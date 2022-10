Waarom het WK voetbal in Qatar zo omstreden is

Arbeiders leggen de grasmat aan in het Lusailstadion. Beeld Hamad I Mohammed / REUTERS

Hoe heeft Qatar het WK naar het Midden-Oosten gehaald?

Het was een onverwachte primeur bij de ceremoniële bekendmaking in 2010. Voor het eerst mocht een Arabisch land het wereldkampioenschap voetbal organiseren. Dat de kandidatuur van Qatar het won van de Amerikaanse kandidatuur, deed vanaf het begin wenkbrauwen fronsen. Er hing een waas van geheimzinnigheid rond de stemming, die vermoedens van omkoping voedde in de media.

Na een onderzoek van twee jaar verklaarde het ethisch comité van wereldvoetbalbond Fifa de beschuldigingen van corruptie bij de toekenning aan Qatar ongegrond. Toch bleven individuele aanklachten de toenmalige stemmers achtervolgen: 16 van de 22 aanwezige bestuursleden waren betrokken bij of zijn onderzocht vanwege corruptie of wanpraktijken. Hoewel Qatar blijft ontkennen dat het stemmen heeft gekocht, stelde een onderzoek van de Amerikaanse overheid twee jaar geleden onomwonden vast dat Qatar en Rusland Fifa-leden hadden omgekocht om het WK te organiseren.

De wens van de omstreden Fifa-voorzitter Sepp Blatter om het voetbalspektakel naar nieuwe regio’s te brengen, speelde ook in het voordeel van de woestijnstaat. Het schiereiland in de Perzische Golf telt ongeveer 300 duizend staatsburgers. Negentig procent van de 2,9 miljoen Qatarese inwoners zijn arbeidsmigranten uit voornamelijk Zuid-Azië. De golfstaat past bijna vier keer in Nederland en is daarmee het kleinste gastland van de wereldbeker ooit.

Waarom wilde Qatar het sportevenement zo graag organiseren?

De organisatie van het WK was een persoonlijke droom van de vorige emir Hamad bin Khalifa al-Thani. Na een paleisrevolutie in 1995 nam de voetbalgekke en autoritaire leider de macht van zijn vader over. De familie al-Thani is al meer dan 150 jaar aan de macht in de golfstaat. Wel was het land tot de onafhankelijkheid in 1971 een Brits protectoraat.

Als nieuwe emir wilde sjeik Hamad het kleine Qatar op de kaart zetten en begon hij een internationale campagne om het imago van het land op te poetsen. Hij richtte het Arabische televisienetwerk Al Jazeera op, nodigde de Amerikanen uit om een militaire basis op te richten en haalde internationale sportwedstrijden naar Qatar. Wereldkampioenschappen handbal (2015), atletiek (2019) en wielrennen (2016) gingen het WK voetbal voor.

Die evenementen zijn onderdeel van Qatars sportdiplomatie. Door internationale sportwedstrijden te organiseren, leidt de emir de aandacht af van schendingen van mensenrechten in de ondemocratische woestijnstaat. Tegelijk wil hij daardoor een positief beeld creëren, met gezondheid, modernisering en vooruitgang als kernbegrippen. Bij de officiële bekendmaking bedankte de toenmalige emir de Fifa dan ook voor het getoonde ‘geloof in verandering’.

Daarnaast hoopt Qatar dat de meer dan 300 miljard euro aan investeringen het toerisme en de zakenwereld in het land stimuleren. Het land wil dat de hoofdstad Doha op termijn gaat concurreren met het naburige Dubai. Qatar verwacht dat het WK de economie van het land met meer dan tien procent zal doen groeien.

Een arbeidsmigrant poetst stenen schoon in Doha. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Is Qatar dan een voetballand?

Qatar, nummer 50 op de Fifa-ranglijst, speelt op 20 november voor het eerst op een WK voetbal. Anders dan landen in Europa en Latijns-Amerika heeft de golfstaat geen lange voetbalgeschiedenis. Toch investeren Qatarezen sinds kort veel in voetbal, zowel in het binnen- als buitenland.

Het door de overheid gefinancierde investeringsfonds Qatar Sports Investments kocht in 2011 de Franse topclub Paris Saint-Germain. De nationale luchtvaartmaatschappij (Qatar Airways) had al sponsordeals met populaire teams als Bayern München, Boca Juniors en Barcelona. Door oudere spelers uit het buitenland te verleiden, wil Qatar ook de eigen competitie aantrekkelijker maken. Zo voetbalde de Nederlandse middenvelder Nigel De Jong — ex-Ajax en Manchester City — tot voor kort onder de Qatarese zon. Met al die investeringen kocht Qatar invloed in de voetbalwereld.

