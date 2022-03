Waarom India zich niet uitspreekt over Oekraïne

Indiase soldaten rijden op tanks van Russische makelij bij de parade in New Delhi op Onafhankelijkheidsdag, 26 januari 2021. Beeld Jewel Samad / AFP

Hoe stelt India zich op tegenover de Russische inval?

India heeft zich in de Verenigde Naties net als China bij moties over de Russische inval in Veiligheidsraad en Algemene Vergadering van stemming onthouden en zich niet openlijk van Rusland gedistantieerd. Ook doet India, als enige van de grote pro-westerse landen, niet mee aan de sancties die de westerse landen tegen Rusland hebben ingesteld. Zo blijven Indiase farmaceutische bedrijven gewoon in Rusland actief.

Van oproepen van wereldleiders aan India om zich harder uit te spreken, trekt Delhi zich tot dusver niets aan. Wel roept het Rusland en Oekraïne op de strijd te staken en het pad van de dialoog te bewandelen. India benadrukte in de V-raad het belang van het internationaal recht en respect voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van staten. Alle lidstaten moeten die principes hooghouden, aldus premier Narendra Modi in gesprekken met wereldleiders, ook Rusland en Oekraïne.

Vanwaar deze neutrale terughoudendheid?

India onderhoudt goede relaties met zowel Rusland als de Verenigde Staten en schippert dus tussen beide partijen, net als in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. Toen was India met toenmalig Joegoslavië de kampioen van de ongebonden landen. De traditie van strategische autonomie is diep in de Indiase geopolitieke psyche verankerd. De voorzichtigheid werd nog bevorderd door het feit dat zo’n 20 duizend Indiërs (studenten) in Oekraïne klem kwamen te zitten (een van hen kwam om, in Charkiv).

Het zijn echter vooral de warme banden die India onderhoudt met Rusland die een rol spelen. Rusland is al bijna 75 jaar een politieke bondgenoot en de grootste wapenleverancier van India, nog altijd goed voor 60 procent van de leveringen. Vliegtuigen, tanks, schepen, geleaste atoomonderzeeërs, en onlangs vijf S-400-raketafweersystemen, die India moeten beschermen tegen angstgegner China en aartsrivaal Pakistan. Poetin kwam er in december persoonlijk voor naar India. De westerse sancties kunnen de militaire transacties compliceren, vreest Delhi.

Maar is India niet ook een vriend van het Westen?

Zeker, India heeft afgelopen tien jaar de relatie met de VS verbeterd en is toegetreden tot de Quad, een militaire alliantie met Australië, Japan en de VS die tegenwicht wil bieden aan de geopolitieke opmars van China in de Indo-Pacific. India heeft oplaaiende grensconflicten met China in de Himalaya en is ongerust over de groeiende invloed van Beijing in buurlanden als Bangladesh, Nepal, Maldiven en vooral Pakistan. Tegelijk is India het enige Quad-lid dat zich niet tegen Rusland uitsprak.

Het leidt tot zorgen in de VS. Washington toonde aanvankelijk begrip voor de Indiase balanceeract (de VS willen India meer wapens leveren om de afhankelijkheid van Moskou te verminderen), maar de wijze waarop president Biden Indiaas positie deze week omschreef als ‘somewhat shaky’ verraadt enige irritatie. Ook met Groot-Brittannië zijn er spanningen. Pogingen van premier Johnson om India aan de westerse kant te krijgen falen, en een Britse delegatie die naar India zou gaan om een handelsakkoord te sluiten werd door India afgezegd.

Wordt India economisch geraakt door de oorlog?

Ja, van alle kanten. De Indiase economie moet nog bijkomen van de pandemie en heeft last van tekorten aan en hoge prijzen voor energie. India is de derde olie-importeur in de wereld, het importeert 85 procent van zijn behoefte. Prijsstijgingen van voedsel tot wel 20 procent komen hard aan bij de honderden miljoenen armen. Omgekeerd profiteert graanexporteur India wel van de hogere graanprijs (het verkocht vorige week 500.000 ton extra). Niettemin wordt gevreesd dat de economische groei dit jaar flink zal dalen.

Het land probeert er intussen het beste van te maken. India koopt overal olie, kolen en gas in, inclusief 5 miljoen vaten olie van Rusland zelf (dat sinds de sancties olie aanbiedt tegen discountprijzen). Ook onderhandelt India met Rusland over een roepia-roebel-handelsovereenkomst zodat de bilaterale handel in olie en wapens kan doorgaan zonder betaalsysteem Swift. Kritiek wordt weggewuifd: nemen Europese landen zoals Duitsland ondanks al hun kritiek op Rusland niet ook gewoon Russische energie af?

Wat betekent dit voor de geopolitieke rol van India?

India wordt van alle kanten het hof gemaakt. Modi wordt suf gebeld door Biden, Johnson en premier Morrison van Australië, hij kreeg bezoek van de Japanse premier Fumio Kushida (die een pakket van 42 miljard aan investeringen meebracht) en vrijdag van de Chinese buitenlandminister Wang Yi, het eerste Chinese bezoek sinds de Chinees-Indiase grensruzie in Ladakh in 2020. Dat laatste bezoek begon met een rel, omdat Wang zich in Pakistan uitsprak voor zelfbeschikkingsrecht voor Kashmir, en het leverde niet meer op dan een geijkte gezamenlijke oproep tot wapenstilstand in Oekraïne.

De Indiase neutraliteit zal echter volgens analisten onder druk komen te staan als de oorlog in Oekraïne nog bloediger wordt en lang gaat duren. Internationale pressie op Delhi om kleur te bekennen, zal dan toenemen. Maar de oorlog kan er wellicht ook toe leiden dat India, net als in de jaren vijftig en zestig, weer de natuurlijke leider wordt van een grote groep ongebonden landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika die niet op voorhand partij willen kiezen in een nieuwe Koude Oorlog tussen democratie en autocratie.