet voorlopig geen reden voor herintrede van stemcomputers. Wat wel kan gebeuren is dat computers via een scanner de uitgebrachte stemmen vast gaan tellen, waarna er handmatig wordt nageteld. Alles met de hand doen is immers een tijdrovend proces. Zo ongeveer wat de stichting Tegen Hackbare Verkiezingen bepleit. De organisatie is niet tegen machines maar vindt dat het we het tellen en uitbrengen van stemmen daar niet alleen aan moeten overlaten. Daarvoor is het proces te kostbaar voor onze democratie. ‘De computer moet de mens controleren, de mens de computer.’