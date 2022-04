Waarom is het zo moeilijk om statushouders aan een woning te helpen?

Een meisje uit Syrie (afkomstig uit Ter Apel) zoekt contact met 2 Oekraïense vluchtelingen. Beeld Marcel van den Bergh

Het wordt gezien als de sleutel voor de asielcrisis. Om te voorkomen dat bij het aanmeldcentrum in Ter Apel nog meer asielzoekers op de grond moeten slapen of zelfs op straat belanden, zoals deze week gebeurde, moeten er aan de staart van de asielketen veel meer mensen aan een eigen woning worden geholpen. Maar de obstakels waar gemeenten tegenaan lopen zijn talrijk en de oplossingen schaars.

De problemen: te weinig huizen en veel concurrentie

Ruim 13 duizend statushouders houden tegen hun zin de bedden in asielzoekerscentra bezet die eigenlijk bestemd zijn voor (nieuwe) asielzoekers. Woonminister De Jonge en staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie) drukten de provincies en gemeentebesturen daarom vorige week op het hart snel meer van deze asielzoekers met een verblijfsstatus aan een eigen woning te helpen. Op 1 juli moet die zogenoemde ‘taakstelling’ – inclusief de eerder opgelopen achterstanden – zijn ingelopen.

Of dat lukt, is sterk de vraag: in de eerste drie maanden van dit jaar zijn 1.400 statushouders minder aan een woning geholpen dan was afgesproken. Vooral in Groningen, Overijssel, Limburg, Utrecht en Noord-Holland is het ‘huisvestingstempo’ volgens het kabinet laag. Maar het probleem speelt bijvoorbeeld ook in de twee Brabantse gemeenten Etten-Leur en Hilvarenbeek.

Hilvarenbeek kreeg vanwege die achterstand van de provincie een tik op de vingers. De gemeente moet nu in een plan van aanpak uitleggen hoe ze wel aan haar taakstelling denkt te kunnen voldoen, terwijl er een groot tekort aan woningen is.

Elk jaar komen in de sociale huursector gemiddeld vijftig huizen vrij in Hilvarenbeek, licht wethouder Leon van de Moosdijk toe. ‘Volgens afspraak gaat 15 procent, ofwel zeven à acht woningen naar ‘bijzondere doelgroepen’. Daarvoor komen gescheiden ouders, spoedzoekers, mensen uit een instelling die zelfstandig willen wonen én statushouders in aanmerking. Terwijl de gemeente in een half jaar alleen al negen statushouders moet opnemen. Dat betekent een gigantisch tekort aan woningen.’

Hoe groter de gemeente, hoe meer statushouders deze moet huisvesten. Het Gelderse Rozendaal (1.700 inwoners) hoeft van het Rijk bijvoorbeeld maar voor twee statushouders woonruimte te zoeken tussen juli en december dit jaar, terwijl Amsterdam er als grootste gemeente 682 moet onderbrengen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers bepaalt welke statushouder waar komt te wonen (dit kan overal in Nederland zijn), waarna een gemeente binnen honderd dagen woonruimte moet vinden. In de praktijk lukt dat vaak niet en lopen de wachttijden soms op tot wel driehonderd dagen, weet Van de Moosdijk.

Behalve de woningnood spelen allerlei tegenvallers de gemeenten parten. Een aannemer heeft bijvoorbeeld meer tijd nodig om een woning van asbest te ontdoen, of het elektriciteitsnet is te laat klaar. Soms blijkt er sprake van een mismatch tussen de woning en statushouder(s). De gemeente krijgt dan de opdracht een groot gezin te huisvesten, terwijl er alleen een klein appartement beschikbaar is.

Asielzoekers uit het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel worden opgevangen in een oud belastingkantoor in Oss. Beeld Marcel van den Bergh

De oplossingen: kwartetten, ruilen en tijdelijke bouw

Etten-Leur heeft al ‘van alles’ geprobeerd om meer statushouders aan woonruimte te helpen, zegt wethouder Ger de Weert. Een kantoorgebouw ombouwen voor appartementen, bijvoorbeeld. Of een jong gezin van woning laten ruilen met een oudere inwoner die kleiner wil wonen.

Op die manier hoeft het jonge gezin niet te concurreren met statushouders om hetzelfde huis. In een studentenstad als Wageningen kunnen alleenstaande statushouders onder de 30 jaar ook in studentenwoningen worden geplaatst, vertelt wethouder Leo Bosland.

‘Meer bouwen’ is volgens De Weert logischerwijs de best denkbare oplossing om uit de wooncrisis te komen. Etten-Leur zoekt haar heil ook in tijdelijke bouwprojecten en wil voor de komende vijftien jaar 21 houten woningen neerzetten op het terrein van een voormalig klooster. Deze zijn bestemd voor spoedzoekers, zoals alleenstaande ouders en mensen die door een woningbrand op straat kwamen te staan. Het voordeel van zo’n tijdelijk project, zegt De Weert: ‘Binnen een half jaar kan de eerste spade in de grond, terwijl je bij normale nieuwbouw dan zo twee à drie jaar verder bent.’

Eenzelfde soort oplossing heeft Hilvarenbeek gevonden in ‘microhuizen’: kant-en-klare woningen uit de fabriek. ‘De aanname was dat dit snel en goedkoop zou zijn’, zegt wethouder Van de Moosdijk. Een microhuis kan een jaar eerder worden bewoond dan een reguliere nieuwbouwwoning. ‘Maar de kosten voor de woning en de bouwkavel haal je er niet uit met de lage huren in dat segment. Bovendien krijgen deze huizen maar een korte vergunning om te blijven staan.’

Een andere truc die gemeenten soms toepassen is ‘kwartetten’. Ze ruilen dan onderling van statushouders. Van de Moosdijk: ‘Bij ons staat er dan bijvoorbeeld een gezinswoning vrij, terwijl er drie alleenstaande statushouders aan ons zijn toegewezen. Van Tilburg weten we juist dat zij een gezin moeten plaatsen, maar kleinere appartementen vrij hebben. Het klinkt oneerbiedig, maar dan ruilen we.’