Waarom iedereen met een pensioen of spaargeld DNB-president Klaas Knot moet kennen

Klaas Knot, directeur van De Nederlandsche Bank. Beeld Ivo van der Bent

In het voetbalseizoen is Klaas Knot (55) elke zaterdag te vinden langs de zijlijn van Noord-Hollandse voetbalvelden. Met een geel-rood geblokte vlag in de hand volgt hij de wedstrijd van zijn zoon en dochter, die spelen bij een lokale club in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Last van ouders die vinden dat ze de president van De Nederlandsche Bank (DNB) even van wat ‘input’ moeten voorzien heeft hij niet, want zonder pak en das blijkt hij onherkenbaar.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals die keer in Ouderkerk aan de Amstel toen de scheidsrechter wél wist wie daar langs de lijn liep. ‘Hij kwam mij de hele tijd nerveus uitleggen waarom hij mijn vlagsignaal wel of niet had gevolgd’, herinnert Knot zich. ‘Tijdens de rust heb ik hem gezegd dat ik het ook niet altijd goed zie – zeker bij een klutsbal doe je toch maar wat – en dat het prima is als hij een andere beslissing neemt. Ik ben ook maar een vader die zijn best doet.’

Het is verleidelijk om in die grensrechter een metafoor te zien. Knot houdt als DNB-president sinds 2011 in de gaten wat op het economisch speelveld gebeurt, en meldt waar het volgens hem verkeerd gaat. Hij moet ermee leven dat de politieke spelleiders die adviezen soms in de wind slaan.

In een periode van economische groei en prijsstabiliteit slaan weinig Nederlanders acht op de man die langs de lijn kilometers staat te maken. Het afgelopen jaar is de sfeer evenwel omgeslagen.

Nederland stevent af op een recessie, gierende inflatie holt de koopkracht uit. In dergelijke omstandigheden zijn van een DNB-president dan duidelijkheid en parler-vrai nodig, verklaarde de voormalig president van De Nederlandsche Bank Jelle Zijlstra ooit. ‘Politici betogen bij economische en financiële problemen soms dat twee plus twee ook vijf kan zijn’, zei de DNB-president die in de jaren zestig gold als hét financieel-economische geweten van Nederland. ‘De taak van de centrale bank is om dan vol te houden dat het toch echt vier is.’

Havik in een duiventil

Als DNB-president maakt Knot al jaren scherpe analyses die verstrekkende gevolgen kunnen hebben, of het nu gaat over het pensioenstelsel, leennormen, of de ruimte voor loonopslag. Daarbij is Knot zeer rolbewust: hij wikt, maar het blijft de politiek die beslist.

Dat is anders op het Europese toneel, waar Knot lid is van het selecte clubje van centrale bankiers dat het geldbeleid uitstippelt voor de 340 miljoen burgers in de eurozone. Hij is er de meest invloedrijke havik, een bijnaam voor centrale bankiers die een grotere prioriteit hechten aan het bestrijden van inflatie dan aan het stimuleren van economische groei (‘duiven’ maken de omgekeerde afweging).

Jarenlang was de Europese Centrale Bank (ECB) een duiventil waarin Knot een minderheidsstandpunt vertolkte, en waar hij op een bepaald ogenblik zelfs door de toenmalige president Mario Draghi werd gemarginaliseerd. Nu de inflatie de spuigaten uitloopt (in augustus lag die in de eurozone op een recordhoogte van 9,1 procent), vindt hij steeds meer bondgenoten. Nooit eerder was zijn soortelijk gewicht binnen de ECB zo groot als nu. Donderdag zal de centrale bank de rente pas voor de tweede keer in elf jaar tijd verhogen, het is voor Knot niets te vroeg.

Invloedrijk in Den Haag, bepalend in Frankfurt. Het roept de vraag op welke kwaliteiten Knot naar die hoogtes hebben gestuwd, en welke obstakels hij moest overwinnen.

