Waarom Indonesië (nog) niet op het onderzoek reageert

Nederlandse mariniers tijdens een vuurgevecht in Indonesië, 1946. Beeld H.A. Wilmar

In de Indonesische media is donderdagmiddag (het is daar dan al avond) nog geen letter gewijd aan het grote historische onderzoek naar het geweld tijdens hun eigen onafhankelijkheidsoorlog. In Nederland staan de media direct bol van de studie Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950 waaruit blijkt dat Nederlandse militairen zich met medeweten van politiek Den Haag ‘veelvuldig en structureel’ schuldig hebben gemaakt aan oorlogsgeweld. Dat het zo stil blijft in Indonesië komt om te beginnen door de taalbarrière. Er zijn nog maar weinig Indonesische journalisten die Nederlands spreken, en het duurt even voordat de resultaten er zijn in een taal die ze wel begrijpen. Maar gaan ze er dan wél aandacht aan besteden?

Indonesische regeringskringen zullen vermoedelijk hun vingers niet willen branden aan een reactie. Daar weten ze dat geschiedenis een gevoelig onderwerp kan zijn – zelfs de eigen geschiedenis is in Indonesië vaak nog onbespreekbaar. Reacties bewaren ze voor momenten waarop ze zich diep beledigd voelen, of wanneer de Nederlandse koning persoonlijk excuses komt maken voor een ongemakkelijk verleden.

In het geval van deze studie zullen reacties moeten komen van media en van historici, maar ook voor hen moet er iets te reageren zijn. Net als de ‘Excessennota’ van 1969 – die vaststelde dat er sprake was geweest van slechts incidentele geweldsexcessen – is ook dit onderzoek, als je het hun vraagt, een Nederlands onderzoek, dat voortvloeit uit een Nederlandse discussie en Nederlandse gevoeligheden. Daarmee is het bij voorbaat niet iets waar ze in Indonesië wakker van liggen.

Alle geweld van de jaren 1945-1949 en alle doden die er vielen, wegen voor Indonesiërs niet op tegen het eindresultaat van hun bevrijdingsoorlog, hun ‘Revolusi’: de doden waren de prijs van de vrijheid, wat voor nut heeft het nog, die achteraf te tellen?

Nederlandse onwil

Indonesië koestert zijn martelaren wel. Begraafplaatsen in het hele land zijn getooid met monumentjes. Er zijn ook bedevaartplaatsen in de geschiedenisboekjes terechtgekomen, zoals Rawagede, waar op één dag de hele mannelijke bevolking werd gedood. In Nederland staat ‘Rawagede’ tegenwoordig voor de schadevergoeding die de weduwen van de slachtoffers is toegekend. Indonesië herinnert zich vooral dat het besluit daarover zo lang duurde, dat de meeste weduwen al dood waren toen het eindelijk op betalen aankwam.

Niets gaat immers ooit van harte met de Nederlanders, heeft Indonesië gemerkt. Jarenlang discussieerde Nederland bijvoorbeeld over de vraag of er ‘spijt’ betuigd moest worden of ‘excuses’ gemaakt. Het verschil was in Indonesië niet uit te leggen, totdat je duidelijk maakte dat in het ene geval geen schuld wordt bekend en in het andere geval wel – en dat een schuldbekentenis weleens op herstelbetaling kon uitdraaien. Dat het in Nederland om geld ging, kon men wel begrijpen.

In het verlengde daarvan ligt de onwil van Nederland om 17 augustus 1945 (de dag van de proclamatie van de onafhankelijkheid) als Bevrijdingsdag te erkennen, en hardnekkig vast te houden aan de ‘souvereiniteitsoverdracht’ van december 1949 als het moment waarop Indonesië onafhankelijk werd. In 2005 erkende minister Ben Bot 17 augustus, maar hij deed dat alleen ‘de facto’, niet ‘de jure’ – wel in de praktijk, niet voor de wet.

Erkenning 17 augustus

Uit een recente enquête van de Volkskrant bleek dat de overgrote meerderheid van de ondervraagde Indonesiërs van mening was dat Nederland die datum nu maar eens volledig moet erkennen. Als de Indonesische historicus Bonnie Triyana wordt gevraagd wat het vervolg op het nu gepubliceerde historische onderzoek moet zijn, is dit ook zijn eerste reactie: ‘Erken 17 augustus 1945 ook wettelijk.’

Triyana is ongetwijfeld de meest besproken Indonesiër van dit moment. Hij werkte mee aan de tentoonstelling Revolusi! in het Rijksmuseum en werd het middelpunt van een woedende discussie over de term ‘bersiap’. In Nederland staat ‘bersiap’ voor de moord op duizenden Nederlanders, Indo’s en Chinezen in 1945 en ’46. In Indonesië worden die maanden niet als een afzonderlijke periode beschouwd maar als onderdeel van een golf van grof geweld die vier jaar zou duren.

Dat het geweld nu boven tafel is gehaald, was volgens Triyana onvermijdelijk. Hij parafraseert een Indonesisch gezegde: ‘Je kunt de rotte vis nog zo goed verstoppen, uiteindelijk zal de geur hem verraden.’