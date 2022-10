Waarom gebruikt Rusland geen eigen drones, maar Iraanse? Dit is wat we weten over het droneprogramma van Iran

Een onderdeel van wat volgens Oekraïne een Iraanse Shahed 136-drone is, die werd gebruikt bij een aanval op een brandstofopslag in Charkiv, op 6 oktober. Beeld Reuters

Waarom gebruikt Rusland kamikazedrones en hoe kan Oekraïne zich ertegen verweren?

Bij aanvallen op Kyiv en andere Oekraïense plaatsen zijn onder meer zogenoemde kamikazedrones gebruikt van het type Shahed 136. Het is een drone, de naam zegt het al, die zelf het wapen is. ‘Het wordt ook wel een one-way-drone genoemd’, zegt drone-expert Wim Zwijnenburg van vredesorganisatie Pax.

In feite is het niet meer dan een grote vleugel met een motor eraan. De Shahed 136 heeft een explosieve lading van 50 kilo en haalt maximaal 185 kilometer per uur. Het bereik is rond de 2.500 kilometer. Ze hebben geen camera’s om hun doel te vinden, maar vliegen op basis van gps.

Het voordeel is dat ze goedkoop zijn, aldus Zwijnenburg: ‘Naar schatting kosten ze 20 duizend dollar per stuk.’ Ook vliegen ze veel lager dan ballistische raketten, waardoor ze onopgemerkt kunnen blijven foor radarsystemen. Daardoor is het lastig je ertegen te verdedigen.

De drones worden gelanceerd vanuit een gewone vrachtwagen; hun inzet is daarmee heel mobiel. Vaak worden ze in zwermen van vijf of zes op één doel afgestuurd, dat vergroot de kans dat in ieder geval één drone het doel raakt.

Een militair overwicht krijgt Rusland er niet mee. Kamikazedrones zijn vooral geschikt voor statische doelen en niet zozeer voor op het slagveld. Zwijnenburg: ‘Deze drones worden eigenlijk ingezet als terreurwapen, om angst te zaaien.’ Ongeveer de helft van de drones wordt onderschept. De drones die erin slagen om de Oekraïense luchtafweer te omzeilen, kunnen grote schade veroorzaken aan Oekraïense infrastructuur en veel mensen doden.

Schade aan een gebouw in Kyiv dat maandag werd geraakt door een Iraanse kamikazedrone. Beeld AP

Omdat hun maximumsnelheid laag is, is er relatief veel tijd om de drones te onderscheppen. Oekraïense straaljagers hebben ze uit de lucht getikt met hun vleugels of neergeschoten. Ook met luchtafweer zijn kamikazedrones neer te halen.

Maar het gevecht tegen de drones begint al een stap eerder, zegt Zwijnenburg, waarbij goede inlichtingen essentieel zijn: ‘Waar worden de Iraanse drones geleverd en waar worden ze opgeslagen? Als Oekraïne dat weet, kan het die locaties bestoken met langeafstandsraketten.’ Of het kan geheime sabotage-operaties uitvoeren zodat de drones Iran überhaupt niet kunnen verlaten.

Hoe weten we dat Iran drones levert aan Rusland?

Iran ontkent drones te leveren aan Rusland, en de EU kondigde maandag aan te onderzoeken of er concreet bewijs is dat Iran een rol speelt bij de strijd in Oekraïne. Op door het Oekraïense leger neergeschoten drones staat ook een Russische benaming: Geran-2.

Iranian attack UAV Shahed-136, eliminated by the #UAarmy near Kupiansk, Kharkiv region.

🇷🇺 and 🇮🇷: A perfect union of two despots.

📷 @kms_d4k pic.twitter.com/M7sQ9PX1hJ — Defense of Ukraine (@DefenceU) 13 september 2022

Maar dat het hier gaat om Iraanse Shahed 136- en -131-drones staat buiten kijf, zegt Zwijnenburg: ‘Je kunt aan de hand van brokstukken van neergeschoten drones zien welke materialen er gebruikt zijn. Die komen overeen met Iraanse drones die eerder gebruikt zijn voor aanvallen op Saoedi-Arabië.’

Ook uit inlichtingen van westerse geheime diensten blijkt volgens Zwijnenburg dat Iran drones levert: ‘De Iraanse ontkenning is voor de bühne, onder meer omdat er onderhandeld wordt over een nieuw nucleair akkoord.’

Hoe geavanceerd is het Iraanse droneprogramma?

