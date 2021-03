Waarom mogen Sherida en Sophie niet weten hoe hun donorvader heet ?

Een donorkamertje van het Medisch Centrum Kinderwens voor de donatie van sperma Beeld anp

De stem van Sophie (20 jaar) stokt vrijdag in de Haagse rechtbank. ‘Het doet me pijn om te denken dat ik er misschien nooit achter kom wie mijn biologische vader is, en dus wie ik ben. Elke keer als ik daaraan denk, komen er tranen uit mijn ogen en gaat mijn hartslag omhoog.’

Sophies 19-jarige halfzus Sherida vertelt vol vuur dat mensen haar verwijten dat ze ondankbaar is, omdat ze de identiteit van haar vader probeert te achterhalen. Ze vinden het ‘achterlijk’ dat ze daar zo’n probleem van maakt. Haar moeder zou het er zelf naar hebben gemaakt, door te kiezen voor een spermadonor. Geëmotioneerd: ‘Ze voelt zich schuldig ten opzichte van mij. En dat is nergens voor nodig.’

Wie is de man die vanaf 1997 onder het registratienummer 605 zijn zaad achterliet bij Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp? En waarom mogen Sherida en Sophie niet weten hoe hun vader heet en hoe hij eruit ziet? Samen met twee halfzussen en een halfbroer smeken ze de rechtbank om duidelijkheid. Er zijn zeker 18 kinderen verwekt met het zaad van donor 605.

De paradox is dat hun vader een B-donor was, een bekende donor. Maar hij koos er alsnog voor om anoniem te blijven. Toen een wet in 2004 anoniem doneren verbood, veranderden meer bekende donoren van gedachten – en van status. Dat overkwam ook Maria, die als eerste donorkind naar de rechter stapte om erachter te komen wie haar vader is. Zij hoort later deze maand of de rechter haar gelijk geeft.

Grote gevolgen

De uitkomsten van beide rechtszaken kunnen grote gevolgen hebben voor bekende spermadonoren die niet meer achterhaald willen worden door hun kinderen. Minister De Jonge liet na een kritisch rapport over de donorwetgeving weten dat hij gerechtelijke uitspraken afwacht, voordat hij eventueel de wet aanpast.

‘We worden van het kastje naar de muur gestuurd’, zegt moeder Tini in de rechtszaal. Ook zij kreeg een kind van 605. Dat kastje en de muur zijn volgens hen Medisch Centrum Kinderwens en de door de overheid opgerichte Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Ze zeggen niets te kunnen doen, zolang de donor zelf niet instemt met het bekendmaken van zijn gegevens en de wet hen daartoe niet verplicht.

‘Het gaat om het belang van een afwezige’, zegt advocaat Ernst de Jong namens MC Kinderwens. Die ‘grote olifant in de kamer’, zoals rechtbankvoorzitter Willems de donor aanduidt, heeft nooit laten weten waarom hij liever anoniem wil zijn. Sherida’s vader was 40 toen hij doneerde, zegt ze. ‘Dan verwacht ik toch van een man dat hij een goede keus kan maken.’

De donor heeft nooit kenbaar gemaakt dat hij zwaarwegende belangen heeft om anoniem te zijn, zegt advocaat Tim Bueters namens de donorkinderen en moeders. Dus gaat hun belang voor. ‘De kans dat het voor ons goedkomt, is misschien klein’, zegt Sherida. ‘Maar ik hoop dat er iets kan worden gedaan. Dat andere kinderen niet in dezelfde energieslurpende stroom komen als wij.’

De rechtbank doet op 2 juni uitspraak.