De Volkskrant sprak daarvoor allereerst met Klaas Knot zelf. ‘Anno 2022 moet je als DNB-president laten zien wie je bent en wat je doet’, verklaart hij. ‘Ik zie dat als rekenschap afleggen.’ Dat maakt Knot nog geen open boek. Daarom volgden ook gesprekken met (ex-)collega’s bij DNB, (oud-)bestuurders van de ECB en centralebankexperts.

Daaruit duikt een complex en soms tegenstrijdig beeld van de Groninger op. Zo wordt Knot geroemd om zijn kennis van de economische theorie, maar schuift hij die even makkelijk opzij als die vloekt met zijn intuïtie. Hij is heel mondig met zijn meningen, maar houdt de lippen stijf op elkaar zodra het om hemzelf gaat. Hij haat conflicten, maar vocht er in 2019 een uit op het publieke toneel met de machtigste centrale bankier van Europa.

Juist omdat Knot zo’n enigma en zwaargewicht is, volgen economische journalisten nauwgezet zijn doen en laten. Ze houden interviews bij, altijd nuttig om te zien of voorspellingen zijn uitgekomen. Ze luisteren naar zijn optredens in podcasts en op tv. Ze houden hun ogen open voor triviaatjes, zoals dat Knot enorm moet lachen om de film Pulp Fiction, dat hij houdt van de Rolling Stones en andere popmuziek (‘Maar bij de hiphop ben ik afgehaakt’), en dat hij ooit met zijn dochter naar een optreden ging van Katy Perry (‘Heb ik ook een wereldavond’). Of dat hij een meer dan behoorlijke loper is (zijn snelste marathontijd is 3.19.34).

Ondertussen is Knot al elf jaar lang president van DNB, hij volgde in 2011 Nout Wellink op. Het kabinet-Rutte I passeerde daarmee Wellinks gedoodverfde opvolger en nummer twee bij DNB, Lex Hoogduin. Na de faillissementen van Icesave (2008) en DSB (2009), instellingen waar de centrale bank toezicht op moest houden, vond Den Haag een cultuuromslag bij DNB noodzakelijk. Hoogduin had Knot, na het behalen van diens doctorstitel in de economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, voor het eerst naar DNB gehaald. Het is een nest waar Knot meermaals neerstreek. De tweede keer na een korte periode bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington, later opnieuw na zijn functie van topambtenaar bij Financiën.

Economie is sentiment

Net als tijdens Knots aantreden stevent de Nederlandse economie vandaag op een recessie af. Een verschil met toen is dat hij ondertussen gepokt en gemazeld is in zijn functie. Daarbij rijst de vraag hoe hij de stand van het land opmaakt, wat er speelt en waar het heen gaat. Cijfers helpen uiteraard. Over lonen, inflatie en groei. Over kredietverstrekking, huizenprijzen en werkloosheid. Toch volstaan die nog altijd niet voor een goede inschatting van de economische situatie.

Een economie drijft mede op sentiment, beseft Knot. Het gebeurt dat hij ramingen onder ogen krijgt die een ander verhaal vertellen dan wat hij zelf aanvoelt. Toen de coronacrisis in 2020 uitbrak bijvoorbeeld, voorspelde de studiedienst van DNB een daling van de huizenprijzen. Hoewel Knot begreep waarom dat uit de modellen rolde – een recessie verlaagt traditioneel het consumentenvertrouwen en dus ook de behoefte om een huis te kopen – kon hij die voorspelling moeilijk geloven. ‘In mijn straat zit een makelaar, en ik kijk geregeld in de etalage naar de gemiddelde vierkantemeterprijs. Ik zag die destijds alleen maar oplopen, terwijl het aanbod verschraalde. De hele pandemie lang had ik het gevoel dat onze economie sterker was dan onze modellen voorspelden, en daar heb ik achteraf gewoon gelijk in gekregen.’

