Waarom een Frans-Italiaanse brillenreus de winkels van Pearle en Eyewish overneemt

Alsof Unilever als fabrikant van ­levensmiddelen de winkels van ­Albert Heijn overneemt: zo ziet directeur Bas van Nes van de Nederlandse Unie voor Optiekbedrijven (NUVO) de overname van de brillenwinkels Pearle en Eyewish.

Een man krijgt een oogmeting. Beeld ANP

De koper is EssilorLuxottica, wereldwijd marktleider in brillenglazen en monturen. Met de aankoop krijgt het Frans-­Italiaanse concern de circa 550 Nederlandse winkels van Pearle en Eyewish in handen. En nog veel meer.

Het bedrijf koopt het moederbedrijf van de twee ketens, Grandvision. Die onderneming heeft Nederlandse wortels. Grandvision is voor driekwart ­eigendom van de Nederlandse investeringsmaatschappij HAL, een bedrijf van de Rotterdamse familie Van der Vorm. Die stapte in 1996 in de brillen met de aankoop van Pearle en 190 winkels. Vervolgens breidde de firma agressief uit, ook in het buitenland, door onder meer overnames. De laatste aankoop was begin dit jaar de Nederlandse online­brillenwinkel Charlie Temple. Veel sneller dan Grandvision had verwacht, veroverde die prijsvechter een deel van de brillenmarkt.

In 2015 bracht de familie Van der Vorm haar hele brillenbedrijf naar de Amsterdamse beurs, naar eigen zeggen om nieuwe overnames te financieren. Bijna een kwart van de aandelen werd verkocht, voor ruim 20 euro per aandeel. Sindsdien schommelde de koers tussen de 20 en 25 euro per aandeel, met een dieptepunt van 17,90 euro in maart vorig jaar. Woensdag, na de bekend­making van de overname, sloot het aandeel op bijna 27 euro. Het bedrijf boekt inmiddels een omzet van bijna 4 miljard euro, met 34 brillenwinkelformules, 7.200 filialen in ruim veertig landen, vooral in Europa en Zuid-Amerika.

EssilorLuxottica betaalt 7 miljard euro voor alle aandelen van Grand­vision. Het fusiebedrijf van de Franse glazenmaker Essilor en de Italiaanse monturenfabrikant Luxottica boekte in 2018 een omzet van ruim 16 miljard euro. Bekende eigen merken zijn Ray-Ban en Persol. Voor luxemerken als Prada wordt de brillenproductie verzorgd. De onderneming heeft meer dan 10 duizend winkels, vooral in Noord- en Zuid-Amerika. Geografisch gezien vormen de winkels van Grandvision daarop een aangename aanvulling.

In Nederland zijn zelfstandige opticiens – en kleinere regionale ketens – niet blij met de verkoop van Pearle en Eyelove, weet NUVO-directeur Bas van Nes al. ‘Mogelijk gaan ze de glazen en brillen van Essilor en Luxottica niet meer verkopen, nu die met eigen winkels directe concurrentie zullen vormen. Nu al verkopen tientallen zelfstandige optiekbedrijven geen brillen van Ray-Ban meer, of glazen van Essilor.’

Winstmarges

De winstmarges van optiekzaken liggen nog altijd veel hoger dan die van vergelijkbare winkelsectoren, stelde ABN Amro vorig jaar vast in een marktrapport. Toch staan de winkels onder grote druk door de opkomst van brillenverkoop via internet, door concepten als Ace & Tate. Ook brillenbalies als die van drogisterij DA snoepen een deel van de verkopen af.

Die brillenstunters hebben ook een voordeel: een bril wordt een modeding. Nederlanders hebben steeds meer verschillende brillen in huis. Ook de vergrijzing is goed nieuws voor de brillenbranche. Ouderen kiezen vaker voor (duurdere) multifocale glazen. En natuurlijk blijft de gebruikelijke ­periodieke vergoeding van brillen door zorgverzekeraars de verkopen voortstuwen.

Nederland telt nu zo’n 2.200 optiekwinkels, waarvan de helft zelfstandig werkt. Pearle en Eyewish hebben met 550 zaken een kwart van de winkels, de keten Hans Anders (van de Britse durfinvesteerder 3i, ook eigenaar van uitdragerij Action) heeft er 270, en het Engelse Specsavers 170. Daarnaast zijn er ruim honderd winkels van regionale ketens als Eyecare en Oogwereld.

Een prijzenslag hoeven brillen­kopers volgens NUVO-directeur De Nes niet te verwachten. ‘Essilor en Luxottica zijn geen prijsvechters. Ze zijn high end, met hun research en hun band met grote merken. Ze verhogen nu hun marge, door een deel van de verkoop van hun producten in eigen hand te nemen.’