Qua kijkcijfers is voetbal veruit de populairste sport van Qatar. Het nationale elftal speelde pas zijn eerste wedstrijd in 1970, maar maakte sindsdien – net als het land – een steile opmars. In 2019 wonnen de Qatarezen tegen alle verwachtingen de Asia Cup. In de finale versloegen ze Japan. Gemeten naar het aantal spelers, is cricket - beoefend door duizenden Indiërs, Nepalezen en Pakistanen - overigens de populairste sport.

Een van de grootste hindernissen voor Qatar om een voetballand te worden is de hitte. In de zomermaanden klimt het kwik regelmatig voorbij de 40 graden. De Fifa wilde met zulke temperaturen geen risico’s nemen en verplaatste het toernooi naar het najaar. Door die ongewone planning moesten veel nationale competities hun kalender omgooien. Fifa-voorzitter Sepp Blatter gaf naar aanleiding van die verplaatsing toe dat de toekenning aan Qatar een fout was.

Hoe zit het met mensenrechten in Qatar?

Naast de controverse over de toewijzing, kwam er ook veel kritiek op de mensenrechtenschendingen in Qatar. Vooral de mensonwaardige situatie van de talrijke arbeidsmigranten die de nieuwe stadia, wegen en het metronetwerk bouwden, kreeg na onderzoek van The Guardian veel aandacht.

Uit dat onderzoek bleek dat 6.750 arbeiders uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka om het leven kwamen sinds de WK-toekenning in 2010. Volgens de Qatarese regering gaat het in de meeste gevallen om een ‘natuurlijke dood.’ Onderzoekers betwisten dat: Qatar staat geen autopsies toe, waardoor de werkelijke doodsoorzaak niet valt vast te stellen. Uit getuigenissen van de families blijkt dat veel arbeiders kerngezond waren, tot de hitte hen te veel werd.

Het zogeheten kafala-systeem leverde arbeiders jarenlang over aan de wil van hun werkgever. Uitbuiting en gedwongen arbeid was eerder regel dan uitzondering. Na de internationale kritiek heeft Qatar het arbeidssysteem hervormd. Sinds twee jaar kunnen arbeidsmigranten van baan veranderen zonder toestemming van hun baas en is het minimale maandloon vastgelegd op duizend Qatarese riyal (279 euro), exclusief verplichte vergoedingen voor voedsel en huisvesting. Toch houdt de kritiek van mensenrechtenorganisaties aan: bazen die paspoorten afnemen, hoge aanwervingskosten en misleidende wervingspraktijken blijven nog altijd vaak onbestraft. Het toezicht op de nieuwe regels is gebrekkig.

Bovendien heeft Qatar een reeks discriminerende wetten voor vrouwen en lhbti-personen. Vrouwen hebben er de goedkeuring nodig van mannelijke voogden om bijvoorbeeld te trouwen, naar het buitenland te reizen (tot de leeftijd van 25 jaar), of een baan binnen bepaalde overheidsministeries uit te voeren. De Qatarese wet bestraft homoseksualiteit met zeven jaar cel.

Ook de vrijheid van meningsuiting is zeer beperkt. Wie de emir, God of de vlag beledigt, of volgens de overheid misleidend nieuws verspreidt, kan jarenlang in de gevangenis belanden.

Waartoe heeft de controverse al geleid?

Een van de meest opvallende initiatieven is het pleidooi van mensenrechtenorganisatie Amnesty International om arbeidsmigranten financieel te compenseren. Vooral de Fifa en gastland Qatar zullen volgens de mensenrechtenorganisatie moeten bijdragen. De Europese voetbalbond Uefa steunt het voorstel samen met zeven nationale voetbalfederaties, waaronder de Nederlandse KNVB. Ze zetten de Fifa onder druk, maar de internationale bond blijft een officiële compensatie uitstellen, ondanks eerdere beloftes. Vier WK-sponsors, AB InBev/Budweiser, Adidas, Coca-Cola en McDonald’s, steunen de oproep.

Verschillende steden in Frankrijk en België besloten het voetbalevenement op hun manier te boycotten. Onder meer Parijs, Marseille, Antwerpen en Brussel zullen de WK-wedstrijden uit protest niet op grote schermen uitzenden.

In Nederland lijkt er minder animo om de euforie en het optimisme rond het nationale elftal te beteugelen. Politiek ligt de kwestie ook gevoelig: het Qatarese gas wordt gezien als een welkom alternatief nu Europa van het Russische gas af wil. Ondanks protest in de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten om een regeringsdelegatie naar het WK te sturen. De kans dat koning Willem-Alexander opnieuw een biertje drinkt met een dictator is evenwel klein.