Waarom minder gebruikers voor Twitter goed nieuws is (en voor Snapchat niet)

Twitter CEO Jack Dorsey en Facebook COO Sheryl Sandberg getuigen in september voor een senaatscommissie over de vermeende buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen via Twitter en Facebook. Beeld REUTERS

Het aantal maandelijks actieve gebruikers bij Twitter daalde het afgelopen kwartaal van 335 miljoen naar 326 miljoen. Dit heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers. De reden? Het verwijderen van nepaccounts en spambots die een steeds groter probleem voor het netwerk werden. Daarom begon Twitter afgelopen zomer met het opschonen van de vele miljoenen nepaccounts. Met behulp van kunstmatige intelligentie is het bedrijf steeds beter in staat om die eruit te vissen. Verdacht gedrag (tweets met misleidende links, veel mensen die een account hebben geblokkeerd, absurd veel retweets, noem maar op) valt zo eerder door de mand. De afgelopen maanden merkten prominente twitteraars dit ook: zij verloren in één klap veel (nep)volgers.

Volgens topman Jack Dorsey kosten die ingrepen op de korte termijn weliswaar de nodige klanten (die geen echte klanten zijn), maar op de lange termijn zijn ze juist nodig om gebruikers aan het platform te binden. Dat laatste lijkt al enigszins zijn vruchten af te werpen, want het aantal mensen dat elke dag actief is op het platform, steeg juist met 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Financieel doet het bedrijf het tegenwoordig goed. In juli, augustus en september verdiende Twitter 758,1 miljoen dollar, omgerekend 666 miljoen euro. Dat is 29 procent meer dan in dezelfde maanden vorig jaar. De winst was 295,4 miljoen dollar (bijna 260 miljoen euro).

Snapchat

Het onder jongeren populaire Snapchat heeft het ondertussen moeilijk, blijkt uit de kwartaalcijfers van moederbedrijf Snap. In het afgelopen kwartaal nam het aantal dagelijkse gebruikers af tot 186 miljoen. Het is een kleine daling (van 1 procent), maar daarom nog niet minder pijnlijk in een wereld waarin alleen groei telt. Bovendien is het het tweede kwartaal op rij dat het aantal actieve gebruikers daalt. En erger nog: de onderneming rekent erop dat in het vierde kwartaal de dalende lijn verder wordt doorgezet. Dat gebeurt in zowel Noord-Amerika als Europa, de twee meest lucratieve markten van Snap.

Volgens Snap-topman Evan Spiegel heeft vooral de Android-versie van Snapchat te maken met weglopende gebruikers. Dat zou het gevolg zijn van problemen met de app. Snap werkt nu hard aan een compleet nieuwe versie die alle problemen zou moeten oplossen. Het zijn echter niet alleen technische problemen waar Snap mee kampt. Een radicaal nieuw ontwerp riep eerder dit jaar al de nodige weerstand onder gebruikers op.

Winstpunt

Een analist van Forrester grijpt dit tegenover CNN juist aan als houvast: ‘Ik denk dat het al met al een winstpunt is voor Snapchat dat ze er nog zo voor staan na die rampzalige vernieuwing.’ Volgens de analist is het wel een hele grote uitdaging voor Snap om ook gebruikers te trekken onder oudere (30-plus) doelgroepen. Het is onduidelijk hoe Snap dit voor elkaar zou moeten krijgen, op een toch al overvolle sociale media-markt. Onder jongeren ondervindt het bedrijf bovendien sterke concurrentie van Facebook-dochter Instagram, dat de afgelopen jaren met succes diverse onderdelen van Snapchat kopieerde, zoals Stories.

Maar net als bij Twitter is er goed nieuws op het financiële vlak. Ondanks het teruglopende gebruikersaantal wist Snap zijn omzet in de drie maanden tot en met september met 43 procent op te voeren, tot 298 miljoen dollar. Het operationeel verlies nam bovendien af tot 323,4 miljoen dollar.