Waarom Jerrel Z. 160 reed? ‘De Skoda kon niet harder’

De uitvoerders van de Utrechtse vergismoord en van een mislukte liquidatie staan deze week terecht. In januari 2017 werd de Utrechtse Hakim Changachi het slachtoffer van een vergismoord. Twee dagen later mislukte een nieuwe liquidatiepoging op het beoogde slachtoffer Khalid H. Tegen verdachte Jerrel Z. eist het OM dinsdag acht jaar cel voor zijn rol als chauffeur bij de moordpoging op Khalid H.

‘De medeverdachte heeft mij erbij gelapt. Dan lap ik hem er ook bij.’ En daarom vertelt Jerrel Z. deze week in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol ‘haarduidelijk’ aan de rechters wat volgens hem ‘de waarheid en de werkelijkheid is’.

Hoe het kwam dat hij in de nacht van 13 op 14 januari 2017 met 160 kilometer per uur over de snelweg raasde? ‘De Skoda kon niet harder.’

Waarom weigerde hij te stoppen toen de politie een stopteken gaf? ‘Ik rij altijd weg voor de politie. Ik moet niks van hen hebben.’

En waarom hij echt niks wist van het verijdelde liquidatieplan op Khalid H. waarvan hij en zijn medeverdachten worden beschuldigd? ‘Ik mocht me nergens mee bemoeien. Ik wist niet wat de anderen van plan waren. Ik moest die dag alleen maar rijden.’

Dinsdag hoort Jerrel Z. (26) als eerste betrokkene een straf tegen zich eisen. Wat het Openbaar Ministerie betreft moet Z. acht jaar de gevangenis in voor zijn rol bij de verijdelde moordexpeditie op Khalid H.

Later deze week worden de zaken van drie medeverdachten behandeld. Ze worden net als Jerrel Z. verdacht van betrokkenheid bij het plan om Khalid H. (41) te liquideren in de nacht van 13 op 14 januari 2017. De aanslag werd verijdeld nadat H. een verdachte Skoda Fabia had opgemerkt in zijn straat, en de politie belde. Het resulteerde in een wildwestachtervolging waarbij wapens uit het raam werden gegooid, en de Skoda uiteindelijk tegen een talud botste.

De drie andere verdachten worden bovendien beschuldigd van betrokkenheid bij de Utrechtse ‘vergismoord’, twee dagen voor de mislukte moordpoging op Khalid H. In de nacht van 11 op 12 januari werd Hakim Changachi (31) doodgeschoten, een bekende van Khalid H. Volgens justitie was H. het beoogd doelwit. ‘Hakim Changachi was een volstrekt onschuldige man die niemand boos heeft gemaakt of heeft uitgedaagd’, aldus de officier dinsdag.

De vergismoord had grote gevolgen: kroongetuige Nabil B. (die een organiserende rol had gehad en deze week niet terechtstaat) meldde zich uit wroeging en legde cruciale kroongetuigenverklaringen af. Daarmee hoopt justitie de opdrachtgevers van liquidaties te arresteren (zie kader).

Kleine jongen Jerrel Z.

Jerrel Z. – ook wel ‘rasta’ genoemd – benadrukt dinsdag in de rechtbank dat hij maar een kleine jongen is. Van die wereld die er achter deze moorden schuilgaat, zegt hij niks te weten. Hij wist niet eens waarom hij die dag de Skoda moest besturen, stelt hij. ‘Ik wist ook niet dat twee dagen eerder op die plek in Utrecht iemand was doodgeschoten.’

Maar de medeverdachte, Marciano D., beweert het tegenovergestelde. Ze werden samen aangehouden nadat de Skoda was gecrasht.

Rechter: ‘Marciano D. heeft verklaard dat hij die dag bij Rasta in de auto is gestapt. Dat hij een jointje is gaan roken en vervolgens in slaap is gevallen. Volgens hem werd hij pas wakker door de crash.’

‘Die verklaring heeft mij heel boos gemaakt’, zegt Jerrel Z., gekleed in een grijs pak en zijn rastahaar bijeengebonden in een staart. ‘Ik ben ook geen lieverdje. Ik heb een heel lang strafblad. Met wel 48 artikeltjes. Daar ben ik niet trots op. En ik ben niet geneigd met de politie te praten. Maar hij luist mij erin.’

Volgens Jerrel Z. (26) zat hij op 13 januari met zijn vriendin in een eetcafé. Zij was net die dag haar huis uitgezet, en hij leefde al langer in zijn auto. ‘Ik kreeg een berichtje op mijn telefoon: ‘Wat ben je aan het doen?’ Ik antwoordde: ‘Niks.’ Vervolgens kreeg ik de vraag: ‘Heb je zin om te gaan rijden?’ Ik antwoordde: ‘Tuurlijk’.’

Zo belandde hij later die dag in de Skoda met Marciano D. Dat ‘zin om te gaan rijden’ niet betekent dat je ‘voor taxichauffeur speelt’, wist Z. wel. En ook de grimmige sfeer in de auto merkte hij op. ‘Ik heb wel twintig, dertig keer gevraagd: wat gaan we doen? Telkens was het antwoord: maak je niet druk, het is iets kleins.’ Z. dacht dat hij mogelijk zou moeten chaufferen na een ripdeal, een afpersing of een beroving. ‘Of misschien moesten ze iemand in de fik steken, of een steen door de ruit gooien. Ik wist het niet.’

Rechter: ‘Maakte het u niet uit waar het om ging?’

‘Ik wilde die dag eventjes normaal kunnen slapen. Niet meer in mijn auto’, antwoordt Z. – al benadrukt hij dat áls hij had geweten dat het om een moord zou gaan, hij niet was meegegaan. ‘Als je geen geld hebt, komt zo’n berichtje met de vraag om ‘te rijden’ uit de lucht vallen.’ Met het geld hadden hij en zijn vriendin de nacht willen doorbrengen in een hotel.

Nadenken over de gevolgen deed Z. niet. Hij kampt met een beperkte intelligentie en een antisociale persoonlijkheidsstoornis. ‘Pas toen ik de zwaailichten van de politie zag, dacht ik: oh ja, ik ben nog maar voorwaardelijk vrij voor mijn vorige straf.’ Dat was volgens hem de reden om te vluchten voor de politie. Om er even later aan toe te voegen: ‘En ik heb natuurlijk ook geen rijbewijs.’