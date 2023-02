Waarom is Nederland tegen het Europese plan voor een ‘tolheffing’ op streamingdiensten?

Beeld NurPhoto via Getty Images

‘Tolheffing’ op streamingdiensten, wat houdt dat in?

Op Netflix een seizoen van Stranger Things bingen? Of de hele dag een playlist van Spotify op de achtergrond aanzetten? Als het aan de Europese Commissie ligt mogen telecombedrijven in de toekomst hun klanten hiervoor extra laten betalen. Omdat streamingdiensten het internetwerk zwaar belasten acht de Commissie een heffing niet alleen legitiem, maar zelfs noodzakelijk.

Op dit moment is het voor internetaanbieders niet toegestaan data voor een Netflix-serie anders in rekening te brengen dan bijvoorbeeld het versturen van een e-mail. Het tarief mag wel afhangen van de hoeveelheid data, maar niet van welke website die data afkomstig is.

De Europese Commissie overweegt deze zogenoemde netneutraliteit te laten varen. Volgens Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt), die het plan vorige week presenteerde, is dat nodig om het internetnetwerk in Europa toekomstproof te maken. De extra inkomsten zouden telecombedrijven kunnen gebruiken om in hun infrastructuur te investeren.

Over de auteur Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Waarom verzet Nederland zich tegen dit plan?

Het kabinet-Rutte IV verschilt fundamenteel van mening met de Europese Commissie over het nut en de gevolgen van dit plan. Uit een onderzoek dat het kabinet heeft laten uitvoeren blijkt dat telecombedrijven het extra geld ‘niet direct’ gebruiken voor een verbetering van hun infrastructuur. In de praktijk zouden kijkers en abonnees ondertussen duurder uit zijn. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) spreekt daarom van een ‘tolheffing’ voor Europese internetgebruikers.

Aan de Nederlandse opstelling ligt bovendien een principekwestie ten grondslag: binnen Europa geldt Nederland als een voorvechter van de netneutraliteit. In 2012 werd Nederland de eerste EU-lidstaat die de netneutraliteit in de wet verankerde, wereldwijd gezien was alleen Chili eerder. De discussie over netneutraliteit kwam destijds in Nederland in een stroomversnelling doordat KPN overwoog zijn klanten extra te laten betalen voor het gebruik van WhatsApp. In de jaren daarvoor had de telecomprovider zijn inkomsten uit bellen en sms’en flink zien teruglopen.

De Nederlandse overheid heeft zich op dit gebied al eens eerder moeten schikken naar de Europese visie: in 2015 werd de Nederlandse wet overruled door een nieuwe, maar zwakkere Europese variant. Sindsdien mogen bedrijven onder strikte voorwaarden bijvoorbeeld wel een streamingdienst gratis aanbieden. De Nederlandse wet stond dit ‘zero-rating’ niet toe, maar in 2017 oordeelde een rechter dat de Europese regels hierover zwaarder wegen.

Wat kan Nederland doen om het Europese plan tegen te houden?

Het door de Europese Commissie gepresenteerde plan is pas een eerste stap in een lang wetgevingsproces. De ideeën staan sinds vorige week donderdag online voor een openbare raadpleging. Lidstaten, maar ook organisaties, bedrijven en burgers hebben tot half mei de tijd om inhoudelijk te reageren. Het kabinet-Rutte IV heeft reeds zijn zorgen geuit.

Nadat de consultatie gesloten is, beslist de Commissie hoe een eventueel wetsvoorstel eruit komt te zien. Vervolgens moeten de lidstaten en het Europese Parlement het voorstel nog goedkeuren. Gedurende dit proces kan Nederland proberen de uiteindelijke wettekst om te buigen of af te zwakken.

Hoe de wet er ook uit komt te zien, de kans dat zij op korte termijn wordt ingevoerd, is klein. In mei 2024 staan namelijk de volgende Europese Parlementsverkiezingen op het programma. In de maanden daarvoor komt dit soort wetgevingsprocessen vaak stil te liggen. Het is niet waarschijnlijk dat de nieuwe wet binnen een jaar op papier staat, dus zal de volgende Europese Commissie zich erover moeten buigen.