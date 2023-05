Waarom is stikstof een probleem en hoe gaan we het oplossen?

Naast de continue aandacht voor nieuws uit binnen- en buitenland is er in de Volkskrant ook veel ruimte voor verhalen die wat verder af staan van de hectiek van alledag. De zondag leent zich er goed voor om juist dan dat soort verhalen te (her)lezen. Dat is ook de gedachte achter de digitale themaspecials die de Volkskrant uitbrengt op zon- en feestdagen, dagen waarop in Nederland geen papieren kranten verschijnen.

Elke week staat er zo’n online special voor u klaar op de zondagochtend. Vandaag: wat is stikstof, waarom is het een probleem en hoe gaan we het oplossen?

Zeven boeren op Schiermonnikoog besloten al in 2014 gezamenlijk hun veestapel in te krimpen, met tegenzin en pijn in het hart. Hun stikstofdepositie was veel te hoog, de kwetsbare natuur op de Wadden moest worden beschermd. Welke lessen kunnen we van hen leren?

Verder: Stoppen door stikstofplan? Deze kalverhouder piekert er niet over. Hij verwacht dat de provincie hem helpt verder te innoveren. ‘We produceren hier enorm veel voedsel. Daar heeft de wereld meer aan dan nog een camping.’

Tot slot: Beschermen van de natuur voldoet niet meer, het is tijd voor grootschalig natuurherstel. Natuurfotograaf Jelle van der Leij kocht een weiland in Friesland aan, en toverde het binnen zes weken om tot natuurgebied. ‘Herstel is mogelijk, sneller dan je denkt. Als je de handen maar uit de mouwen steekt.’