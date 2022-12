Waarom is het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden zo moeilijk?

De Nederlandse excuses voor het slavernijverleden kennen een aanloop van tientallen jaren. Keer op keer leek het bijna zover, keer op keer bleven excuses toch uit. Hoe kwam dat? ‘Dit is kennelijk de cultuur in Nederland: om de hete brij heen dansen.’

1995 Een ingezonden brief

Als de archieven niet liegen, is de eerste keer dat het in de Volkskrant gaat over excuses voor de slavernij op het conto te schrijven van Roy Kaikusi Groenberg, destijds een veertiger uit Amsterdam die een ingezonden briefje stuurt dat wordt afgedrukt op 3 juni 1995. De tijd is rijp, hij ziet weinig obstakels. Bondskanselier Helmut Kohl heeft het bombardement op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog ‘een misdaad’ genoemd en net ter plekke excuses gemaakt. ‘Laat Nederland zich aansluiten bij deze houding’, schrijft Groenberg, ‘en laat [premier] Kok alles wat onze voorouders in de afgelopen vierhonderd jaar het Surinaamse volk hebben aangedaan veroordelen, excuses aanbieden en beterschap beloven.’ Want dat is goed voor iedereen.

Groenberg had werkelijk de indruk ‘dat het niet lang meer zou duren’, zegt hij nu, 27 jaar later. Maar het gebeurde niet. En nu het dreigt te gebeuren, verdrinken de excuses in gekluns, onwil, populisme en politiek. Iedereen boos, terwijl het een feest kan zijn.

Waarom, Roy Kaikusi Groenberg, vindt Nederland het zo moeilijk excuses aan te bieden?

‘Dat moet je niet aan mij vragen, maar aan de premier en de koning. Dit is kennelijk de cultuur in Nederland: om de hete brij heen dansen.’

Wel kan hij vertellen wat de gevolgen zijn. ‘Het doet pijn. Op straat en op hun werk worden mensen ter verantwoording geroepen, zo van: wat zeuren jullie nou, jullie willen zeker herstelbetalingen. Het almaar dralen met excuses, steeds weer dat debat, leverde onnodige vijandschap op.’

Dit is het grote misverstand, zegt hij: de staat biedt excuses aan, ‘niet het Nederlandse volk, dat heeft er niks mee te maken.’ En hij vertelt hoe zijn buren, ‘een ouder Hollands echtpaar’, langskwamen om zich persoonlijk te verontschuldigen voor de slavernij, ‘en toen zei ik: dat hoeft écht niet, want u heeft mij niks aangedaan. Het gaat niet om u, het gaat om de rechtsopvolging van degenen die het gedaan hebben.’

De mensen, zegt Groenberg, ‘kijken televisie en denken dat zij zich schuldig moeten voelen, maar tante Angela of ome Johan hebben er niks mee te maken. Dat is het gemene: gewone mensen worden nu tot de bumpers van de auto gemaakt.’

Al die jaren bleef hij zich inzetten met de stichting Eer en Herstel, tot hij naast de burgemeester van Amsterdam stond, Femke Halsema, die luid en duidelijk excuses aanbood namens het stadsbestuur, op Ketikoti vorig jaar. Het helpt, zegt hij, zoals het hielp toen Kohl kwam, ‘dat was gemeend en werd gewaardeerd, het ijs brak, dat is zoals het hoort te gaan. Dan kun je als volwaardige mensen weer vooruitkijken naar de toekomst.’

Gelukkig is de geschiedenis geduldig, zegt hij ook: ‘Wat 19 december niet lukt, kan 20 december alsnog gebeuren.’

1998 Het wegmoffelen

De tijd is rijp. Aan het eind van het millennium staat de slavernij steeds meer in de belangstelling, ook dankzij de historische romans van Cynthia McLeod, die het plantagesysteem beschrijft vanuit menselijk oogpunt. Hoe duur was de suiker? wordt vanaf 1987 een bestseller in zowel Suriname als Nederland, en wanneer Het Parool op 30 juni 1998 een groot stuk wijdt aan de mogelijkheid van excuses neemt ze geen blad voor de mond. ‘Als de Nederlandse samenleving ons, de afstammelingen van de slaven, serieus wil nemen, zal ze eindelijk openlijk moeten erkennen wat er in de slaventijd is gebeurd.’

