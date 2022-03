Waarom duurt het zo lang voordat dure medicijnen in Nederland op de markt komen?

Beeld Getty Images

Helma Sanders zit na drie jaar nog steeds in onzekerheid. Eindelijk heeft ze een geneesmiddel dat werkt tegen de migraine die haar zo’n tien dagen per maand velt. Maar het is de vraag of ze die zogeheten cgrp-remmers wel vergoed krijgt.

Nu gebruikt ze die middelen vanuit een speciaal programma van de farmaceut dat de injecties gratis beschikbaar stelt aan honderden migrainepatiënten, uit compassie en om gegevens te kunnen verzamelen. Maar ook dat programma loopt bijna af; ze heeft nog voor drie maanden injecties. ‘Mijn hele leven draaide om migraine, het beïnvloedt je werk, je sociale contacten, je mentale gesteldheid. De aanvallen zijn dankzij het medicijn minder heftig en komen minder vaak voor. Het duurde lang voordat ik er zonder voorbereidingen weer op uit durfde te gaan. Nu het erop lijkt dat ik straks de medicijnen niet meer krijg, maak ik me opnieuw zorgen over mijn toekomst.’

Er kan in Nederland een lang tijd zitten tussen het moment dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een medicijn goedkeurt en dat het in het basispakket zit.

Voor middelen die via de apotheek verkrijgbaar zijn (zoals de cgrp-remmers) geldt dat het Zorginstituut eerst moet beoordelen of het nieuwe medicijn wel toegevoegde waarde heeft. Geneesmiddelen die alleen in het ziekenhuis kunnen worden toegediend, stromen in principe rechtstreeks het basispakket van de zorgverzekering binnen. Tenzij een middel naar verwachting meer dan 40 miljoen euro per jaar gaat kosten, of meer dan 10 miljoen euro per jaar en meer dan 50 duizend euro per patiënt. Dan verdwijnt het in ‘de sluis’: de farmaceut moet een dossier indienen over de (kosten)effectiviteit van het middel, het Zorginstituut beoordeelt wat een redelijke prijs is, en het ministerie gaat met die informatie onderhandelen.

Sluisperiode

Die sluisperiode duurt steeds langer, blijkt nu alle gegevens over 2021 bekend zijn. Het gemiddelde is over de periode 2019-2021 gestegen tot 510 dagen, bijna 200 dagen meer dan de periode 2016-2018. Nieuwe medicijntechnieken voor steeds kleinere groepen patiënten maken het ingewikkeld te beoordelen hoe groot de maatschappelijke waarde precies is van een geneesmiddel. Tot onvrede van de farmaceuten.

‘In Nederland gaat de euro voor de patiënt, in plaats van de patiënt voor de euro’, zegt Wim de Haart van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Innovatieve medicijnen horen zo snel mogelijk in de gereedschapskist van de medisch specialist te komen, dat moet het uitgangspunt zijn.’

In Duitsland gebeurt dat al. Zodra een medicijn tot de Europese markt is toegelaten, mogen Duitse artsen het voorschrijven. Het eerste jaar betaalt de overheid de prijs die de farmaceut vraagt. Pas als het middel eenmaal goed en wel in gebruik is, beginnen de prijsonderhandelingen.

De Haart: ‘Het is toch niet uit te leggen dat een patiënt in Maastricht vijfhonderd dagen op een medicijn moet wachten, en een patiënt in Aken maar dertig? Wij snappen ook dat Nederland niet de hoofdprijs wil betalen, maar die vragen we ook niet. Bij alle middelen die in de sluis zijn geplaatst, is er uiteindelijk een maatschappelijk verantwoorde prijs uitgekomen waar de minister z’n handtekening onder heeft gezet. Dus wij zeggen: stel de middelen beschikbaar, ga onderhandelen, en reken af tegen de uiteindelijke prijs.’

Een slecht idee, zegt Lydia de Heij, manager van het team geneesmiddelen bij het Zorginstituut. Die sluis is er ‘omdat we ons geld maar één keer kunnen uitgeven. Bij zulke hoge zorgkosten moeten we eerst weten wat het eigenlijk oplevert’. Blijven de kosten onder de 40 miljoen euro, dan is er van de sluis geen sprake, ‘dat kunnen farmaceuten op hun vingers natellen. Het is een keuze om een medicijn zo duur te maken.’

‘Medical need’-programma’s

Duitsland betaalt meer aan de farmaceutische industrie dan Nederland, zegt De Heij, ‘zonder dat er garanties tegenover staan’. Farmaceuten wekken volgens haar de suggestie dat een middel bij iedereen fantastisch werkt terwijl dat vaak niet zo is. Dus wil het Zorginstituut vooraf afspraken maken: onder welke randvoorwaarden keuren ze het goed, voor welke patiënten? ‘Voor het antwoord op die vragen hebben we altijd enige tijd nodig, zeker bij een nieuw middel. Wij hebben die beoordelingstijd inmiddels weten te verkorten.’

Het is van belang, denkt De Heij, om die beoordeling te doen voordat een middel op de markt is. ‘Zit een medicijn eenmaal in de pen van de specialist, dan is het moeilijk om het er weer uit te krijgen. Dat geldt ook bij patiënten: die kunnen het gevoel hebben dat een ouder middel minder goed werkt.’

Voor Helma Sanders is het onzeker of ze straks het enige medicijn dat haar migraine draaglijk maakt wel vergoed krijgt. Beeld Kiki Groot

Volgens Carin Uyl-de Groot, hoogleraar evaluatie van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit, zou een ‘Duits’ systeem hier best kunnen, maar dan wel als farmaceuten vanaf het begin hun medicijnen met 30 procent korting aanbieden. ‘Dat is de gemiddelde korting die het ministerie uiteindelijk weet te bedingen. Laat dat dan het uitgangspunt zijn.’ Overigens zijn patiënten nu maar in beperkte mate de dupe van het sluissysteem, zegt Uyl-de Groot. ‘Farmaceuten leveren hun middelen tijdens de sluisperiode nu vaak gratis aan patiënten die het echt nodig hebben vanuit ‘medical need’-programma’s. Dus ik snap wel dat zij van die lange periode af willen.’

Bij de cgrp-remmers heeft het Zorginstituut het gebruik bij chronische migraine inmiddels goedgekeurd, maar het gebruik bij episodische migraine nog niet. De farmaceut zet de gratis verstrekking binnenkort stop, dus ook voor Helma Sanders. ‘1,5 miljoen mensen hebben in Nederland migraine, het middel kost 6 duizend euro per jaar. Dan kom je op gigantische bedragen uit’, zegt De Heij. ‘En dan blijkt ook nog eens dat het medicijn slechts bij 20 procent van de mensen werkt.’

Daarom wees het Zorginstituut in eerste instantie vergoeding af. Na nieuw onderzoek, en een hoop overleg, worden de cgrp-remmers onder strenge voorwaarden vergoed voor migraine-patiënten met minstens 15 hoofdpijndagen per maand, waarvan acht migraine-dagen. Daar komt Sanders met haar tien migraineaanvallen per maand niet aan. Sanders vestigt haar hoop op een nieuw dossier dat farmaceuten en neurologen deze maand indienen dat moet bewijzen dat cgrp-remmers ook mensen met ‘episodische migraine’ kunnen helpen. ‘Als ze dit middel van me afpakken, vind ik dat niet menselijk.’