Waarom een Kamermeerderheid wil dat straks ook een huisarts de abortuspil kan voorschrijven

Behandelkamer van een abortuskliniek in Amsterdam. Beeld Aurélie Geurts

Een gelegenheidscoalitie van VVD, D66, PvdA en GroenLinks stelt in korte tijd een tweede aanpassing van de abortuswetgeving voor. Woensdag is het eerste debat over het voorstel om de huisarts de bevoegdheid te geven de ‘abortuspil’ voor te schrijven aan ongewenst zwangere vrouwen. Donderdag stemt de Kamer over het voorstel van hetzelfde kwartet partijen om de verplichte vijf dagen bedenktijd te schrappen die nu nog in acht moeten worden genomen tussen het verzoek om een abortus en de uitvoering.

Waarom staat de Abortuswet nu opeens zo prominent op de agenda?

Het schrappen van de verplichte vijf dagen bedenktijd en de mogelijkheid dat de huisarts de abortuspil aan ongewenst zwangere vrouwen kan voorschrijven, zijn langlevende wensen van PvdA, GroenLinks, D66 en ook VVD. De christelijke partijen CDA en ChristenUnie blokkeerden, als zij deelnamen aan coalities, traditioneel aanpassing van de Abortuswet en andere medisch-ethische kwesties. Edith Schippers stelde in 2016, in haar nadagen als minister van Volksgezondheid in het kabinet van VVD en PvdA, nog voor dat de huisarts de abortuspil zou kunnen voorschrijven. Haar opvolger Hugo de Jonge (CDA) trok dat voorstel schielijk in.

De laatste jaren hebben de vier partijen gewerkt aan een andere aanpak. PvdA en GroenLinks stelden een initiatiefwet op over de abortuspil, D66 over het afschaffen van de vijf dagen bedenktijd. Deze initiatiefwetsvoorstellen lagen in het najaar klaar voor behandeling door de Tweede Kamer. Om CDA en CU niet voor het hoofd te stoten tijdens de formatie is behandeling uitgesteld tot Rutte IV was beëdigd. In het regeerakkoord is afgesproken dat deze voorstellen een ‘vrije kwestie’ zijn waarbij Kamerleden naar eigen inzicht mogen stemmen. Anders gezegd: CDA en CU, met in hun kielzog SGP, FvD en Denk, zijn wel tegen maar werpen geen blokkade op.

Wat betekent het als de huisarts de ‘abortuspil’ voorschrijft ?

De abortuspil kan in de eerste negen weken gebruikt worden om een zwangerschap te beëindigen. Het is overigens niet één pil, maar een set die op opeenvolgende dagen moet worden ingenomen. Momenteel heeft de huisarts geen rol bij de ingreep, wel bij de nazorg. Ruim de helft van de vrouwen die zich nu voor beëindiging van de zwangerschap bij ziekenhuis of kliniek melden, is wel doorverwezen door de huisarts.

Waarom verkiezen GroenLinks, PvdA, D66 en VVD de huisarts boven de kliniek?

Het vergroot de keuzevrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Zij kunnen met de eigen, vertrouwde huisarts overleggen over de ongewenste zwangerschap. Want dat het een weloverwogen, zelfstandig besluit van de vrouw is, moet gegarandeerd blijven, vinden ook deze partijen. Als de huisarts de abortuspil mag voorschrijven in een vroeg stadium van de ongewenste zwangerschap, blijft de vrouw veel bespaard: de reis naar ziekenhuis of kliniek (soms twee keer door de huidige bedenktijd), de mogelijke confrontatie met anti-abortusdemonstranten, gesprekken met onbekende abortusartsen over de gevraagde ingreep en daarna de ingreep zelf. Dit geldt alleen voor vroege zwangerschappen. Na de negende week blijft een ingreep in kliniek of ziekenhuis nodig.

Wat zijn de bezwaren ?

Om te beginnen zijn er de principiële, morele bezwaren tegen abortus, zoals die altijd het striktst worden geformuleerd door de SGP. Breder geformuleerd gaat het om de beschermwaardigheid van het ongeboren leven. Als de huisarts de abortuspil mag voorschrijven, wordt de drempel voor de ingreep verder verlaagd, meent ook de Raad van State in het advies over het voorstel.

Ook dreigt frictie met abortusklinieken. Nu zijn alleen erkende abortusartsen vrijgesteld van de strafbaarheid van abortus. Zij hebben daar een vergunning voor. Huisartsen hebben die volgens de initiatiefwet niet nodig. Dat zou volgens de initiatiefnemers tot te veel nieuwe administratie en regeldruk leiden. Maar: ‘Dit betekent natuurlijk niet dat huisartsen niet moeten voldoen aan soortgelijke kwaliteits- en zorgvuldigheidseisen als abortusklinieken en ziekenhuizen’, aldus de initiatiefnemers.

Het wetsvoorstel kan ook een bedreiging vormen voor de klinieken. Volgens de indieners vindt de helft van de ingrepen in de eerste zeven weken van een zwangerschap plaats. Als deze voortaan allemaal met de abortuspil van de huisarts de zwangerschap beëindigen, verliezen de klinieken en ziekenhuizen de helft van hun patiënten.

Wanneer kan een ongewenst zwangere voor de ‘abortuspil’ naar de huisarts?

Daarvoor moet de wetswijziging eerst door de Tweede Kamer worden aangenomen en daarna door de Eerste Kamer. Deze week is de eerste ronde van het debat over de abortuspil met vooral kritiek, kanttekeningen en vragen van fractiewoordvoerders. Daarna volgt een tweede debatronde met antwoord van de initiatiefnemers, weerwoord van de fracties en eventuele wijzigingsvoorstellen. Dan volgt een hoofdelijke stemming, waarbij elk Kamerlid zelf voor of tegen stemt. Daarna buigt de Eerste Kamer zich met eenzelfde procedure over het voorstel. Omdat na een jaar demissionair kabinet weinig wetgeving bij de Eerste Kamer ligt, kan dat binnen een paar maanden zijn afgerond. Maar een meerderheid in de Eerste Kamer is geenszins zeker. Enerzijds omdat zich nog geen duidelijke meerderheid aftekent via de fracties, anderzijds omdat de stemming ook daar een ‘vrije kwestie’ is.

Indien ook de Eerste Kamer instemt, zou de eerste abortuspil eind dit jaar via de huisarts voorgeschreven kunnen worden.