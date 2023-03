Waarom komt Georgië met een replica van Poetins ‘buitenlandse-agentwet’ en is die nog tegen te houden?

Betogers voor het Georgische parlement in hoofdstad Tblisi, waar fel wordt geprotesteerd tegen een wet naar Russisch model die media en ngo’s het werken bemoeilijkt. Beeld AFP

Waar protesteren Georgiërs tegen?

Tegen het voorstel voor een ‘buitenlandse-agentwet’. De wet zou media en niet-gouvernementele organisaties verplichten om zich te registreren als buitenlands agent als meer dan 20 procent van hun inkomsten uit het buitenland komt. De term ‘buitenlands agent’ staat in voormalige Sovjetrepublieken als Georgië gelijk aan spion en staatsvijand.

Demonstranten bespeuren de hand van Poetin in de wet. De Russische president gebruikte een soortgelijke wet om Rusland te zuiveren van kritische media en mensenrechtenorganisaties. Organisaties moeten zich in al hun uitingen bekendmaken als staatsvijand en komen onder verscherpt toezicht te staan van allerlei instanties. In de afgelopen jaren voerden autocratische bondgenoten van Rusland, zoals Belarus, Tadzjikistan en Azerbeidzjan, al replica’s van Poetins ‘buitenlandse-agentwet’ in.

Over de auteur

Tom Vennink schrijft over Rusland, Oekraïne, Belarus, de Kaukasus en Centraal-Azië. Hij reist geregeld naar de oorlog in Oekraïne. Eerder was hij correspondent in Moskou.

Wie wil de ‘buitenlandse-agentwet’ invoeren?

Georgische Droom, de regeringspartij. Die stelt dat de wet de invloed van kwaadwillende landen tegengaat. Een meerderheid van het parlement stemde dinsdag in met de eerste lezing van het wetsvoorstel, waarop parlementariërs met elkaar op de vuist gingen.

Georgische Droom is opgericht door Bidzina Ivanisjvili, een miljardair die zijn kapitaal vergaarde in Rusland. De regeringspartij wordt door de oppositie al langer beschuldigd van samenspanning met het Kremlin. De partij vermijdt confrontaties met Rusland na een verloren vijfdaagse oorlog in 2008, waarbij het Russische leger Georgië binnenviel om separatisten te steunen. Eenvijfde van Georgië is sindsdien bezet door Russische militairen.

Betekent dit het einde van de Europese integratie van Georgië?

Invoering van de wet zou toetreding tot de Europese Unie in de weg staan, zo heeft Brussel duidelijk gemaakt. De wet zou ‘een beangstigende uitwerking’ hebben op media en het maatschappelijk middenveld en is ‘onverenigbaar met de waarden en normen van de EU’, aldus EU-buitenlandchef Josep Borrell. Hij voorziet ‘ernstige consequenties’ voor de verhouding tussen Brussel en Tbilisi.

Georgië diende in maart 2022, kort na de Russische invasie van Oekraïne, een toetredingsverzoek tot de EU in. Brussel maakte enkele maanden later duidelijk dat Georgië nog een lange weg heeft te gaan door Moldavië en Oekraïne wél een kandidaatsstatus te geven, maar Georgië niet.

Kan de oppositie het wetsvoorstel tegenhouden?

Dat wordt moeilijk in het parlement. Georgische Droom heeft een meerderheid en zal naar verwachting ook bij de resterende twee lezingen van het wetsvoorstel instemmen. President Salome Zoerabisjvili heeft aangekondigd het wetsvoorstel te vetoën. ‘Deze wet, waar niemand op zit te wachten, komt niet uit het niets. Dit wordt ons opgelegd door Moskou’, zei Zoerabisjvili, een partijloze Frans-Georgische oud-diplomaat, dinsdag na de protesten.

Maar haar veto is weinig waard in het Georgische stelsel, dat is hervormd door Georgische Droom: het parlement kan haar veto eenvoudig naast zich neerleggen.

Buiten het parlement ziet de oppositie meer kansen. De voorzitter van de grootste oppositiepartij, de Verenigde Nationale Beweging, heeft opgeroepen tot nieuwe demonstraties. Die hebben potentie om te groeien: uit opiniepeilingen blijkt dat meer dan 80 procent van de Georgiërs voorstander is van het EU-lidmaatschap dat nu in gevaar komt.

Glijdt de jonge Georgische democratie af?

Westerse regeringen hadden jarenlang veel vertrouwen dat Georgië van een corrupte voormalige Sovjetrepubliek zou veranderen in een moderne democratie. Dat vertrouwen neemt af sinds het aftreden van president Michaïl Saakasjvili in 2013. De westersgezinde Saakasjvili hervormde het land in tien jaar tijd in razend tempo, maar verspeelde uiteindelijk de steun van de bevolking na openbaringen over misstanden in gevangenissen.

Sindsdien ligt de Georgische regering steeds vaker in de clinch met de EU en de VS. Niet-gouvernementele organisaties signaleren groeiende macht van oligarchen, toenemende politieke inmenging in de rechtspraak en verkiezingsfraude.

De Georgische regering krijgt ook zware kritiek uit het Westen voor de opsluiting van Saakasjvili, die sinds 2021 vastzit in een Georgische gevangenis op beschuldiging van machtsmisbruik. Saakasjvili verkeert volgens zijn woordvoerders in kritieke toestand. Mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch stelden vorige week dat de Georgische regering Saakasjvili in levensgevaar heeft gebracht en hem moet vrijlaten. Eerdere oproepen om vrijlating, onder andere van de Oekraïense president Zelensky, haalden niets uit.