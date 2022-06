Waarom een rabbijn, een sikhvoorman en nog zes spiritueel leiders samenkomen op een boot in de Biesbosch

Spiritueel leiders van over de hele wereld vragen om aandacht voor het belang van schoon water. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Op het bovendek van de Z8 van rondvaartbedrijf Zilvermeeuw blaast de wind in het oranje gewaad van hindoepriesteres Sadhvi Bhagawati Saraswati uit Rishikesh, India. ‘Onze lichamen zijn water’, zegt zij. ‘Water is fysiek leven en water is spiritueel leven. Gebrek aan schoon water is het eind van elk leven.’

De boot is vertrokken bij Drimmelen aan de rand van de Biesbosch. De Britse sikhleider Bhai Sahib Mohinder Singh is ook aan boord van de Z8. Bij hem blaast de wind in een lange witte baard. ‘Water’, zegt hij, ‘is een goddelijke gift. Het gaat mis als goddelijke giften niet voor goddelijk worden aangezien. Als alles wordt gecommercialiseerd, als mensen naar Mars willen terwijl ze roofbouw plegen op de aarde.’

Saraswati vult hem aan: ‘Er sterven nu jaarlijks meer mensen door gebrek aan schoon water dan door alle vormen van geweld bij elkaar – oorlog, terrorisme, noem maar op. In India wordt de situatie elk jaar nijpender. Het mantra van de commercie luidt: meer, meer, meer, meer.’

Bedreiging voor harmonie en vrede

De zon breekt stevig door op het water in de Biesbosch. Een witte tulband houdt het hoofd van de sikhleider koel, de hindoepriesteres bedekt haar haren. Ze maken deel uit van de spirituele raad van Living Peace Projects, een non-profitorganisatie die zich inzet voor schoon water voor iedereen. ‘Gebrek daaraan’, zo stellen de oprichters, ‘is de grootste bedreiging voor de wereldwijde harmonie en vrede.’

Sherlien Sanchez doopte haar organisatiebureau A Touch of Spirit en begeleidt de bijzondere passagiers deze dag op de boot in de Biesbosch. ‘Als je evenementen voor spiritueel leiders organiseert, voel je een heel ander soort energie dan als je dat doet voor het bedrijfsleven. Er hangt geen competitie in de lucht, iedereen is geduldig.’

Aan de wieg van Living Peace Projects stonden zenmeester Brigitte van Baren en wijlen Johan Witteveen (1921-2019), voormalig minister van Financiën en IMF-voorzitter. Onder de naam Murshid Karimbakhsh Witteveen was hij de Nederlandse voorman van de beweging van het universele soefisme, dat álle godsdiensten omarmt.

Waterceremonie

Hindoepriesteres Saraswati vertelt over het water dat zij voor deze gelegenheid meenam naar Nederland uit de bron van de Ganges, die vlakbij Rishikesh ontspringt. Deze boottocht is een soort prelude van een waterceremonie die de spiritueel leiders samen zullen uitvoeren in het Vredespaleis in Den Haag. Daarbij zal water worden gemengd uit achttien heilige waterbronnen om ‘living water drops’ te creëren.

De symboliek kan weinig mensen ontgaan: op politiek en economisch niveau heb je elementen die elkaar afstoten, op spiritueel niveau vloeien ze samen als waterdruppels. Liefhebbers kunnen bij Living Peace Projects een zilveren ketting bestellen met een zo’n levende waterdruppel, en daarmee projecten ondersteunen.

Hans van Ham is de stuurman van de Z8 van rondvaartbedrijf Zilvermeeuw. Zijn werkgever heeft hem niet speciaal als ‘spiritueel stuurman’ voor deze gelegenheid gecast, maar zijn lijfspreuk ‘collect moments, not things’ wordt door alle opvarenden begrepen. Van Ham heeft zo’n passie voor de natuur van de Biesbosch dat hij het informeren van passagiers er spontaan bij is gaan doen, waardoor hij behalve schipper ook een soort gids is. Zijn Engels is nog ‘werk in uitvoering’, maar hij slaagt erin alle passagiers voldoende op bijzondere vogels te attenderen.

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Alles een product

Soefimeester Shabda Kahn uit San Francisco maakt daar meteen gebruik van door een aalscholver vast te leggen met zijn camera. ‘We zouden een liefdesrelatie met de aarde moeten onderhouden’, zegt hij. ‘We leven van geleend materiaal, voor de meeste mensen voelt het heel natuurlijk om voor alles wat leeft zorg te dragen, maar big business maakt van alles een product.’

De ouders van deze soefimeester waren Duitse Holocaustoverlevenden. In de hippietijd was hij spiritueel zoekende, tot hij een voordracht bijwoonde van de universele soefimeester Murshid Samuel Lewis. ‘God is je geliefde, niet je cipier’, zei die. Wat Shabda Kahn definitief over de streep trok, was een voorval waarbij een eigenwijze hippie op Lewis afstapte en hem toeriep: ‘Ik ben jóúw spiritueel leermeester.’ De soefimeester antwoordde: ‘Oké, dat accepteer ik. Maar dan mag jij mij iemand in deze ruimte aanwijzen die niet mijn spiritueel leermeester is.’ Die eigenwijze hippie stond perplex.

Stuurman en verteller Hans van Ham onderbreekt het gesprek. Beneden wachten het gezelschap ‘a nice lunch’ en een ‘a big surprise’. Wat die behelst, zien alle passagiers als uit de vloer van het schip een grote tafel met veganistische spijzen omhoog komt, alsof de stuurman een spreuk heeft uitgesproken. In de verte doemt aan wal een spaarsluis op. ‘Als alle drie de spaarsluizen van de Biesbosch vol water liggen’, vertelt Hans van Ham, ‘kunnen ze heel het zuidwesten van Nederland voor drie maanden van schoon drinkwater voorzien.’