Waarom Poetin en Macron aan een extreem lange tafel zaten

De 'gezellige' setting bij het gesprek tussen Poetin en Macron. Beeld AP

Journalisten van persbureau Reuters zeggen dat ze het raadsel hebben opgelost. Macron, zo vertelden twee bronnen in het Élysée aan het persbureau, mocht niet in de buurt komen van Poetin, omdat hij weigerde zich te houden aan de coronamaatregelen van het Kremlin. Die zouden volgens Macrons adviseurs bedoeld kunnen zijn om beslag te leggen op het dna van de Franse president.

Macron had zich in Frankrijk laten testen op corona, maar daar namen de Russen geen genoegen mee. Ze eisten dat Macron in Moskou een tweede PCR-test zou laten afnemen door de Russische autoriteiten. Zo niet, dan zou Macron op afstand gehouden worden van Poetin.

Macrons dna

‘We wisten heel goed dat dat geen handdruk betekende en die lange tafel. Maar we konden niet toelaten dat ze het dna van de president in handen kregen’, aldus een van de Franse bronnen van Reuters. Die zei er niet bij wat de Russen zouden moeten met Macrons dna.

Macron liet in Rusland nog een sneltest doen door zijn eigen arts, maar het Kremlin was niet te porren voor een compromis. De consequentie: zes meter afstand tot de Russische president. Poetins woordvoerder Dmitri Peskov bevestigde die beslissing vrijdag. ‘Dit had niets met politiek te maken en belemmerde de onderhandelingen op geen enkele manier.’

Poetin, 69 jaar en naar eigen zeggen gevaccineerd met drie doses van het Russische Spoetnikvaccin, zit sinds het begin van de pandemie in een bubbel. Iedereen die hij ontmoet, moet eerst in quarantaine. De meeste vergaderingen houdt Poetin daarom via videoverbinding.

Bijzettafeltje

Sommige buitenlandse gasten mogen wel dichtbij komen. De Kazachse president Tokajev, een nauwe bondgenoot van Rusland, zat donderdag naast Poetin, met tussen hen in slechts een bijzettafeltje. Het is onbekend of Tokajev zich daarvoor moest laten testen door de Russische autoriteiten.

Aan de langere tafel met Macron was Poetin vooral bezig om een geschiedenisles te geven, zo stellen de bronnen van Reuters. Terwijl Macron wilde praten over een oplossing voor de dreigende situatie rondom Oekraïne, zou Poetin in het vijf uur durende gesprek een monoloog afgestoken hebben over westers bedrog na de Koude Oorlog. Poetin stelt al langer dat het Westen beloofd heeft om de Navo niet uit te breiden naar het oosten, maar daar is nooit een afspraak over gemaakt.