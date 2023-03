Waarom konden Meryem en Naima uit Zoetermeer geen weerstand bieden aan de lokroep van het kalifaat?

IS-vrouwen die gevechten in Baghouz, Syrië, ontvlucht zijn, februari 2019. Beeld Getty Images

Het is allemaal de schuld van Salaheddine, als we Meryem S. mogen geloven. Als een donderslag bij heldere hemel was haar geliefde uit Zoetermeer vertrokken. In een brief liet hij haar weten dat hij was gaan studeren. Pas later ontdekte Meryem dat hij was afgereisd naar Syrië. Nu, ruim tien jaar na dato, grijpt zijn vertrek Meryem (nu 34) nog steeds aan. Snikkend haalt ze een eerste zakdoekje uit het witte pakje dat voor haar ligt, dinsdagochtend in de rechtbank Rotterdam. Er zullen in de uren die volgen nog vele tissues volgen.

Meryem S. staat terecht op verdenking van deelname aan de terroristische organisatie IS, samen met haar moeder Naima el O. (54), die zich een jaar later bij haar voegde in het kalifaat. Zo leidde de uitreis van Salaheddine tot een kettingreactie: Meryem volgde hem, haar moeder Naima volgde Meryem, en in het kielzog van Naima reisde haar minderjarige zoon Ilyas mee. Die overleed in 2016 in het strijdgebied, slechts 16 jaar oud.

Het Openbaar Ministerie (OM) rekent het Naima zwaar aan dat zij haar minderjarige kind meenam naar het kalifaat. Onduidelijk is hoe Ilyas precies is omgekomen. Stond hij op de wacht bij een wapendepot van IS, zoals zijn achtergebleven vader in de media beweerde? Of kwam hij om bij een bomaanslag op een markt, zoals Meryem stelt? Het is niet meer te achterhalen. Maar de officier van justitie weet genoeg: Ilyas’ tragische lot is hoe dan ook het gevolg van de verkeerde keuzes van Naima: ‘Verdachte is verantwoordelijk voor de dood van haar eigen zoon.’ Zowel tegen Naima als tegen Meryem eist justitie vier jaar cel.

Summiere informatie

De zaak tegen moeder en dochter is het begin van een reeks strafzaken tegen een groep vrouwen die, zoals het OM het verwoordt, geen weerstand konden bieden aan ‘de lokroep van het kalifaat’. De komende twee weken worden vijf vrouwen berecht die begin vorig jaar door de Nederlandse staat werden gerepatrieerd uit het Koerdische detentiekamp Al Roj. Later dit jaar volgen zaken van twaalf anderen die in november 2022 van overheidswege werden opgehaald uit Syrië.

Tien jaar nadat de Syrische opstand werd gekaapt door extremisten, moeten Rotterdamse rechters zodoende proberen te achterhalen wat het aandeel van Nederlandse vrouwen was bij het bloedvergieten in het IS-kalifaat. Wat daarbij dinsdag opvalt: er lijkt slechts summier informatie te zijn over hoe deze moeder en dochter hun jarenlange tijd in het strijdgebied doorbrachten. Meryem kreeg er twee kinderen, en toen haar ziekelijke moeder zich bij hen voegde, had ze er nog een zorg bij. Na de dood van Meryems echtgenoot in 2016 veranderde hun huis in een ontmoetingsplek voor buitenlandse IS-vrouwen, die er gezellig samenkwamen om Suikerfeest te vieren.

Maar ook als het klopt dat hun activiteiten zich beperkten tot dit huiselijk bestaan, speelden de vrouwen een cruciale rol bij het in stand houden van het terroristisch IS-bewind, stelt het OM. Zij voedden hun kinderen immers op ‘in de geest van Islamitische Staat’, zorgden zo voor nieuwe aanwas en maakten het voor de mannen mogelijk zich volledig op de strijd te richten.

Geen vrijwillig interview

De rechtbank doet dinsdag verwoede pogingen om te begrijpen hoe het allemaal zover heeft kunnen komen met Meryem en Naima. Volgens de vrouwen zijn veel van hun problemen terug te voeren op het gedrag van de vader van Meryem, met wie Naima in de woorden van haar advocaat een ‘horrorhuwelijk’ had. Deze Hoessein zou volgens zijn ex-vrouw en dochter kampen met een drank- en gokverslaving, waardoor Naima zich genoodzaakt zag om een dubbele baan te nemen om haar kinderen te eten kunnen geven. ‘Er zijn redelijk wat aanwijzingen dat hij niet altijd een goede vader en echtgenoot is geweest’, beaamt de officier van justitie. ‘En dan druk ik me voorzichtig uit.’

De karakterschets van vader Hoessein is opvallend, omdat hij de afgelopen jaren als een van de weinige ouders van uitreizigers in de media naar buiten trad en zich zeer betrokken toonde. Dit was onder meer te zien in de documentaire De Verloren Kinderen van het Kalifaat uit 2018, waarin tv-maker Sinan Can met Hoessein naar Syrië afreist om zijn dochter op te zoeken. ‘Dat was geen vrijwillig interview’, zegt Meryem daarover. De rechter: ‘Dat was ook te zien.’

Nadat Naima in 2007 van Hoessein was gescheiden, verhuisde ze met haar kinderen naar Zoetermeer. Meryem had het er moeilijk mee. ‘Toen op mijn 18de mijn oma is overleden, ging ik rust zoeken in de islam, in het gebed. Ik ging niet meer terug naar school, zat thuis en had mijn dag- en nachtritme omgedraaid. Ik was toen niet iemand die stond te springen in het leven.’

Blind gevolgd

Na twee kortstondige huwelijken ontmoet ze vervolgens Salaheddine. Eigenlijk niet haar type, vertelt Meryem. ‘Maar na veel telefoongesprekken vond ik hem toch speciaal.’ Ze bezoeken beide lezingen in de Al Qibla-moskee, waar de beruchte prediker Mohammed Talbi in die periode de Zoetermeerse jeugd wegwijs maakt in de extremistische leer.

En dan, terwijl er al samenwoonplannen zijn, is er plotsklaps die afscheidsbrief van Salaheddine.

Een paar maanden later besluit Meryem naar hem toe te gaan. Aan de Turks-Syrische grens ziet ze een kalasjnikov in zijn auto liggen. Meryem heeft vragen, ‘hij zei dat hij alles zou gaan uitleggen. En toen is hij gaan rijden.’ Alsof het allemaal vanzelfsprekend is, laat ze zich het strijdgebied in sturen.

De rechter: ‘U heeft zich laten leiden door gevoelens van verliefdheid en schuld. U bent hem eigenlijk blind gevolgd?’

Meryem, voor het eerst met een klein glimlachje: ‘Ja, ze zeggen het hè.’

Op 13 april doet de rechter uitspraak.