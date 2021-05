Waarom er nog niet versoepeld wordt volgens het stappenplan

Een sportschool in Tiel heeft wat trainingsapparaten buiten gezet. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In navolging van het Outbreak Management Team willen premier Rutte en minister De Jonge nu eerst overtuigend bewijs zien dat de piek van de derde golf voorbij is.

In het stappenplan dat de bewindslieden begin april presenteerden, was per 11 mei de tweede stap voorzien: opening van de ‘doorstroomlocaties’ buiten, zoals de dierentuinen en de pretparken, verruimingen voor het buitensporten, en - onder voorwaarden - de heropening van de sportscholen en culturele instellingen. Wel gold van meet af aan de bijsluiter dat het ‘epidemiologisch beeld en andere ontwikkelingen’ uiteindelijk de doorslag geven.

Een van die belangrijke ‘andere ontwikkelingen’ blijkt de stemming in het kabinet. Nadat de eerste stap van het plan aanvankelijk werd uitgesteld vanwege de epidemiologische situatie – en er een storm van protest volgde vanuit de horeca en het mkb – kwam die stap een week later alsnog, hoewel de epidemiologische situatie niet wezenlijk was gewijzigd. Het kabinet meende echter een ‘verantwoord risico’ te nemen. Maar nu de winkels en de terrassen weer open zijn, helt het kabinet toch over naar de adviezen van het Outbreak Management Team en de ziekenhuizen: een tweede ronde versoepelingen zou nu ‘niet verantwoord’ zijn, aldus minister De Jonge zaterdag.

‘Druk en zwaar’

Dit lag voor de hand, want hoewel het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zaterdag en zondag voorzichtig begon te dalen, gingen daar zes dagen van stijgende bezetting aan vooraf. Enig perspectief zit er intussen wel in de besmettingscijfers: op weekbasis laat het aantal geregistreerde besmettingen inmiddels een duidelijke daling zijn. Minister De Jonge denkt dat de pandemie ‘over de piek heen’ aan het raken is, maar de situatie in de ziekenhuizen blijft ‘druk en zwaar’.

Ook in de prognoses van gezondheidsinstituut RIVM is een verlichting voorzien. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn (inmiddels zijn ruim 5 miljoen prikken gezet) en miljoenen mensen de ziekte al hebben doorgemaakt, daalt het aantal mensen dat nog ernstig ziek wordt van het virus. In voorop lopende landen als Israël en Groot-Brittannië volgde de ontspanning in de ziekenhuizen vanzelf.

Als de daling in het aantal besmettingen deze week doorzet, wordt stap 2 van de versoepelingen waarschijnlijk met een week uitgesteld, tot 18 mei. Het zondag afgelaste Catshuisberaad, tussen de meest betrokken bewindspersonen en de corona-adviseurs, wordt dan volgende week zondag ingehaald. Op dinsdag 11 mei volgt dan waarschijnlijk een nieuwe persconferentie.

Teleurgesteld

De sectoren die hoopten op opening per 11 mei reageerden begripvol maar teleurgesteld. De sportscholen benadrukken dat zij juist graag een bijdrage willen leveren aan de conditie van de bevolking. ‘Mensen kunnen werken aan hun vitaliteit, weerstand en gezondheid, wat heel belangrijk is. Bewegen is juist het beste.’

De Club van Elf, de koepel van 24 dagattracties, geeft de hoop nog niet helemaal op. ‘We staan met z’n allen klaar om te openen’, aldus directeur Kees Klesman. ‘En dat kan verantwoord, op 1,5 meter afstand, met alle hygiënemaatregelen en een prima communicatie. Wij kunnen binnen een dag opstarten. Dus als ze uiteindelijk beslissen dat 11 mei tóch haalbaar is, dan redden wij dat.’