Waarom is ook groene stroom nu zo duur? ‘We moeten die tegen torenhoge prijzen inkopen’

Jarenlang waren energieprijzen in Nederland laag, maar ruim een jaar geleden kwam daarin verandering. Allemaal door een tekort aan gas. Maar waarom is ook de prijs van elektriciteit uit wind en zon ook zo sterk gestegen? Van alle vragen die de Volkskrant afgelopen maanden van lezers ontving, is dit de meest gestelde. Zeker toen Greenchoice, de bekendste groene energieleverancier van Nederland, ineens de duurste energieleverancier van Nederland werd. Nergens betaalden vaste klanten met een variabel tarief zulke hoge bedragen.

Ook bij Greenchoice zelf staat de telefoon afgelopen maanden niet stil, zegt directeur Coen de Ruiter (53). ‘Soms door mensen die deze prijzen helaas niet kunnen betalen. Maar vaak ook door mensen die het inderdaad niet begrijpen.’

Dat is ook vreemd, toch? Stroom uit wind of zon is niet duurder geworden.

‘Dat klopt, maar wij moeten die groene stroom inkopen op de Europese elektriciteitsmarkt. Op die markt moeten vraag en aanbod altijd in evenwicht zijn, en daarbij variëren prijzen per kwartier. Het lastige van stroom uit zon en wind is dat je niet gemakkelijk méér kunt leveren als er veel vraag is. We zorgen er trouwens wel voor dat er net zo veel groene stroom op het net komt als door onze klanten wordt gebruikt.

‘Soms zijn er momenten dat er meer groene stroom wordt opgewekt dan er vraag is, bijvoorbeeld op een zonnige middag in het weekend. Dan zijn prijzen heel laag of zelfs negatief. Maar als er te weinig groene stroom is om aan alle vraag te voldoen, moeten er gascentrales bijgeschakeld worden. De prijs van de elektriciteit wordt op die momenten dus bepaald door de prijs die een gascentrale moet krijgen om geen verlies te draaien. Die prijs ligt door de hoge gasprijs nu erg hoog. En we kunnen op die momenten niet tegen klanten zeggen: we koppelen je even af.’

Maar Greenchoice wekt toch ook zelf stroom op?

‘Dat is maar 10 procent van de hoeveelheid die we aan klanten leveren. Wij hebben acht windturbines en zijn betrokken bij een aantal zonneparken. De rest kopen we in bij andere leveranciers van groene stroom. Dit gebeurt deels op de vrije markt en soms dus tegen de torenhoge prijzen die daar heersen. Die moeten we doorberekenen aan klanten.’

Best zuur voor iedereen die al jaren groene stroom bij jullie koopt.

‘In Nederland wordt eenderde van alle elektriciteit nu duurzaam opgewekt. Die stroom is goedkoper en dat drukt de totale prijs die we met zijn allen betalen. Als deze crisis tien of twintig jaar geleden had gespeeld, toen er nauwelijks elektriciteit van wind en zon was, was de prijs nog veel hoger geweest.’

Intussen maken producenten van groene stroom recordwinsten. De bruto kostprijs van een kilowattuur wind is 8 cent. Dan zit er nog een paar cent subsidie op die eerst terugverdiend moet worden, maar boven de 15 cent is alles winst. Verdient Greenchoice dus goed aan deze energiecrisis?

‘Producenten verdienen goed inderdaad. Wij zijn maar een kleine producent en vooral leverancier. Bij ons profiteren met name de klanten die in het verleden een klein deel van de opbrengst van onze windmolens hebben gekocht met een langjarig contract. Overigens heeft meer dan de helft van onze klanten nog steeds een vast contract. Die hebben dus nog niet te maken met zeer hoge prijzen.’

Maar een andere groep van jullie klanten betaalt nu de hoogste tarieven van Nederland. Hoe weten zij zeker dat u niet stiekem profiteert van deze crisis?

‘Dit zijn klanten met een variabel contract dat elke drie maanden wordt herzien. Vanaf 20 oktober hebben zij nieuwe tarieven, die heel hoog zijn. Maar het is niet zo dat Greenchoice standaard duurder is. Wij kunnen de prijs niet stiekem extra verhogen, want toezichthouder ACM kijkt continu of wij en andere leveranciers een redelijke vergoeding vragen voor onze energie.’

Greenchoice zegt dat veel van zijn klanten zonnepanelen hebben. Die leveren in de zomer vaak grote hoeveelheden zonnestroom op momenten dat de vraag naar elektriciteit laag is. Greenchoice moet deze stroom verkopen tegen zeer lage of zelfs negatieve prijzen, terwijl de particuliere eigenaren van zonnepanelen hun geleverde stroom mogen aftrekken van de hoeveelheid die ze de rest van het jaar hebben verbruikt. Dit zogenoemde salderen is dus zeer lucratief voor particulieren met zonnepanelen, zeker met de huidige hoge prijzen. Voor energieleveranciers is de regeling minder gunstig.

Is deze vorm van salderen wel houdbaar?

‘Er zijn in het verleden afspraken gemaakt op basis waarvan burgers een investering hebben gedaan. Aan deze wettelijke regeling moet je niet tornen. Wij vinden een betrouwbare overheid belangrijk, dus wij zijn niet voor versnelde afbouw van salderen.’

