Waarom nog in isolatie als je toch niet meer hebt dan een koutje?

Gaan we weer. Sjokkend de trap op naar het extra bed op zolder, met onder mijn arm mijn lenzenspullen en wat te lezen, terwijl beneden in de huiskamer mevrouw Keulemans naar de twee streepjes op de zelftest kijkt en moppert: ‘Hoe kan dit nou? Vier keer ben ik geprikt en één keer heb ik het al gehad. En nu toch weer positief.’

We zijn niet de enigen bij wie omikronvariant nummer BA.4 of BA.5 heeft toegeslagen – althans, dat is wat er is gebeurd neem ik aan. De zoveelste versie van corona, die de ingeënte neuzen en kelen tóch weer een beetje heeft kunnen besmetten. De laatste weken zie je ze overal, de tweestreepjesmensen. Sommigen zijn er best even flink ziek van, bij de meesten blijft het gelukkig bij wat keelpijn, vermoeidheid en een hoestje.

Balen, we zouden zaterdag naar een rockconcert gaan, maar mijn partner moet minstens vijf dagen in isolatie, leest ze voor van internet. ‘Dat betekent dat u thuisblijft en op een eigen kamer, om besmetting van huisgenoten te voorkomen.’

Maar waarom eigenlijk, met zo weinig klachten? Het is een vraag die ik vaker krijg. Zo gevaarlijk is corona niet meer. En met elke andere luchtweginfectie zou je ook gewoon naar werk of feestjes gaan, met achter de hand als voorzorg hooguit een afwerend: ‘Ik ga je even niet zoenen, ik ben snipverkouden’.

‘Corona is natuurlijk geen verkoudheid’, benadrukt Aura Timen maar weer eens, als ik haar opbel. Timen was tot voor kort hoofd van de richtlijnenafdeling LCI van het RIVM, en is inmiddels hoogleraar eerstelijnsgeneeskunde in Nijmegen. ‘De cijfers stijgen heel hard. En je hebt ook mensen die er wel degelijk erg ziek van worden, of bijvoorbeeld het postcovidsyndroom krijgen. Isolatie is de enige reductiemaatregel die we nog hebben. En ik denk dat het te vroeg is om het nu al helemaal los te laten.’

Corona is, of je dat nu leuk vindt of niet, nog steeds een ‘groep A-infectieziekte’. Een ziekte waarmee je bijvoorbeeld niet naar je werk mag. Dat klinkt raar, corona tussen zware jongens als pokken, polio en ebola. Maar, cruciaal misverstand: de ernst van de ziekte is dan ook niet het criterium voor plaatsing op de lijst, benadrukt Timen. Het gaat hier om ziektes die de maatschappij zodanig kunnen ontregelen, dat men ze in de gaten wil kunnen houden.

Vandaar de meldingsplicht. En vandaar dat corona ook nu het voor de meeste mensen een snottervirus is geworden, hoger op de probleemlijst staat dan veel akeliger ziektes als, sorry voor de taal, tering, tyfus of de pest.

En als je dan toch twee streepjes hebt: logisch dat het dan helpt om thuis te blijven, in isolatie. In theorie, zo blijkt uit een veel aangehaalde studie uit The Lancet Infectious Diseases, kan dat ongeveer eenderde van de besmettingen in een land schelen. Best de moeite waard, als je het zo bekijkt.

Alleen is de praktijk weerbarstiger. De laatste keer toen de RIVM Gedragsunit dat onderzocht, in maart, bleek maar de helft van de positief geteste Nederlanders ook echt in isolatie te gaan. Vooral lager op de sociaaleconomische ladder is men drie keer zo vaak niet eens in staat om in isolatie te gaan, volgens een Britse verkenning. Mensen moeten naar hun werk, wonen te klein, er moeten baby's en peuters fysiek worden verzorgd, het leven gaat door.

En thuis, de plek waar toch al de meeste overdracht plaatsvindt? Hoeveel kans hebben zolderkamervluchtelingen zoals ik om het virus te ontlopen? Zo’n achttien keer kleiner, maakt isolatie de kans op infectie tussen gezinsleden, stelde een vroege studie uit Wuhan vast. Al hoort daarbij meteen een stevige kanttekening: dat was in de begindagen van corona, sindsdien zijn de varianten besmettelijker en meer verspreidend door de lucht geworden.

Mijn partner loopt intussen door het huis, de hand voor de mond geslagen, scanderend: ‘Aan de kant, aan de kant, ik heb de BA.5-variant!’ Erg ziek is ze geloof ik gelukkig niet, van deze coronavariant.