Maar er komen geen excuses. ‘Ik weet niet waarom de Nederlanders dat zo moeilijk vinden’, zegt ze nu, ‘dat moet je de Nederlanders vragen.’

Destijds was lang niet iedereen overtuigd: minister Jan Pronk van Ontwikkelingssamenwerking vreesde in de krant een ‘genante discussie over de vraag wie excuus moet aanbieden aan wie’ en vond ‘bezinning’ nuttiger. Er is dan niet eens een herdenkingsmonument in Nederland, en in schoolboeken is de slavernij nauwelijks een onderwerp.

Dat komt, zegt McLeod, doordat decennialang bewust is geprobeerd de geschiedenis uit te gummen, met als gevolg dat er nog steeds discussie is over de vraag of het allemaal wel zo erg was. Of het allemaal niet van te lang geleden is. ‘Alle Europese landen die meededen aan de slavernij hadden na de afschaffing een houding van: o god, nou ja, dit moet helemaal vergeten worden. Daar hebben ze enorm hun best voor gedaan door het er nooit meer over te hebben. De gekoloniseerde landen moesten de Europese cultuur overnemen, alleen dat was het goede. Suriname kreeg het Nederlandse onderwijs en er was geen mogelijkheid voor iets anders. Alles wat van Suriname was, wat van de slavernij stamde, moest uitgebannen. Dat is bewust gebeurd.’

Begrijp haar niet verkeerd: ‘Ik had nooit gedacht dat ik het nog zou meemaken, excuses, ik vind dat zo geweldig! Ik ben 86, meer dan 70 jaar van mijn leven ben ik ermee bezig geweest. Maar! Dat excuus moet dan wel mooi zijn, en wat er nu gebeurt – wat is dit nou? Door dat gedraal en gedoe wordt het op zichzelf een controverse, dat moet je toch niet willen.’

Het wezenlijke van de slavernij, zegt ze, is dat de zwarte mens tot geen mens is verklaard, ‘eeuwenlang’, ‘en om dat te bewijzen zijn allerlei theorieën ontstaan, dat ze geen intelligentie hebben of denkvermogen, geen emoties, geen hogere gevoelens. Dat werkt nog steeds door. Daarom zijn excuses zo belangrijk. Het is niet van: ik heb je fiets omvergegooid, sorry. Het is vergiffenis vragen aan de mensheid. Een deel van het menselijke ras heeft dit gedaan met een ander deel, en wij zijn het product ervan.’

Excuses zijn niet alleen voor de ander, het is ook om in het reine te komen met jezelf. ‘Alleen dan kunnen we samen verder.’

2001 ‘Deep remorse’

Achteraf had hij ‘excuses’ kunnen zeggen. Achteraf kan alles, ‘ik bedoel het niet gemakkelijk’, maar de tijd was rijp, er was een slavernijmonument in voorbereiding, hij was in functie als minister en had een groot hart voor de Surinaamse en Antilliaanse zaak, ‘het was misschien een goed moment geweest’. Op 2 september 2001, tijdens een conferentie van de Verenigde Naties in Durban, zegt Roger van Boxtel namens het Nederlandse kabinet: ‘We express deep remorse about the enslavement and slavetrade that took place.’

Dat werd vertaald als ‘diepe spijt, neigend naar berouw’ – woorden die nog meegaan tot op de dag van vandaag. In de ministerraad was discussie, herinnert Van Boxtel zich: ‘Moet het diepe spijt zijn of excuses? Er was, meen ik, wat terughoudendheid over de juridische consequenties. We konden niet goed overzien wat er nog allemaal achter vandaan zou komen. Maar het was toen zoals het was, en ik ben blij wanneer het nu wel gebeurt.’

Als minister zonder portefeuille is hij belast met integratie en maakt hij werk van het slavernijverleden. Hij bespreekt de kwestie met de Surinaamse president Ronald Venetiaan en mag in het binnenland bij een gran krutu zijn over slavernij, een bijeenkomst met de lokale leiders, de granman, kapiteins en basja’s, ‘dat was zo intens, het duurde uren, ik kreeg traditionele kleding aan. Een krutu stopt pas als je er met elkaar uit bent gekomen. Dat was ook bij mij een diepgevoelde urgentie.’