Knot doet ook inzichten op uit de Bankraad, een klankbord van de DNB-directie waarin onafhankelijke experts zetelen, sociale partners en vertegenwoordigers van de financiële sector. ‘Als Ingrid Thijssen van VNO-NCW en Tuur Elzinga van FNV daar praten over de loonontwikkeling, dan zuig ik dat wel op.’

Verder bladert de DNB-president elke ochtend door allerlei kranten, waaronder de Financial Times. Beginnen doet hij met Het Financieele Dagblad, dan NRC, de Volkskrant, en De Telegraaf. Alleen als hij naar Den Haag moet voor overleg met politici, begint hij met die laatste. ‘Anders begrijp je de subtekst niet van de sneren die aan tafel worden gegeven. Die gaan meestal over een lek in De Telegraaf.’

Het illustreert hoezeer Knot het politieke spel in de vingers moet hebben. ‘DNB-president zijn is een semipolitieke functie, wat betekent dat je het politieke krachtenveld goed moet kunnen inschatten’, zegt de Tilburgse econoom Sylvester Eijffinger. ‘Zijn grote kracht is dat hij zich nooit gek laat maken door wat politici en academici roepen, of door de druk van lobbygroepen. Het is een echte Groninger, nuchter en ingetogen.’

Klaas Knot: ‘Ik ben wel blij dat ik thuis niet over economie hoef te praten.’ Beeld Ivo van der Bent

Roepende in de woestijn

Met alle informatie en inzichten die Knot heeft verzameld, geeft hij adviezen aan het kabinet. Over het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld, of het verlagen van de maximale leensom voor een hypotheek. Die zijn deels gevolgd. De aftrek is versoberd, het leenplafond is nog steeds hoger dan DNB verkiest. ‘Er is misschien minder bereikt dan ik had gehoopt, maar er zijn taboes gesneuveld’, zegt Knot. ‘Het staat nu wel op de beleidsagenda.’

Toch blijken veel adviezen gericht aan dovemansoren. Een voorbeeld daarvan is de woningmarkt, waarover jongerenorganisaties eind mei hun beklag deden in een inspraakbijeenkomst bij DNB. Samengevat zijn de huren volgens hen te hoog, en is kopen onbetaalbaar.

Knot luisterde aandachtig, en toonde begrip voor wat hij ‘de grote ongelijkmaker in onze samenleving’ noemde, maar toch. ‘Ik kan wel honderd keer uitleggen hoe ik de problemen zie, en wat ik denk dat er moet gebeuren. Maar het is aan anderen om dat uit te voeren, sorry.’

Daags nadien zal hij bij een hoorzitting in de Tweede Kamer wel poging 101 ondernemen, met de oproep om meer te bouwen, en de hypotheekrenteaftrek en starterssubsidies af te bouwen. Zonder soelaas.

Het is het lot van DNB-presidenten dat ze vaak roependen in de woestijn zijn, zeker als het om weinig populaire boodschappen gaat. De huidige DNB-president heeft bovendien minder invloed in de Nederlandse politiek dan vele van zijn voorgangers, die soms zelfs als schaduwpremiers werden gezien. De belangrijkste verklaring daarvoor is dat de DNB sinds de oprichting van de ECB in 1999 geen monetaire verantwoordelijkheid meer heeft. De bank kon zich voordien bijvoorbeeld bemoeien met de loonontwikkeling en het begrotingsbeleid omdat die gevolgen hadden voor haar doelstelling van prijsstabiliteit. Het kabinet moest daar dan wel wat mee.

Met het verdwijnen van die stok is de luisterbereidheid in Den Haag afgenomen, stelt Edin Mujagić, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en auteur van Boeiend en geboeid, een boek over de geschiedenis van DNB. Hij zag daar onlangs nog een mooi voorbeeld van. ‘DNB-directielid Olaf Sleijpen waarschuwde dat grootschalige koopkrachtreparatie onverstandig is omdat dit de inflatie verder kan versterken. Maar het kabinet praat niet over de vraag óf het dat gaat doen, wel hoe. Ze horen met andere woorden wel wat DNB zegt, maar ze luisteren niet.’

