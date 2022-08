Waarom een asielstop makkelijker gezegd is dan gedaan

Wachtenden voor de poort van het azc in Ter Apel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) herhaalde woensdag tijdens een persconferentie in Zwolle dat een ‘asielstop’ niet mogelijk is. Voor het zomerreces van de Tweede Kamer drong JA21-Kamerlid Joost Eerdmans daar wel op aan. VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans, die onder druk staat van een morrende achterban, vroeg Van der Burg te onderzoeken of zo’n stop in elk geval tijdelijk mogelijk zou zijn, op basis van de ‘buitengewone omstandigheden’ die in artikel 111 van de Vreemdelingenwet worden genoemd.

Volgens PVV-Kamerlid Gidi Markuszower voerde de VVD hier ‘een toneelstukje’ op: de fractie bewaakt het harde gezicht van de partij, terwijl de staatssecretaris onverminderd het ‘softe’ beleid voortzet. Van der Burg liet al snel weten dat een asielstop juridisch discutabel is en vermoedelijk zal sneuvelen bij een rechter. Het aantal asielzoekers is weliswaar hoog, maar niet hoger dan in andere piekjaren.

De ‘asielcrisis’ is in de eerste plaats een ‘opvangcrisis’. In de asielzoekerscentra (azc’s) zitten ruim 15 duizend statushouders (voormalige asielzoekers die nu erkend vluchteling zijn en een verblijfsvergunning hebben gekregen) die niet kunnen doorstromen naar een huis vanwege het tekort op de woningmarkt. Met de bouw van ‘flexwoningen’ wordt nu geprobeerd dat probleem in elk geval voor de korte termijn te verhelpen.

Tijdelijke contracten

Nieuwe asielzoekers die zich melden in Ter Apel kunnen na registratie niet naar een azc, zoals de bedoeling is, omdat die overvol zitten. Reden waarom ook Ter Apel al maanden overbelast is. Het Rijk is permanent op zoek naar nieuwe opvanglocaties, mede omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in het verleden veel tijdelijke contracten heeft afgesloten met gemeenten. Als die aflopen, is verlenging geen vanzelfsprekendheid.

Op veel ingerichte noodopvanglocaties zijn de omstandigheden dan ook niet optimaal. Vluchtelingenwerk is tegen de staat zelfs een rechtszaak begonnen, waarin de organisatie eist dat opvang voldoet aan de minimale eisen die internationale verdragen daaraan stellen.

Nederland vangt bovendien inmiddels 70 duizend ontheemden uit Oekraïne op. Velen van hen worden ondergebracht in accommodaties die geschikt zijn voor tijdelijke asielopvang (bungalowparken, recreatiewoningen, hotels). Deze Oekraïners hebben een andere juridische status: ze zijn per definitie vluchteling, omdat ze huis en haard verlieten vanwege de door Rusland begonnen oorlog.

Doorgaans kunnen zij op meer sympathie rekenen dan asielzoekers, zoals de reacties in Tubbergen ook laten zien, waar het Rijk de gemeente dwingt opvang te bieden. De term asielzoekers dekt ook zogenoemde ‘veiligelanders’, volgens VluchtelingenWerk ongeveer duizend, veelal alleenstaande mannen uit Marokko en Tunesië die bijna geen kans op een verblijfsstatus maken. Zij veroorzaken de meeste overlast. In reportages uit Ter Apel noemen andere asielzoekers hen openlijk ‘dieven’.

Brexit

Eerdere kabinetten hebben van alles geprobeerd om de toeloop van asielzoekers te beperken, maar veel suggesties ketsen af op de Europese Verdragen waaraan Nederland zich heeft gebonden. Als Nederland werkelijk autonomie over het vreemdelingenbeleid wil hebben, moet het die verdragen opzeggen en de EU verlaten. De Brexit van het Verenigd Koninkrijk was mede ingegeven door het immigratiedebat in dat land. Waarbij meespeelt dat het land een eiland is: het kan effectief de grenzen bewaken.

De uitzonderingspositie wat betreft asiel en immigratie die Denemarken bedong in 1992 bij de Europese Raad, geldt voor Nederland niet. Door deze zogenoemde opt-out kan Denemarken eigen regels hanteren. Asielzoekers moeten daar onder bepaalde voorwaarden meebetalen aan hun eigen opvang en een vluchtelingenstatus geldt twee jaar, waarbij de terugkeeroptie nadrukkelijk wordt opengehouden.

Het kabinet-Rutte III heeft ook bekeken of het VN-Vluchtelingenverdrag aangepast of opgezegd kan worden. De commissie-Donner concludeerde uiteindelijk dat dat een onbegaanbare weg is. Aanpassingen zijn door de verhoudingen in de Verenigde Naties amper te realiseren en opzeggen zou grote diplomatieke schade veroorzaken. Bovendien gaat het Europese asielrecht verder dan het VN-Vluchtelingenverdrag. Opzeggen heeft daardoor weinig nut.

Strafbaarstelling van illegaliteit, beperking van gezinshereniging, een harder uitzetbeleid: het zijn opties die van tijd tot tijd voorbijkomen in de Nederlandse politiek. Maatregelen die een afschrikwekkende werking moeten hebben op asielzoekers stuiten steevast op de klassieke links-rechtstegenstelling. Als het beleid ‘streng maar rechtvaardig’ moet zijn, zoals vaak wordt gezegd, wil links in de eerste plaats rechtvaardig en rechts vooral streng zijn. In de praktijk is nu vooral een snellere beoordeling van asielzoekers die kansloos zijn (het zogenoemde sporenbeleid) effectief.

Door de oorlog in Oekraïne is het debat over een Europees migratiebeleid naar de achtergrond gedrongen. Velen zien het aanvragen van asiel aan de buitengrenzen van Europa – met een verdeelsleutel om de toegelatenen te vestigen in een van de EU-landen – als de ultieme oplossing voor het asielvraagstuk. Maar dat blijft vooralsnog een utopie.