Maar het is ook een week na de terreuraanslagen van 9/11, die alles overspoelen en de polarisatie in Nederland aanjagen, vooral als het over migratie gaat. Onder dat gesternte is voor excuses steeds minder ruimte.

Bij de onthulling van het monument in Amsterdam, in 2002, blijven excuses uit; de koning is erbij maar zwijgt. Van Boxtel maakt wel geld vrij voor het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (Ninsee), in de hoop dat het de kennis en bewustwording vergroot, maar een volgend kabinet schaft die subsidie weer af. ‘Dat vond ik echt beneden alle peil.’

Voor zijn speech in Durban bladerde Van Boxtel door zijn eigen oude schoolboeken. ‘No more than five lines were written down in my history book about the Dutch slave trade’, begon hij zijn toespraak, ‘now I know better.’

En nu? ‘Er is wel wat te zeggen over hoe moeizaam Nederland zich verhoudt tot zijn geschiedenis. De Indische geschiedenis, de Molukse geschiedenis, hoe verschrikkelijk we met die mensen zijn omgegaan. De slavernij. De Joden die na de oorlog terugkwamen. De krampachtigheid. Je kunt niet goed naar voren kijken als je het verleden niet kent. Maar er komt een moment dat het moet.’

2013 Schandvlek

Anderhalve eeuw na de afschaffing van de slavernij staat vicepremier Lodewijk Asscher bij het Nationaal Monument Slavernijverleden, de tijd is rijp, er is veel over excuses gesproken, hier en daar worden ze zelfs al geëist, maar ook hij houdt het bij ‘diepe spijt en berouw’. Wat gebeurde is een ‘schandvlek’, zegt hij, ‘u en ik zijn niet verantwoordelijk voor wat onze ouders of voorouders deden, maar we dragen hun verleden wel met ons mee.’

De koning en koningin staan op de eerste rij, maar zeggen niets en leggen ook geen krans. Premier Mark Rutte is afwezig. Later dat jaar zal hij zeggen: ‘Zwarte Piet is zwart, daar kunnen we weinig aan veranderen.’

Het is Ketikoti 2013 en het lijkt alsof Nederland in de tussenliggende jaren een terugtrekkende beweging heeft gemaakt. Premier Jan Peter Balkenende reist in 2008 naar Suriname en zegt dat hij niet bang is voor herstelbetalingen, omdat het land miljarden kreeg toen het onafhankelijk werd – president Venetiaan moet hem staande de persconferentie terechtwijzen. Dat Balkenende in 2006 bij drie afzonderlijke gelegenheden de ‘VOC-mentaliteit’ roemt, wordt als kwetsend ervaren.

Een paar maanden voor de 150-jarige herdenking stopt VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra de subsidie aan het Ninsee. Er is kritiek, maar hij wil van geen wijken weten. Zo polariseert ook het debat over de slavernij.

Roy Kaikusi Groenberg (links) stuurde in 1995 een brief aan de krant. ‘Ik dacht dat het niet lang meer zou duren.’ Angélique Duijndam (midden), raadslid in Vlissingen: ‘We vragen erkend te worden als medemens, dat is alles.’ Oud-minister Roger van Boxtel (rechts) sprak in 2001 van ‘diepe spijt’: ‘Achteraf had ik ‘excuses’ kunnen zeggen.’ Beeld Joost van den Broek, ANP

2018 Excuses, maar niet van de staat

‘Ik merk dat de wond van de Caribische Nederlanders en de Afrikaanse Nederlanders nog steeds niet geheeld is’, zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb bij de onthulling van het Rotterdamse slavernijmonument, ‘en dat is denk ik ook wel terecht.’ En hij roept het kabinet op excuses te maken, ‘als teken van beschaving’.

Hij is zeker niet de enige. De Raad van Kerken heeft dan al daadwerkelijk vergiffenis gevraagd met een stevige, diepe tekst: ‘We realiseren ons dat we te laat spreken, te weinig op het goede moment de goede inzichten hebben gehad en ons hebben laten leiden door misplaatst winstbejag en machtsmisbruik.’

