Waarom lukt het Italië wel om bezittingen van Russische oligarchen te bevriezen?

Het jacht Scheherazade in de haven van Marina di Carrara, in Toscane. Er wordt gezegd dat het eigendom zou zijn van een Russische oligarch, of zelfs van Vladimir Poetin. Beeld ANP / AFP

Hoe komt het dat Italië zo voortvarend te werk gaat?

In Italië is niet alleen ruime juridische mogelijkheid om beslag te leggen op bezittingen dankzij uitgebreide antiterreur- en antiwitwaswetgeving, maar er stond ook al een groot uitvoeringsapparaat klaar. Het land heeft een speciale financiële politie, de Guardia di Finanza, die zich bezighoudt met belastingontduiking en financiële criminaliteit. Daar werken meer dan 60 duizend mensen.

Ook op hoger niveau bestond in Italië al een speciale commissie voor financiële veiligheid, die deel uitmaakt van de ministeries van Economie en van Financiën. De commissie bestaat uit vijftien hoge vertegenwoordigers van verschillende ministeries, maar ook van financiële instanties en de politie.

De structuur werd in 2001 opgetuigd om internationaal terrorisme aan te pakken, maar kreeg in 2007 de uitgebreidere taak om ook witwassen en ‘landen die de internationale vrede en veiligheid bedreigen’ te kunnen bestrijden. Onder die bepaling bevriest Italië nu de bezittingen van oligarchen die op de Europese sanctielijst staan. De totale geschatte waarde van de bevroren goederen is tot nu toe zo’n 848 miljoen euro.

Wat hebben de Italianen op hun bevriezingstocht zoal aangetroffen?

Vooral de Toscaanse kust en het eiland Sardinië zijn normaal gesproken geliefde speeltuinen van rijke Russen, die er miljoenenvilla’s bezitten en hun megajachten graag in Italiaanse havens leggen. Een van de grootste bevriezingen tot nu toe is het jacht van miljardair Andrey Melnichenko, dat in de haven van Triëst ligt en met zijn 142 meter meer dan een half miljard euro waard zou zijn. Op Sicilië werd de tegen een bomaanslag gewapende Mercedes van metaalmiljardair Alisher Usmanov, een van de vroege investeerders van Facebook, bevroren.

Maar het meest spraakmakende schip, nog niet bevroren, ligt zonder twijfel in de Toscaanse haven van Marina di Carrara. De 140 meter lange ‘Scheherazade’ is volgens Russische oppositieleden uit het team van Aleksey Navalny eigendom van Vladimir Poetin zelf en zou rond de 700 miljoen euro kosten. In zijn toespraak aan het Italiaanse parlement vroeg ook de Oekraïense president Zelenski om bevriezing van dit schip.

De Italiaanse scheepswerf waar het jacht voor onderhoud ligt, ontkent dat de Russische president de eigenaar is. Dagblad Corriere della Sera meldde dat de Russische bemanning half maart plots vervangen zou zijn door een Engels team, maar uitsluitsel over de eigenaar is er nog altijd niet.

Wat gebeurt er nu met de bevroren bezittingen?

Anders dan bezittingen van de maffia, waar de Guardia di Finanza met regelmaat beslag op legt, mag er met de Russische huizen en boten voorlopig niets gebeuren. Waar de maffia-villa’s vaak ter veiling gaan of ter beschikking worden gesteld aan ngo’s en andere maatschappelijke doelen, blijven de Russische eigendommen vooralsnog leeg, want de bevriezing is een economische maatregel, geen straf. De overheid mag de bevroren bezittingen dus ook op geen enkele manier gebruiken, laat staan te gelde maken. Bovendien is bevriezing volgens de Europese regels tijdelijk, de beslissing kan elke zes maanden verlengd worden, zolang als de sancties van kracht blijven.

Is Italië nu klaar met het uitvoeren van de economische sancties?

Nee. De jacht op huizen en boten gaat nog door, ook omdat er de afgelopen weken nieuwe namen aan de Europese zwarte lijst toegevoegd zijn. Verder is het land nu vooral druk met Russische bankrekeningen. Zakenkrant Il Sole 24 Ore meldt dat er voor zo’n 15 tot 20 miljoen euro aan cash bevroren is, en dat Italië de mogelijkheid onderzoekt tot het bevriezen van aandelenpakketten.

Daarvoor is samenwerking nodig met de Italiaanse beurstoezichthouder, maar technisch is het niet ingewikkeld: het is mogelijk met een bestaand mechanisme dat normaal gesproken ook al dient om delen van bedrijven onder toezicht te stellen. De maatregel ligt vooral politiek gevoelig, legt de zakenkrant uit, omdat een aantal beursgenoteerde bedrijven voor een aanzienlijk deel – direct of indirect – in handen van Russische aandeelhouders is en hierdoor in de problemen zou kunnen komen.