Frustreert dat Knot? ‘Nee, die indruk heb ik niet’, zegt Nicole Stolk, die als directielid bij DNB onder meer verantwoordelijk is voor de aanpak van banken die in grote financiële problemen raken. ‘Den Haag luistert altijd, maar volgt niet altijd onze adviezen. Klaas weet dat politici rekening moeten houden met alle perspectieven, en dat zij de beslissingen nemen.’

‘Klaas is heel rolbewust’, zegt ook Rob Soeters, die goed bevriend is met Knot sinds ze elkaar 25 jaar geleden op de volleybalclub hebben leren kennen (‘Zijn inzet was groter dan zijn talent’). ‘Toch zal hij zijn mening in de media ventileren als hij dat nodig vindt. Hij neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid zwaar op. Mensen moeten wel weten wat hij vindt.’

Een mooi voorbeeld daarvan is de speech die Knot begin juli gaf bij de nationale herdenking van het slavernijverleden. ‘Hun naam, hun economische waarde, en een aantekening over hun gezondheid. Zo werden slaafgemaakten bij hun aankoop of verkoop in een inventaris genoteerd’, vertelde hij in het Amsterdamse Oosterpark aan de verzamelde menigte. ‘Een inventaris die werd bijgehouden voor een van de eigenaren van de plantage: Jan Hodshon. Die wordt in 1816, twee jaar na de afschaffing van de slavenhandel in Nederland, twee jaar na de oprichting van De Nederlandsche Bank, president van DNB.’

Namens DNB bood hij excuses aan ‘aan alle nazaten van slaafgemaakten in Nederland, in Suriname, in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Excuses aan alle mensen die door de persoonlijke keuzes van ook mijn voorgangers herleid werden tot hun huidskleur. Excuses aan alle mensen die vandaag nog steeds de gevolgen hiervan dragen.’

Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing verklaarde zich ontroerd. ‘Omdat het excuses zijn voor een rol die iemand van minder goede wil eenvoudig met bestuurlijke lenigheid had kunnen omzeilen.’ Maar dat deed Knot dus niet, en hij volhardt ook nu in de parler-vrai. ‘Ik verwacht dat ook de Nederlandse overheid officiële excuses gaat maken.’

Vinden is één ding, uitvoeren een ander. Voorgangers zoals Wim Duisenberg en Jelle Zijlstra hadden eerst een politieke loopbaan waarin ze onder meer minister waren voordat ze DNB gingen leiden. Lonkt voor Knot ooit de omgekeerde richting naar het bestuurderspluche? De vlag van de grensrechter dus inruilen voor het fluitje van de scheidsrechter?

Die kans is miniem, zegt hij zelf. ‘Ik voel mijzelf hartstikke thuis in een functie met 80 procent inhoud, 20 procent perceptie. In de politiek is dat omgekeerd. Je kunt in Frankfurt geen briefings voorlezen die anderen voor je hebben geschreven, je moet zelf op overtuigende wijze over monetair beleid kunnen spreken. Het vereist een diepgang die, en ik formuleer dit voorzichtig, niet alle politici aan de dag leggen.’

Over Knots inhoudelijke kennis valt geen onvertogen woord te horen bij zijn vakgenoten, waar hij steeds dezelfde kwaliteiten krijgt toegedicht. Zo klinkt het dat hij heel intelligent is, analytisch sterk, en welbespraakt. Hij is geen studeerkamergeleerde die zich blind staart op tabellen en grafieken, maar wel een maatschappelijk betrokken econoom ‘die met zijn poten in de polder staat’.

