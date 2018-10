Waarom haalde Van Nieuwenhuizen de Stint van de weg?

Goedemiddag,

Na een week herfstreces hervat de Tweede Kamer dinsdag de debatten, onder meer om zich te buigen over de abrupte teloorgang van de elektrische bolderkar. CDA’er Pieter Omtzigt bracht de week door op Malta, maar niet om er vakantie te vieren.

Hier zijn uw politieke Dagkoersen.

GESPREK VAN DE DAG

De strijd om de Stint



De verdoving in Oss na de tragedie van 20 september miste z’n weerslag op de Tweede Kamer niet. Waar Kamerleden zich doorgaans verdringen bij de interruptiemicrofoon om te wijzen op de ministeriële verantwoordelijkheid, bleef het tot nu toe tamelijk stil. Het was minister Van Nieuwenhuizen zelf die op eigen gezag hard ingreep en de elektrische bolderkar met onmiddellijke ingang van de weg haalde, met desastreuze gevolgen voor de fabrikant, die vandaag faillissement aanvroeg.

Die ontwikkeling maakt de gang van zaken bijna zes weken later alsnog zeer politiek, al is het maar omdat de fabrikant vandaag in de Volkskrant liet weten dat er in zijn ogen onder valse voorwendselen jacht is gemaakt op zijn product. Dat is ook het beeld dat opstijgt uit de reconstructie van RTL Nieuws, die stelt dat het ministerie en de inspectie doelbewust een foute, onvolledige politieverklaring over incidenten in Amsterdam gebruikten om de Stint van de weg te halen.

Reconstructie van een cover-up: het toedekken van falen.

Onderzoek van @yoerivugts et moi.

Gratis: geheime documenten.

Neem even de tijd.

Ongelooflijk, dit. #stint #inspectie #ienw https://t.co/XMYYZyZiAS pieter klein

Dat roept nu wel stevige reacties op in de Tweede Kamer, zoals bij de SP: ‘Het verbod op de stint toont zoveel gebreken dat het er alle schijn van heeft dat het ministerie eigen falen probeert af te dekken met ‘voortvarend’ handelen na Oss.’

Donderdag moet Van Nieuwenhuizen tekst en uitleg geven in een debat.

MAN VAN HET RECES

Pieter Omtzigt

Niet ieder Kamerlid lukt het om zo’n week reces nuttig te besteden, maar CDA’er Pieter Omtzigt heeft meestal zijn handen vol. Ditmaal belandde hij op Malta, waar hij als rapporteur van de Raad van Europa bekijkt of de Maltese regering wel serieus werk maakt van de moord op journalist Daphne Caruana Galizia. Een autobom maakte op 16 oktober 2017 een einde aan het leven van de vrouw die talloze verhalen schreef over misdaad, corruptie en vuile politiek op het eiland. De laatste zin op haar blog: ‘Overal waar je nu kijkt zijn de schurken. De situatie is wanhopig.’

Omtzigt onderzoekt de moord op een Maltese journalist. De regering van Malta zet hem onder druk met zijn eigen uitglijder in het MH17-dossier. https://t.co/Jrutg3wxqa via @volkskrant Frank Hendrickx

Kennelijk is Omtzigts reputatie als pitbull van het parlement ook de Maltese autoriteiten niet ontgaan, want die lanceerden prompt een tegenoffensief: zelfs Omtzigts uitglijder rond MH17 wordt tegen hem gebruikt. Op het eiland moest Omtzigt met zware beveiliging over straat, maar donderdag stapte hij uiteindelijk ongedeerd op het vliegtuig naar huis. Hij gaat nog een hoorzitting organiseren in Straatsburg, volgend jaar komt zijn rapport.

EN DAN DIT NOG

Sommer op maandag

‘Als bestuurders menen dat burgers geen risico's kunnen verdragen, moeten ze niet raar opkijken als die zich daarnaar gaan gedragen. Wie pinda's voert, krijgt apen.’ Politiek commentator Martin Sommer ziet in het nieuwste politieke offensief tegen asbest een onstuitbaar politiek patroon.

Afscheid van Kok

Een bestuurlijke verbinder, man met natuurlijk gezag, letterlijk en figuurlijk een heel grote man: vol lof nam Nederland zaterdag officieel afscheid van Wim Kok, die zijn reputatie als scherp observator zelfs bij deze gelegenheid nog eer aandeed: ‘Eigenlijk zou je na je dood premier moeten worden. Dan ben je op je best. En je populairst.’

Verslaggever Joost de Vries werkt als fietskoerier voor Deliveroo in Amsterdam. Beeld Simon Lenskens

‘Het resultaat na week één: circa 30 euro voor vijf uur werk’

Is een maaltijdbezorger een zelfstandig ondernemer? Nee, zeggen critici. De PvdA steunde de rechtszaak van een verbolgen ex-werknemer van Deliveroo die vond dat hij als freelancer een schijnzelfstandige was geworden. De rechter verwierp de klacht. Maar hoe ziet zo'n baan in de platformeconomie er nou echt uit? Volkskrant-journalist Joost de Vries ervoer zelf hoe het is om als zzp’er voor Deliveroo eten te bezorgen.

