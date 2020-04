Waarom mogen we niet meer tennissen of golfen?

Waarom zouden deze mensen met wat afstand niet kunnen golfen? Beeld ANP

Het argument van de golfers valt bij meer sporten aan te voeren. Gooi de kantine dicht, beperk het aantal bezoekers en je kunt bijvoorbeeld best een potje tennissen. Maar de Koninklijke Nederlandse Tennisbond en de Nederlandse Golf Federatie (die zich overigens distantieerde van de petitie) houden vast aan het advies van het RIVM.

Theoretisch is de kans op besmetting door andermans tennisbal op te pakken klein, zegt Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie aan de Radboud Universiteit en zelf ook golfer. ‘En als je andermans golfbal oppakt, word je gediskwalificeerd.’

Ondanks creatieve oplossingen – een proftennisser opperde in The Washington Post de mogelijkheid om twee kleuren tennisbal te gebruiken – zijn er vooral praktische bezwaren, vindt Voss. ‘Kijk, bij mij is het sowieso goed als mijn partner op dertig meter afstand staat, want mijn bal gaat zelden recht. Maar als je eenmaal op de green bent, is het moeilijk om afstand te houden. Het wordt al gauw gezellig. Of mensen de discipline kunnen opbrengen om toch afstand te houden, is twijfelachtig.’

Bovendien moeten we sociaal contact zoveel mogelijk mijden. ‘Er vallen wel meer sporten te bedenken die minder risico’s met zich meebrengen. Maar waar ik bang voor ben, is dat we nu het iets beter lijkt te gaan, de teugels te snel laten vieren.’ Even volhouden dus.

Beeld ANP