Een van de weinige mensen met wie Knot niet over economie praat, is zijn vrouw Tiny. ‘Zij is daar niet in geïnteresseerd. Ik ben wel blij dat ik er thuis niet over hoef te praten. Dat is ook gezond voor een relatie, denk ik.’

Conflictvermijdend

Omgekeerd praat hij beroepsmatig niet over zijn persoonlijk leven. ‘Zo zit hij niet in elkaar’, zegt een oud-collega. ‘Ik weet meer over zijn privéleven door één gesprek met zijn vrouw op een feestje, dan in al die jaren dat we hebben samengewerkt.’

Een ECB-bestuurder die zegt ‘het heel goed te kunnen vinden met Klaas’, geeft toe niets te weten over diens persoonlijk leven. Eenzelfde verhaal bij Peter Praet, de Belg die van 2011 tot 2019 directielid was bij de ECB. ‘Als ik een pint dronk met Klaas, die ik echt als een vriend beschouw, ging het bijna altijd over professionele onderwerpen. Met andere bestuurders sprak ik op zulke momenten over vakantie en familie. Het is misschien typisch Nederlands om het professionele niet te mengen met de privésfeer.’

Of het is het misschien vooral typisch Knot. Die zal zelfs tegen vrienden niet snel beginnen over persoonlijke dingen, zegt Soeters. ‘Als ik zelf vraag hoe het met zijn gezin gaat, vertelt hij daar wel wat over. Maar een spraakwaterval is hij op dat vlak zeker niet. Ook zijn persoonlijke besognes deelt hij niet snel.’

Een andere opmerking over Knot die vaak terugkomt, gaat over zijn inlevingsvermogen. Hij kan wel empathisch zijn, maar hij moet er moeite voor doen. Het is hem niet van nature in hoge dosissen toegediend. In tegenstelling tot zijn voorganger Nout Wellink die erom bekendstond veel oog te hebben voor de mensen in de organisatie. ‘Klaas heeft echt moeten leren om meer persoonlijke vragen te stellen’, zegt Soeters. ‘Hij is daar steeds beter in geworden, maar ik kan me voorstellen dat het bij sommige mensen wat geforceerd overkomt.’

Volgens Stolk helpt het niet dat hij zo ongelofelijk druk is. ‘Daardoor komt het er intermenselijke er niet altijd van, bijvoorbeeld eens vragen hoe het met je gaat.’

Toch kan Knot heel attent zijn, weet Stolk uit ervaring. Toen haar zoon enkele jaren geleden met een ernstige ziekte in het ziekenhuis lag, ontdekte ze op een dag in de kofferbak van haar auto een schaal met fruit. En een kaartje. ‘Veel sterkte vanavond, Klaas.’ Stolk: ‘Hij wist dat ik die avond weer in het ziekenhuis zou overnachten.’

Nog kenmerkend is dat Knot conflicten zoveel mogelijk uit de weg gaat. ‘Je kunt het ook omdraaien, en zeggen dat hij altijd streeft naar consensus’, zegt een oud-collega. ‘In die zin is hij heel anders dan Wellink, die het makkelijker vond om zijn eigen zin door te drijven. Klaas kan moeilijke beslissingen nemen, maar dat doet hij liefst niet alleen.’

Stolk begrijpt waar de indruk vandaan komt dat Knot conflicten schuwt. ‘Klaas gaat in een groep niet snel de confrontatie aan, dat doet hij het liefst achteraf in een kleine setting met vaak minder collateral damage. Dan hoor je het wel dat hij iets heel vervelend vond, of dat hij zich ergens niet goed bij voelde.’