Klanten zonder zonnepanelen subsidiëren in feite klanten die ze wel hebben. Dat voelt oneerlijk.

‘Klanten die zelf opwekken zijn voor ons heel waardevol. Mensen die eerder hebben geïnvesteerd in zonnepanelen hebben er mede voor gezorgd dat de prijs ervan enorm is gedaald. Zij maken het hele energiesysteem duurzamer, en uiteindelijk goedkoper voor iedereen...’

Dit antwoord gaat een interessante kant op...

‘Maar inderdaad: op dit moment is sprake van subsidiëring van mensen die zelf opwekken en terugleveren als de stroomprijs heel laag is, omdat wij hen meer vergoeden via de salderingsregeling. Dus zij profiteren daarvan.’

Klanten zonder zonnepanelen zijn voor jullie dus financieel interessanter dan klanten met?

‘Ja, maar daar maken we geen onderscheid tussen. We zijn niet bezig klanten te ontmoedigen zonnepanelen te nemen. We willen hen juist mee hebben. Ook omdat ze ambassadeurs zijn, die hun buren proberen mee te krijgen met het opwekken van groene stroom. Het raakt ook aan de missie van ons bedrijf: de energietransitie versnellen. Dus klanten met zonnepanelen zijn ons dierbaar.’

Wat voor jaar wordt dit voor Greenchoice?

‘Het gaat financieel goed. Maar we kijken wel goed naar de risico’s, die groter worden. Het zijn heel spannende jaren. Als november of december koud worden, maakt dat een enorm verschil.’

Wat is het grootste risico?

‘Dat klanten veel meer gas nodig hebben dan waar we standaard op rekenen. Dat gas moeten we dan inkopen tegen veel hogere prijzen. Dat is het voornaamste risico voor ons.’

Omgekeerd, zegt De Ruiter, is er ook een risico dat de winter heel mild is en klanten ook nog eens veel meer besparen dan Greenchoice heeft ingeschat. Dan blijft het bedrijf zitten met een voorraad gas die voor veel geld is ingekocht en niet wordt afgenomen. Dit gas moet dan misschien met verlies worden verkocht.

U sprak eerder over betrouwbaarheid. Hierom lag uw bedrijf de afgelopen maanden juist onder vuur. Toezichthouder ACM tikte u op de vingers om greenwashing. Verder was Greenchoice de allerlaatste die de eerder aangekondigde verhoging van zijn prijzen uitstelde, zoals ACM wilde. Het eens zo sympathieke Greenchoice maakte geen goede indruk.

‘ACM betwist niet dat het groen is wat we doen, maar zegt dat we een aantal zaken op de website niet goed onderbouwd hadden. We noemden ons de groenste energiebeweging van Nederland. Dat konden we niet hard maken. En we noemden ons het duurzaamste bedrijf, zonder te melden dat consumenten dit vonden, op basis van de sustainable brand index. Ook meldden we dat we groene energie en bosgecompenseerd gas leverden. ACM vond dat we ‘energie’ moesten veranderen in ‘stroom’.

‘We hebben hiervoor geen boete gekregen, we hebben voorstel gedaan om de tekst aan te passen en hebben gezegd dat we een donatie aan Natuurmonumenten zouden doen van 450 duizend euro. Dat is gebeurd.

‘ACM heeft aangekondigd strenger te gaan toezien op groene claims en heeft daarvoor twee bedrijven uitgelicht. In dit geval ook ons. Het is niet prettig toen bleek dat wij ook een paar zaken niet goed op de website hadden staan. Ik verwacht wel dat ook naar anderen in de sector gekeken wordt. Maar we juichen strenger toezicht toe.

‘Over ons verzet tegen het later aanpassen van de stroomprijzen: we doen zulke aankondigingen al jaren tien dagen van tevoren. ACM wil een maand. Ik bestrijd die zienswijze nog steeds, maar we hebben de verhoging uitgesteld. Dat gebeurde maar een paar uur later dan de anderen, dus waar hebben we het over. Het was geen makkelijk besluit: de uitvoering van die wijziging is heel complex en de financiële impact is voor ons groot.’

Hoe groot?

‘Dat kan ik niet zeggen. Maar het gaat om veel geld, omdat we al energie hadden ingekocht die we nu tegen een lagere prijs moeten verkopen.’

Jullie zijn sympathiek bedrijf, dat zit ook in de naam. Dan moet de geur van greenwashing en dat gedoe met de prijsverhoging niet prettig zijn.

‘Dit zijn negatieve uitschieters. Gelukkig krijgen we ook veel reacties van klanten die zeggen dat we hen goed begeleiden in de huidige markt. Maar het negatieve blijft hangen. Voor ons is van belang dat het grootste deel van de klanten vindt dat we ze goed informeren en samen met ons verduurzamen. En vergeet niet: we hebben sinds onze oprichting nu 1,1 miljoen hectare bos gekocht, dat we beschermen. We doen aan natuurherstel wereldwijd, waarvan lokale bevolkingen profiteren. Hier onderscheiden we ons echt in. Daar ben ik trots op.’