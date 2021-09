Waarom het advies om minder vlees te eten geschrapt werd: ‘Het helpt niet als mensen boos worden’

Staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius vindt dat mensen zelf de afweging kunnen maken om minder vlees te eten. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De staatssecretaris werd dinsdag door de Tweede Kamer op het matje geroepen om uit te leggen waarom het eet-minder-vleesadvies uit de klimaatcampagne is geschrapt, zoals de Volkskrant vorige week meldde. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) schrapte in 2019 het advies uit de campagne ‘Iedereen doet wat’ die burgers ertoe moet bewegen meer klimaatbewust te leven, omdat dit ‘politiek gevoelig’ zou liggen. Dat gebeurde in ruggespraak met het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

In reacties op vragen van Kamerlid Christine Teunissen (PvdD) zei Yeşilgöz-Zegerius dat de vleesconsumptie in 2019 een ‘gevoelig punt’ was in het maatschappelijke debat omtrent de klimaatcrisis. ‘In die periode stond het onderwerp verder van de mensen af. We merkten dat het eten van minder vlees veel discussie opriep. Die discussie past niet in een campagne die valt of staat bij het enthousiasmeren van mensen.’

Zelf afweging maken

Naast de wetenschappelijke kennis die er is over klimaatverandering, moet er volgens Yeşilgöz-Zegerius ook rekening worden gehouden met gedragswetenschap. ‘Het helpt niet als mensen boos worden.’ De staatssecretaris benadrukt dat er een paar maanden later wel adviezen zijn toegevoegd om burgers duidelijk te maken dat er ook alternatieven voor vlees zijn, zoals peulvruchten en noten. ‘Het is een meerjarige campagne waar onderwerpen aan worden toegevoegd om zich zo aan te passen aan de leefwereld van de mensen. Mensen kunnen nu zelf de afweging maken om minder vlees te eten.’

D66-Kamerlid Raoul Boucke vroeg de staatssecretaris waarom er niet expliciet in de campagne is opgenomen dat twee keer per week minder vlees eten effectief is. ‘Het werkt minder goed om mensen te vertellen wat ze níet mogen doen. Uiteindelijk wil je mensen informeren. Als we hen elke dag vertellen wat ze allemaal niet mogen en dat de wereld vergaat, dan werkt dat niet’, aldus Yeşilgöz-Zegerius.

Onder anderen Teunissen (PvdD) en Joris Thijssen (PvdA) vroegen de staatssecretaris ook naar de invloed van de landbouwsector op de beslissing om het advies te schrappen. Volgens Yeşilgöz-Zegerius is daar geen sprake van geweest. Ze beklemtoonde dat de campagne is opgezet door vier verschillende ministeries om zoveel mogelijk invalshoeken te benutten.