Klaas Knot haat conflicten, maar op ECB-leider Mario Draghi was hij ‘witheet’ van woede. Beeld Ivo van der Bent

Een DNB-president moet een dikke huid hebben, want kritiek is er altijd. Knot is mede verantwoordelijk voor een beleid dat veel Nederlanders het afgelopen decennium slecht konden waarderen. Doordat de rente lager lag dan de inflatie, zagen boze gepensioneerden bijvoorbeeld dat ze met hun pensioen steeds minder konden kopen. En dat lieten ze Knot ook weten, per mail bijvoorbeeld. ‘Ze zijn heel vocaal, en ze hebben er natuurlijk ook de tijd voor’, aldus de DNB-president, die zegt altijd op beleefde berichten te antwoorden.

Nu gaan de mails ook over de hoge inflatie die de koopkracht aantast. Dat probleem ervaart Knot zelf ook als hij ’s zaterdags bij de buurtwinkel koffiebonen van zijn favoriete merk koopt. Jarenlang kostte een pond Napolitana daar 8,50 euro, nu is dat 12,95. En zijn energierekening is ‘geëxplodeerd’.

Anders dan alle andere Nederlanders heeft Knot – die een jaarsalaris heeft van 424 duizend euro – de macht om iets aan de hoge inflatie te doen. Bij de ECB stippelt hij samen met de 24 andere bestuurders (de centralebankpresidenten van de 19 eurolanden aangevuld met 6 vaste directieleden) het monetair beleid uit. Daar ijvert hij als uitgesproken havik al lang voor een minder groeistimulerend beleid.

Dat deed hij ook in de jarenlange periode dat de inflatie in de eurozone hardnekkig laag was. ‘Knot was tegen het goedkopegeldbeleid onder Draghi omdat hij zich zorgen maakte over de gevolgen voor de financiële stabiliteit’, zegt Nick Kounis, centralebankexpert bij ABN Amro. ‘Het leidde volgens hem tot overdreven risico’s, zoals speculatie op beurzen en in de huizenmarkt. Dat de huidige hoge inflatie door datzelfde beleid zou zijn veroorzaakt, is vergezocht, en heb ik Knot ook nooit expliciet horen zeggen. Ze is vooral het gevolg van uitzonderlijke gebeurtenissen zoals corona en de oorlog in Oekraïne.’

Beleid voor de zwaksten

Knot maakte binnen de ECB als een van de eersten de correcte analyse dat de huidige inflatie niet zo tijdelijk was als modellen van de bank voorspelden. ‘Ondernemers vertelden mij in 2021 al dat ze allemaal de prijzen omhoog gingen doen, en toch bleven wij maar een lage inflatie voorspellen. Destijds heb ik daarom in de vergadering gezegd dat ik geen bal geloofde van onze ramingen. Logisch ook. Een grote schok zoals een pandemie of oorlog kan je niet vatten met een model, simpelweg omdat ze zo weinig voorkomen dat je er niet genoeg historische gegevens over hebt.’

Het heeft zijn gezag in Frankfurt alleen maar vergroot. Niet alleen omdat hij inhoudelijk goed beslagen ten ijs komt, maar ook omdat hij daar ondertussen de langstzittende bestuurder is. Zij worden allen geacht hun nationale pet thuis te laten, en enkel te denken in het belang van de hele eurozone. Dat is de theorie, de werkelijkheid is dat de belangen van het thuisland altijd meespelen. Sinds de eurocrisis krijgt de ECB vooral in Nederland en Duitsland de kritiek dat ze beleid maakt op maat van de zwakste landen. Zo zou de rente te laag zijn om zo te voorkomen dat het schuldbeladen Italië in de problemen komt.

Knot staat bekend om zijn collegialiteit. Als er na een goede interne discussie een besluit uit de bus komt dat niet zijn voorkeur geniet, schaart hij zich toch achter de consensus, en verdedigt die ook publiekelijk. ‘Hij is principieel, maar kan ook water bij de wijn doen’, zegt Praet. ‘Hij weet wanneer je een compromis moet sluiten.’

