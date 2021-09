Waarom Ronald Koeman (opnieuw) vecht voor zijn laatste kans bij Barcelona

Ronald Koeman. Beeld AFP

Met een donkere bril op zijn neus kijkt Ronald Koeman woensdag afwisselend naar zijn spiekbriefje en naar de Spaanse journalisten. ‘Het team moet gesteund worden, in woorden en daden. Ik weet dat de pers dit proces herkent, het is immers niet de eerste keer in de geschiedenis van de club dat we hier doorheen gaan. We rekenen op uw steun in deze lastige tijden. We zijn heel erg blij met de steun van onze fans, zoals we zagen tegen Granada. Visca Barça!’

🗣 @RonaldKoeman: “We are counting on your support in these difficult times”. pic.twitter.com/80HPPM4cKs — FC Barcelona (@FCBarcelona) 22 september 2021

Zonder één vraag van het aanwezige journaille te beantwoorden staat de coach van Barcelona op en loopt de perszaal weer uit na het voorgelezen statement dat nog geen drie minuten duurde. Geen zin in wéér nieuwe vragen over zijn toekomst bij de club. Over zijn band met clubpresident Laporta. Over die thuiswedstrijd tegen Granada, volgens Spaanse media Koemans ‘laatste kans’, waarin pas in de absolute slotfase een gelijkspelletje werd binnengeharkt.

Het is het volgende hoofdstuk in het boek Topclub in verval, waarin Koeman een van de hoofdrolspelers is geworden. Een boek dat enkele jaren geleden begon met meerdere mislukte aankopen van meer dan 100 miljoen euro en waanzinnige salarissen voor spelers, wat leidde tot een schuldenberg van meer dan een miljard euro.

Kolderieke rel

Door dat wanbeleid en gebrek aan koopkracht op de transfermarkt trof Koeman een gemankeerd elftal aan toen hij in de zomer van 2020 het Nederlands Elftal de rug toekeerde en vertrok naar Barcelona. Aanvankelijk wist hij met verzorgd voetbal wat optimisme terug te brengen in Catalonië, maar kon niet voorkomen dat Barcelona vorig seizoen slechts derde werd in La Liga en in de Champions League niet verder kwam dan de achtste finale.

Dan komt de positie van de coach al snel onder druk te staan. Bovendien is Koeman niet de eerste keus van de in maart teruggekeerde clubpresident Joan Laporta. Dat ontaarde begin deze zomer in een kolderieke rel. Om geen ontslagpremie te hoeven betalen probeerde Laporta de coach te dwingen zelf op te stappen. De clubpresident vernederde Koeman door hem mede te delen twee weken de tijd te nemen om een betere coach te vinden; lukte dat niet, dan mocht Koeman blijven. Om hem nog meer onder druk te zetten zei Laporta tegen Spaanse media dat Koeman in het ziekenhuis was opgenomen met paniekaanvallen. Terwijl de trainer er slechts ter controle was.

Don’t believe anything you hear. I am healthy, that’s all that matters in life! 🙏👍 pic.twitter.com/yTlPxL0sKn — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) 28 mei 2021

Koeman bleef aan en zag hoe de beste Barcelona-speler aller tijden, Lionel Messi, door geldgebrek tegen zijn eigen zin moest vertrekken. Geld voor nieuwe spelers was er niet. Hoongelach viel Barcelona ten deel toen op de laatste dag van de transfermarkt Luuk de Jong, bankzitter bij subtopper Sevilla, werd aangetrokken.

Uitstel van executie

Barcelona heeft de allure van een topclub, maar de selectie, het beleid en de financiële huishouding van een middenmotor. Tekenend was het Champions Leagueduel tegen Bayern Munchen vorige week. Zonder zich echt in te spannen versloegen de Duitsers Barcelona in eigen huis met 0-3.

De enige uitweg voor de club lijkt het beter maken van eigen talentvolle spelers, zodat de sportieve en financiële waarde van de selectie toch toeneemt. Maar veel vertrouwen dat Koeman dat voor elkaar krijgt, is er niet. Er lijkt maar één reden dat Koeman nog op de bank zit bij Barcelona en dat is geld. De club kan de ontslagpremie van naar verluidt meer dan 12 miljoen euro niet betalen.

Droomclub

En zo is iedere wedstrijd van Barcelona voor Koeman ‘de laatste kans’: een winnende coach ontsla je namelijk niet. De invloedrijke Spaanse sportkranten zijn echter al bezig met Koemans opvolger. Het Madrileense Marca voert de druk op door te opperen dat dit het ideale moment is om Xavi, sterspeler uit vervlogen gouden tijden, aan te stellen als trainer. Mundo Deportivo meldt verheugd dat de Catalaanse Roberto Martínez, bondscoach van België, in oktober mogelijk beschikbaar is.

Koeman droomde al jaren openlijk van het hoofdtrainerschap van Barcelona, maar na iets langer dan een jaar dreigt zijn droom tot een triest einde te komen.