Maar het kabinet geeft geen sjoege: spijt en berouw zijn genoeg, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst steeds, ‘die woorden blijven gelden’.

In Nederland verrijzen steeds meer slavernijmonumenten. Steeds meer bestuurders bieden officieel excuses aan: Den Haag, Utrecht, Middelburg, de provincie Noord-Holland. Steeds meer gemeenten en banken laten hun eigen slavernijverleden onderzoeken: Hoorn, Haarlem, Groningen, Vlissingen, Rotterdam. ABN Amro biedt verontschuldigingen aan, net als De Nederlandsche Bank – president Klaas Knot maakt het tot zijn persoonlijke opdracht daar ook gevolg aan te geven (‘wat ik leerde, wat ik hoorde, deed mij pijn’) onder meer met een fonds van 5 miljoen euro. Zelfs het staatshoofd, koning Willem-Alexander, kondigt een onafhankelijke studie aan naar ‘de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis’.

De tijd is rijp, maar van premier Rutte geen nieuws. ‘Excuses vormen een risico dat de samenleving verder polariseert’, zegt hij in 2020 in de Tweede Kamer. ‘Dat kunnen anderen weer als pijnlijk ervaren.’ Pas laat in dit jaar, als een meerderheid van de Kamer, inclusief het CDA, oproept tot het aanbieden van excuses, en na een bezoek aan Suriname, verandert hij voorzichtig van opvatting.

Op de spaarzame momenten dat hij het onderwerp aansnijdt, maakt hij de morele kwestie politiek. De bezwaren tegen excuses zijn niet langer juridisch of financieel: het lijkt erop dat het zijn partij om de gunst van de kiezers gaat.

Op de vraag of het niet de koning is die excuses moet aanbieden, zegt de premier: ‘Staatsrechtelijk is dat kwetsbaar, omdat de koning symbool is van de eenheid van dit land, die wil je niet in het politieke debat trekken.’

Op televisie spreken opiniemakers als Angela de Jong en Johan Derksen zich uit tegen excuses, en daarbij is het woord ‘woke’ nooit ver weg, net als het woord ‘ze’, waarmee de nazaten worden bedoeld.

Pim van Strien, VVD-Kamerlid, twittert vorig jaar op Ketikoti dat er eerst maar eens een ‘debat’ moet komen ‘om elkaar beter te begrijpen’. En: ‘Het kan mensen tegenover elkaar zetten.’ Nu het erop lijkt dat er toch excuses komen namens de staat, hekelt hij de ‘herstelbetalingen’ en zegt hij in NRC: ‘Deze organisaties overspelen hun hand.’

In dat vaarwater zint het kabinet nu op een manier om excuses aan te bieden. Het is zo woelig dat zelfs Ahmed Aboutaleb niets meer wil zeggen over zijn oproep tot beschaving.

2022 Schuld

In de tweede helft van de 18de eeuw is Vlissingen de mensenhandelhoofdstad van Nederland. Vlissingse schepen vervoeren meer dan honderdduizend Afrikanen als slaaf, al dan niet gesmokkeld; op het hoogtepunt is een kwart van de economie ermee verbonden, en innig verstrengeld met het stadsbestuur.

Het staat in een rapport van 21 glasheldere pagina’s dat vorig jaar verscheen, gemaakt in opdracht van de gemeente. Maar hoe Angélique Duijndam ook probeerde, als raadslid en als voorzitter van Ketikoti Zeeland, een monument kwam er niet en excuses evenmin. De tijd is rijp, maar de burgemeester houdt zich op de vlakte want de politiek is verdeeld.

Angélique Duijndam, waarom is het aanbieden van excuses zo moeilijk?

‘Ik denk dat ze het koppelen aan schuld. Toen ik er als raadslid over begon, zeiden veel Vlissingers: dat was ik niet, wij hielden geen slaven. Veel raadsleden, vooral van de rechtse partijen, hebben nog steeds de houding: dat gaat toch niet over mij? We hebben er toch niks mee te maken? En dan zeg ik: het gaat niet over jou! We hebben met z’n allen een systeem bedacht waarin we andere mensen konden ontmenselijken, en nazaten van die mensen vragen nu om erkend te worden als medemens. Dat is alles.’