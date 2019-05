Waarom je met de meeste bloemen niet zonder ‘klimaatschaamte’ kunt aankomen op Moederdag

Dit blijkt althans uit de Nederlandse bloemenkalender die Milieu Centraal donderdag lanceert. Negentien populaire snijbloemsoorten worden daarin langs de CO 2 -lat gelegd, gerangschikt per maand in het jaar. Het overzicht van de voorlichtingsorganisatie is niet bedoeld om de aanschaf van bloemen te ontmoedigen, maar om ervoor te zorgen dat op het juiste moment voor de juiste bloem wordt gekozen. ‘Het goede nieuws is dat het hele jaar door bloemen verkrijgbaar zijn met een lage CO 2 -druk’, zegt onderzoeker Sytske de Waart van Milieu Centraal.

Maar de keuze is wel beperkt. Eenderde van de onderzochte bloemen kan het beste het hele jaar door worden vermeden, omdat meer dan 4 kilo CO 2 wordt uitgestoten bij de productie van een bosje – meer dan bij een rundersteak van 100 gram (3,4 kilo CO 2 ). Hortensia, orchidee en de grote roos, daar kan de bewuste burger niet meer mee aankomen. Nog eens eenderde van de soorten valt het hele jaar in de tussencategorie (1 tot 4 kilo CO 2 ). Dus liever ook geen anjers, fresia’s of kleine rozen kopen.

Van de zeven soorten die minder dan een kilo CO 2 -uitstoten per boeket, de ‘goede klimaatkeuze’ volgens Milieu Centraal, is niet één het hele jaar verkrijgbaar. De narcis in het voorjaar, de gladiool in de zomer en de chrysant in het najaar. De tulp is onder de goeden nog het meest verkrijgbaar: van oktober tot en met mei.

Met name de energie die nodig is voor de verwarming en verlichting van kassen stuwt de CO 2 -druk van een kasbloem. De beste bloem groeit dan ook in de volle grond en open lucht, waarvan naast de bloemen in de kalender met name in de zomermaanden nog ruime keuze is.

Hoewel het onderzoek primair over bloemen van Nederlandse herkomst gaat, maakt Milieu Centraal toch een vergelijking met bloemen uit Afrika, die vanuit Kenia en Ethiopië in Nederland terechtkomen. Dit om aan te tonen hoe vervuilend de bloemenkassen kunnen zijn: de vlieguitstoot weegt namelijk niet op tegen het energieverbruik. Zo komt voor een grote Nederlandse kasroos evenveel CO 2 vrij als voor elf kleine Afrikaanse rozen.

Beperkingen

De vergelijking legt direct de beperkingen bloot van het overzicht door Milieu Centraal. Want problemen door water- en landgebruik in sierteelt in (droge) Afrikaanse gebieden worden bijvoorbeeld niet meegerekend, erkent de voorlichtingsorganisatie. Voor Nederlandse bloemen zijn verder de negatieve effecten door gebruik van landbouwgif niet meegewogen. Milieu Centraal mag om CO 2 -redenen de lelie uit volle grond aanbevelen voor Moederdag, in productiegebied Drenthe – waar burgers tientallen residuen van bestrijdingsmiddelen terugvonden in hun tuinen – worden ze daar niet vrolijk van.

‘Specifieke cijfers per middel zijn nauwelijks beschikbaar’, zegt De Waart van Milieu Centraal. ‘Op basis van een aanstaand rapport van het RIVM hopen we dit alsnog op te nemen en kunnen de positieve adviezen voor vollegrondbloemen nog veranderen.’

Kunnen we nog wel schaamteloos bloemen kopen? Zeker wel, zegt lector tuinbouw Olaf van Kooten van Hogeschool INHolland, want het zou zonde zijn deze florerende Nederlandse industrie verloren te laten gaan. ‘Maar er zal wel meer druk moeten komen op bloementelers om te verduurzamen’, zegt hij. ‘Consumenten voelen zich daartoe nauwelijks genoodzaakt, simpelweg omdat we het product niet opeten.’

Kwekerscoöperatie Royal Flora Holland zegt het jammer te vinden dat er weinig aandacht is voor de verduurzaming die bij bloementelers nu al aan de gang is, zoals het gebruik van aardwarmte en energiebesparing. ‘We weten dat met bloemen uit Nederland nog steeds veel CO 2 -uitstoot gepaard gaat’, zegt een woordvoerder. ‘Maar als consumenten zich gaan beperken tot de groene bloemen uit het onderzoek van Milieu Centraal, dan krijgen door gebrek aan aanbod veel moeders dit jaar geen bloemen.’