Qua technologie loopt Iran achter op de VS, China en Israël, maar het land staat wel in de topvijf van de wereld, zegt Zwijnenburg. ‘Iran heeft de afgelopen twintig jaar veel geïnvesteerd in dronetechnologie om bevriende milities en landen te bewapenen.’ Dat in tegenstelling tot Rusland, dat veel meer heeft ingezet op hightechwapens als gevechtsvliegtuigen en raketten.

Iran kan tientallen types drones leveren, van kleine verkenningsdrones tot grote aanvalsdrones. Het land heeft niet alle technologie zelf ontwikkeld, maar ook buitgemaakt op bijvoorbeeld de VS door neergestorte drones in Syrië en Irak te analyseren en na te bouwen. De Shahed 149 Gaza, een drone die Iran in 2021 onthulde, is gemodelleerd naar een Amerikaanse MQ-9 Reaper.

De Russen zijn vooral geïnteresseerd in kamikazedrones. Oekraïne zegt dat Rusland er 2.400 bij Iran heeft besteld, waarvan er inmiddels honderden zijn geleverd. Maar Rusland gebruikt ook andere Iraanse unmanned aerial vehicles (uav’s).

Zo heeft het Oekraïense leger Mohajer 6-drones neergehaald bij Odessa. Dat is een drone die zowel geschikt is voor verkenningsvluchten als voor luchtaanvallen. De drone kan troepen ondersteunen met vier precisieraketten. Het bereik van die raketten is echter niet groot, daardoor is het gevaar van deze drone kleiner dan dat van een kamikazedrone. De Mohajer 6 kan ook worden ingezet om de doelen voor een Shahed 136 te markeren.

Waar zijn Iraanse drones nog meer ingezet?

Iran is in de loop der jaren een belangrijke drone-exporteur geworden, vooral om geopolitieke redenen. In diverse landen in het Midden-Oosten steunen ze gewapende milities, die dan een zogenoemde proxy-oorlog uitvechten met een vijand van Iran. Drones zijn een goedkope en effectieve manier om de tegenstander te raken en chaos te creëren.

Iraanse drones op een afgelegen landingsbaan in Semnan in de woestijn in Noord-Iran, voorafgaand aan een Iraanse oefening met drones. Beeld AFP / HO / Iranian Army office

In Jemen staat Iran bijvoorbeeld aan de kant van de sjiitische Houthi-rebellen, die vechten tegen de Jemenitische regering. De Houthi's hebben ook doelen in Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten aangevallen, die bondgenoten zijn van de Jemenitische regering.

Ook andere militante groeperingen krijgen drones geleverd door Iran, zoals het Palestijnse Hamas en het Libanese Hezbollah. Daarnaast verkoopt Iran drones aan landen als Venezuela, Soedan, Irak, Syrië en Tadzjikistan. In mei werd voor zover bekend de eerste buitenlandse productielocatie van Iraanse drones geopend: in Tadzjikistan.

Ook Ethiopië maakt gebruikt van Iraanse drones. Opvallend is dat Ethiopië ook Chinese en zelfs Turkse drones gebruikt. In Oekraïne worden Turkse en Iraanse drones juist door beide strijdende partijen tegen elkaar ingezet.

Tegen Iran zijn strenge sancties ingesteld, hoe komen ze dan aan de technologie om drones te bouwen?

Rondom technologie die een puur militair karakter heeft zijn inderdaad vrij strenge sancties ingesteld tegen Iran. Maar voor zogeheten dual use-goederen – die zowel een militaire als civiele toepassing kunnen hebben – geldt dat minder. Een motor voor een Shahed 136-drone is gewoon op internet te koop, zegt Zwijnenburg.

In Iraanse drones zitten verder redelijke dertien-in-een-dozijn-chips. ‘Dan gaat het om chips die je ook in computers vindt, en om Intel-processoren. Een smartphone heeft tegenwoordig al een goede gps. In dit tijdperk ben je niet meer beperkt tot de militaire markt.’

Een chip van een Iraanse kamikazedrone, gevonden in de buurt van Charkiv. Beeld Reuters

Veel van de chips komen uit China, waarmee Iran goede banden heeft. Het zou helpen als bijvoorbeeld de Verenigde Staten meer sancties opleggen aan Chinese bedrijven, zegt Zwijnenburg, maar de vraag blijft hoe effectief dat is. De middelen die nodig zijn voor Iraanse drones zijn betrekkelijk eenvoudig te smokkelen. ‘Als je goede ingenieurs hebt, kun je daarvan redelijk makkelijk een geleid projectiel maken.’