Waarom Marokko sneller vaccineert dan veel Europese landen

Ouderen boven 65 jaar, zorgverleners, oudere leraren en medewerkers van de veiligheidsdiensten kwamen in Marokko het eerste aan de beurt voor een vaccin. Beeld REUTERS

De Marokkaanse cijfers krijgen extra reliëf door een vergelijking met de buurlanden Algerije (0,4 vaccins per 100 inwoners) en Tunesië (0,2). Het Verenigd Koninkrijk (50,4) en de Verenigde Staten (43,3) zitten wel aanzienlijk hoger dan Marokko.

‘We hebben het geluk gehad ingeënt te zijn. Ik geloofde er niet in, het is verbazingwekkend’, zei Fouzia, een 61-jarige ingenieur uit Casablanca, onlangs in de Franse krant Le Monde. ‘Voor één keer hoeven we niet jaloers te zijn op het Westen.’

De Marokkaanse campagne begon pas op 28 januari, een maand later dan in de meeste Europese landen, met de eerste prik voor koning Mohammed VI. Daarna kwam de campagne snel op stoom. Ouderen boven 65 jaar, zorgverleners, oudere leraren en medewerkers van de veiligheidsdiensten kwamen het eerste aan de beurt.

Iedereen die meende recht te hebben op een prik kon zijn id-nummer sms’en naar een speciaal telefoonnummer, waarna hij meteen te horen kreeg waar en wanneer de prik kon worden gezet. Deze simpele opzet, zonder bureaucratie, wordt als een van de verklaringen voor het hoge tempo gezien.

Vertrouwen

Ook hebben Marokkanen vertrouwen in het vaccin, mede door een overheidscampagne met het thema ‘Ik bescherm mezelf, ik bescherm mijn land’. Burgers willen de economische crisis achter zich laten en hun normale leven terug, zei arts Karima Reklaoui uit Tanger in de Duitse krant Die Welt. ‘Het vaccin is de enige manier om dat voor elkaar te krijgen’, aldus Reklaoui.

Marokko slaagde erin een flink aantal vaccins te bemachtigen. Half maart had het 7 miljoen doses van AstraZeneca binnengekregen en 1 miljoen van het Chinese Sinopharm. Toch dreigt ook voor Marokko een tekort aan vaccins, vooral omdat de aanvoer van AstraZeneca uit India stokt.

Vorige week zette India de export van AstraZeneca tijdelijk stop omdat het de vaccins zelf wilde gebruiken, nu het aantal besmettingen in India snel oploopt. Marokko verwacht nieuwe vaccins te ontvangen van China, Rusland en AstraZeneca uit Zuid-Korea.

Staatsapparaat

Volgens de Amerikaanse denktank Brookings Institute heeft Marokko een voortvarend coronabeleid gevoerd, ook omdat het beschikt over een staatsapparaat dat beperkingen van het openbare leven kan afdwingen. In Marokko geldt nog steeds de noodtoestand vanwege corona. Het land zit grotendeels op slot.

Alle rechtstreekse vluchten tussen Marokko en meer dan dertig landen, waaronder Nederland, zijn opgeschort. Het is ook niet toegestaan vanuit Nederland via een ander land naar Marokko te reizen. Tussen 21.00 uur en 6.00 uur geldt een avondklok. De winkels en horeca zijn open, maar moeten om 20 uur sluiten.

De maatregelen kunnen pas echt worden versoepeld als een groot deel van de bevolking is ingeënt. Aanvankelijk bestond de hoop dat al voor de ramadan, die in april begint, een vorm van groepsimmuniteit zou zijn bereikt. Dat is echter onhaalbaar. Volgens een schatting van Die Welt kan eind mei 80 procent van de volwassen bevolking zijn ingeënt, als de campagne in het huidige tempo doorgaat.

Data: Semina Ajrović