Waarom is er nog geen vrede in Tigray? Het conflict in Ethiopië uitgelegd

Een militie van de regio Afar bij een controlepost in het stadje Abala in het noorden van Ethiopië, zo'n 500 kilometer ten noorden van hoofdstad Addis Abeba. Beeld AFP

Welke partijen staan tegenover elkaar?

In de regio Tigray, gelegen in het bergachtige noordwesten van Ethiopië, vecht het federale Ethiopische leger samen met etnische milities en troepen uit buurland Eritrea met het Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Het federale leger wordt aangestuurd door de regering van premier Abiy Ahmed, de TPLF wordt geleid door Debretsion Gebremichael.

De TPLF is een partij die in de jaren zeventig is opgericht, onder meer om te strijden tegen het Derg-regime, dat van Ethiopië een marxistische militaire dictatuur had gemaakt. In 1991 trokken meerdere gewapende groepen, waaronder de TPLF, richting hoofdstad Addis Abeba, waarop de leider van de Derg de benen nam. De Tigreeërs kwamen aan de macht en regeerden 27 jaar met harde hand.

Dat een partij uit één regio het hele land regeerde (Tigreeërs vormden maar 6 procent van de bevolking), zat veel Ethiopiërs op z’n zachtst gezegd niet lekker. In de bevolkingsrijke Amhara- en Oromia-regio’s braken in 2014 protesten uit. Hoewel de regering de demonstraties en de bijbehorende politieke partijen de kop probeerde in te drukken, kwam het in 2018 tot een politieke ommezwaai. Hierbij kwam Abiy Ahmed, zelf half Oromo en half Amhaars, aan de macht.

Ahmed komt voort uit de gelederen van de TPLF, al is hij zelf geen Tigreeër: als 14-jarige kindsoldaat vocht hij mee met het Tigrese verzet tegen het Derg-regime. Later was hij ook nog een jaar minister van Wetenschap en Technologie.

Hoe is het conflict ontstaan?

Gauw na zijn aantreden als premier voerde Ahmed radicale politieke hervormingen door, die niet goed vielen bij zijn oud-collega’s. Zo liet hij duizenden politieke gevangenen vrij, benoemde hij veel vrouwelijke ministers en sloot hij na twintig jaar oorlog vrede met Eritrea. Voor dat laatste kreeg hij in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.

Sindsdien zijn de verhoudingen tussen de federale overheid en de Tigreeërs slecht. Zo ontsloeg de premier na zijn aantreden in 2018 meerdere Tigrese kopstukken, die belangrijke posten bekleedden in de federale overheid. De Tigreeërs wilden daarom niet meer met de regering samenwerken.

In september 2020 liep het conflict verder uit de hand, toen de Tigreeërs, tegen de wil van de regering, regionale verkiezingen hielden. Ahmed had de stembusgang in het hele land uitgesteld vanwege de coronapandemie. De premier besloot op de ‘illegale’ verkiezing te reageren door geen geld meer uit te keren aan de regionale overheid. Deze zet werd door de TPLF gezien als een oorlogsverklaring.

Hoe verloopt de oorlog?

In de ochtend van 4 november 2020 begon de strijd met een – volgens de Tigreeërs preventieve – aanval op een militaire basis van het federale Ethiopische leger in Tigray. Hierop besloot het Ethiopische leger een tegenoffensief te beginnen.

Het federale leger wordt gesteund door etnische milities en troepen uit het naburige Eritrea. De Tigreeërs verdedigen zich met een militie die zich de Tigray Defense Forces (TDF) noemt. Door de decennialange oorlog met Eritrea zijn er veel wapens in de regio. Met aanvallen op munitiedepots en legerbases heeft de TDF een uitgebreid wapenarsenaal buitgemaakt.

De strijd escaleerde een jaar na het begin van de oorlog, op 2 november 2021. Toen sloot de TPLF een verbond met andere rebellengroepen in Ethiopië. Gezamenlijk trokken zij op naar Addis Abeba om Ahmed af te zetten, waarop de premier besloot de noodtoestand uit te roepen. De Tigrese troepen hebben de Ethiopische hoofdstad echter nooit bereikt door een tegenoffensief van het federale leger. Iraanse en Turkse gevechtsdrones waren daarbij van levensbelang. Die drones zijn nog altijd een belangrijke troef van Abiy Ahmed, hoewel bij die onbemande luchtaanvallen regelmatig burgerslachtoffers vallen.

Wat merken burgers van de strijd?

De blokkade van Tigray heeft grote impact op het dagelijks leven in de regio. Sinds het uitbreken van de gevechten heeft de Ethiopische regering het gebied grotendeels afgesloten van de wereld, waardoor meer dan 5 miljoen mensen zonder basisvoorzieningen als elektriciteit, internet, telefonie, voedsel en medicijnen zitten.

Ook zijn bij de bloedige gevechten talloze mensenrechtenschendingen gemeld, zoals slachtpartijen, verkrachtingen en etnische zuiveringen. Volgens de Verenigde Naties zijn beide strijdende partijen schuldig zijn aan het plegen van ‘extreme wreedheden’.

Onderzoekers van de Universiteit van Gent schatten dat er tussen de 380- en 600 duizend burgers zijn omgekomen sinds november 2020. 30- tot 90 duizend van hen zijn omgekomen bij directe aanvallen zoals bombardementen, de rest is een gevolg van een tekort aan voedsel en een gebrek aan medicatie. Meer dan 2,5 miljoen mensen zijn sinds 2020 ontheemd.

Wat willen de strijdende partijen?

De Tigreeërs willen de controle over hun eigen regio. Zij eisen dat de Ethiopische troepen zich terugtrekken en de TDF-troepen erkend worden als regionale veiligheidsdienst. De federale overheid wil het tegenovergestelde: het leger moet de controle krijgen over de regio. Daarnaast wil de overheid TPLF-kopstukken achter de tralies zien.

Waarom is Eritrea bij de strijd betrokken?

Decennialang vochten Ethiopië en Eritrea over het grensgebied tussen de beide landen. Een groot deel van dat omstreden gebied lag vlak bij de noordwestelijke Tigray-regio. De TPLF reageerde woest op de vredesovereenkomst die in 2019 werd gesloten. Tegelijkertijd werd de band tussen Eritrea en Ethiopië juist beter. Toen premier Ahmed ten strijde trok tegen de Tigrese deelstaatbestuurders kon hij daarom rekenen op hulp van zijn nieuwe bondgenoot. En dus wordt Tigray aangevallen uit zowel het zuiden als het noorden.

Wanneer komt er een einde aan het conflict?

Op initiatief van onder meer de Afrikaanse Unie werd er in november, na meer dan een week intensieve onderhandelingen, een wapenstilstand aangekondigd. Het is een ambitieus akkoord: zo is het onder meer de bedoeling dat het Tigrese leger wordt ontwapend. Ook wordt het op korte termijn mogelijk om hulpgoederen naar het oorlogsgebied te sturen.

Of het staakt-het-vuren uitmondt in een vredesakkoord, is nog maar de vraag. In maart 2022 kwam het ook al tot een wapenstilstand, maar die gevechtspauze werd eind augustus doorbroken. De komende weken moeten in een reeks beladen vredesbesprekingen de details worden uitgewerkt.