De grap gaat dat centrale bankiers ruziemaken zoals egeltjes vrijen. Heel voorzichtig. Toch zijn er uitzonderingen. Zoals in september 2019, toen Knot een persbericht uitstuurde waarin hij zich uitdrukkelijk verzette tegen het nieuwe aankoopprogramma voor schuldpapier dat Mario Draghi eerder die week had uitgevent. Deze keer was de Italiaan, die van 2011 tot eind 2019 de ECB leidde, echt te ver gegaan.

Draghi had beweerd dat er binnen de ECB ‘een brede consensus’ bestond over dat aankoopprogramma. Later bleken negen bestuurders tegen te hebben gestemd, onder wie die van Duitsland, Frankrijk en Nederland. Knot was ‘witheet’ van woede, herinnert een centrale bankier zich. ‘De persoonlijke relatie tussen Draghi en Knot was tegen die tijd al helemaal verzuurd. Draghi was een machiavellist die de koppen telde om tot een meerderheid te komen, geen man dus van het compromis. Vaak lag daardoor het rentebesluit al vast nog voor de vergadering daarover begon. Knot voelde zich dan alsof hij er voor spek en bonen bij zat.’

Dat bevestigt Praet, die als hoofdeconoom van de ECB jarenlang de rechterhand was van Draghi. ‘Je zag het aan de body language van Klaas als na zijn betoog Mario droogjes reageerde met ‘thank you very much’.’

Zieltjes winnen

Als Knot heel principieel aan zijn overtuigingen had vastgehouden, had hij al lang geleden zijn conclusies getrokken, meent een centralebankexpert. ‘Net zoals de Duitse bestuurders Axel Weber of Jürgen Stark, die wél uit onvrede met het beleid van Draghi en zijn voorganger Jean-Claude Trichet zijn opgestapt. Maar Klaas is blijven zitten, wat van hem in zekere zin een burgemeester in oorlogstijd maakt.’

Dat is één lezing. Een andere is dat Knot koppig heeft vastgehouden aan een overtuiging die binnen de ECB na het vertrek van Draghi steeds meer zieltjes heeft gewonnen. De draai naar normalisering van het geldbeleid is eindelijk ingezet, zij het rijkelijk laat. Knot voelt zich ook meer senang in Frankfurt sinds het aantreden van Christine Lagarde, de Franse ex-politica die Draghi is opgevolgd. Tekenend is haar uitspraak dat ze havik noch duif is, maar wel een uil. Ze wil zich met andere woorden niet veroordelen tot één kamp, en zoveel mogelijk de consensus zoeken. Er wordt weer op zijn egeltjes gevreeën.

De vraag is nu hoelang, en hard de ECB doorpakt. Knot is geen havik at all costs, zegt Bert Colijn, eurozone-econoom bij ING. ‘Hij heeft geen blinde drive om de rente te verhogen. Dat moet passen in het afkoelen van de economie zodat de opwaartse druk op de prijzen afneemt. Omdat we nu afstevenen op een recessie, kan daarom de roep van de haviken luwen. Als blijkt dat de inflatie toch hoog blijft, zal hun standpunt enkel verharden. Dan is het uur van de haviken echt geslagen.’

Binnen drie jaar is Knot DNB-president af, want dan zit zijn maximale termijn erop. Wat dan? Misschien op een bepaald ogenblik ECB-president worden? Hij heeft er zonder twijfel de kwaliteiten voor, meent Praet. ‘Zijn naam circuleerde destijds al voor de opvolging van Draghi. Maar dat was volgens mij te vroeg geweest. Mensen zoals Draghi en Lagarde hadden al een gigantisch netwerk toen ze de ECB gingen leiden, die kennen echt iedereen. Klaas is nu volop bezig om zijn internationale relaties op te bouwen. Hij beseft dat hij nog relatief jong is, en dus tijd heeft.’

Voorlopig is hij nog gewoon elke zaterdag te vinden aan de zijlijn van Noord-Hollandse voetbalvelden.