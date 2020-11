Waarom media niet altijd dezelfde uitslagen vermelden

In Maricopa County wordt gedemonstreerd door aanhangers van Trump die het niet eens zijn met de eerste uitslagen die zijn binnengekomen. Beeld AP

Volgens het Trump-gezinde Fox News en persbureau Associated Press (AP) was er woensdagavond geen twijfel meer mogelijk: Arizona was voor Joe Biden, en kranten als de Volkskrant , de Financial Times, en The Guardian namen dat over. Andere media, waaronder The New York Times, waren voorzichtiger. Zij vonden dat er nog niet genoeg stemmen waren geteld, om al met zekerheid te zeggen dat de winst voor Biden was.

Het is op zich niets nieuws: ook bij eerdere Amerikaanse verkiezingen kon je bij verschillende media verschillende cijfers zien. Het heeft te maken met het Amerikaanse systeem, waarbij een kandidaat de verkiezingen niet wint met het grootste aantal stemmen, maar met het grootste aantal kiesmannen. Degene die in een staat meer dan 50 procent van de stemmen behaalt, krijgt alle kiesmannen die er voor deze staat te vergeven zijn (en bij grote staten zijn dat weer meer kiesmannen dan in kleine). De kandidaat die 270 kiesmannen behaalt, wordt president van de Verenigde Staten.

Tijdens het tellen van de stemmen krijgen alle media dezelfde tussenstand, dus die cijfers verschillen niet. Maar het ene medium zal op een gegeven moment concluderen dat een kandidaat een bepaalde staat niet meer kan verliezen, en hem dus de kiesmannen toekennen die erbij horen, terwijl een ander medium liever wacht tot er nog wat meer stemmen geteld zijn.

Het kan tot enorme blunders leiden, zoals in 2000 gebeurde tijdens de nek-aan-nekrace tussen Al Gore en George W. Bush. CNN riep eerst Gore uit tot winnaar, moest dat later weer intrekken omdat Bush gewonnen leek te hebben, en weer een uur later werd ook dat weer ingetrokken, omdat Gore toch op kop leek te liggen.

Aanhangers van Donald Trump demonstreren tegen de eerste uitslagen die binnenkomen na het sluiten van de stembureau's op 3 november. Beeld REUTERS

De Volkskrant besluit voor aanvang van de verkiezingen welke cijfers worden gevolgd. In dit geval viel de keuze op agentschap AP omdat het, behalve een goede reputatie, geen politieke kleur heeft, en dus geen enkel politiek motief kan hebben om een winnaar vroeger of later uit te roepen.

Volgens sommigen hadden AP en Fox News hun conclusies over Arizona veel te vroeg getrokken, maar zelf hielden zij vast aan hun beslissing. ‘Wij zitten er niet naast. De president kan Arizona niet meer binnenhalen’, zei Arnon Mishkin van Fox News nadat een campagnemedewerker van Trump zich op Twitter woedend had uitgelaten over de beslissing.

‘Toen 80 procent van de verwachte stemmen waren geteld, stond Biden 5 procentpunten voor’, schrijft AP. ‘De resterende stembiljetten, inclusief de poststemmen in Maricopa County, waar Biden sterk presteert, zijn niet genoeg voor Trump om Biden in te halen.’

Arizona staat bekend als een klassiek Republikeinse staat. Bill Clinton was er in 1996 de laatste Democraat die won. En dus werden donderdag de stemmen in Maricopa County geteld, terwijl er buiten werd gedemonstreerd door aanhangers van Trump, die het niet eens waren met de conclusie dat Biden de buit al binnen had.