Waarom lekten afgelopen week zoveel Britse topambtenaren gevoelige informatie?

De Britse ambassadeur in de Verenigde Staten, Kim Darroch. Beeld Getty

De regering van Donald Trump is ‘klungelig’ en ‘uitzonderlijk disfunctioneel’, zo beoordeelt de Britse ambassadeur Kim Darroch de Verenigde Staten hetgeen hij hoort en ziet in Washington. Darroch schreef dit in vertrouwelijke memo’s die zijn terechtgekomen bij The Mail on Sunday. Het mysterieuze lek staat niet op zichzelf. Britse topambtenaren hebben zich recentelijk ook kritisch uitgelaten over aanstaand premier Boris Johnson en de socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn.

Het is Darrochs doel een goede verstandhouding te ontwikkelen met de grillige bewoner van het Witte Huis, maar na de diplomatieke lekkage is het de vraag of deze missie een succes gaat worden. Hij noemt Trump ‘onzeker’ en ‘incompetent’, en diens beleid ‘incoherent’ en ‘chaotisch’. Tevens voorspelt hij dat de situatie de komende jaren niet zal veranderen en het presidentschap ‘in een afgang’ zal eindigen. Hij herinnert het brexiterende thuisfront eraan dat Trumps credo ‘Amerika eerst’ is.

Nigel Farage was er zondag als de kippen bij om te pleiten voor het ontslag van Darroch, die begin 2016 door David Cameron naar de VS was gestuurd. ‘Hoe sneller, hoe beter’, reageerde de leider van de Brexitpartij, die goed bevriend is met Trump. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het ging om een persoonlijk oordeel en dat het ‘de visie is van de minister noch de regering’.

Boris Johnson

Trump is niet de enige populistische leider die het slachtoffer is geworden van ambtenaren die geheime informatie met de pers delen. Vrijdag meldde The Sun dat er binnen de inlichtingendienst MI6 een discussie heeft gewoed over of uit spionage verkregen informatie kon worden gedeeld met Boris Johnson toen deze als minister van Buitenlandse Zaken een bezoek bracht aan het hoofdkwartier. De angst bij Theresa May en de spionnen zou zijn geweest dat Johnson met zijn loslippigheid de staatsveiligheid in gevaar kon brengen.

Team-Johnson rook meteen onraad, omdat deze onthulling samenviel met het moment waarop leden van de Conservatieven hun biljetten ontvangen waarmee ze kunnen stemmen voor Johnson of Jeremy Hunt als partijleider, en premier. Tegenover The Daily Telegraph uitte een lid van Johnsons campagneteam het vermoeden dat May ‘kleinzielige politieke spelletjes’ speelt, bedoeld om Johnsons kandidatuur te ondermijnen. Van de premier is bekend dat ze Johnson minacht.

Jeremy Corbyn

Ook Corbyn heeft te maken met kwade tongen. Topambtenaren hadden The Times onlangs laten weten dat ze zich zorgen maken over het ‘geheugenverlies’ en de ‘broosheid’ van de 70-jarige socialist. Zowel lichamelijk als geestelijk zou Corbyn niet bestand zijn tegen de eisen van het premierschap. Voor de aanhangers van de profetische Labourleider was dit een nieuw bewijs dat de gevestigde orde er alles aan doet de opmars van hun held te stuiten. Ook tegenstanders van Corbyn vonden deze ambtelijke interventie ongepast.

Dit alles weerhield de voormalige baas van MI6, John Sawers, er niet van om in een interview met de BBC te zeggen dat het eiland lijdt aan ‘een politieke zenuwinzinking’ en hoe dan ook een premier krijgt die weinig aanzien geniet, of het nu Corbyn, Johnson of Hunt zal zijn. Omdat hij niet meer in dienst is, kon Sawers wel vrijuit spreken.