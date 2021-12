Waarom de zelftest opeens toch goed genoeg is, ook bij klachten

Een vrouw in Amsterdam doet thuis een zelftest. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Als u corona-achtige klachten heeft, gebruik dan nooit een zelftest, maar ga naar de GGD. Lang was dat een van de pijlers waarop het coronatestbeleid rustte. Maar vanaf vrijdag niet meer: wie klachten heeft, mag ook best thuis het wattenstaafje aan zichzelf slaan, luidt het nieuwe devies.

Achter die omslag zit onder meer de ontdekking, door Utrechtse onderzoekers, dat een zelftest bij klachten wel degelijk veel besmettingen kan oppikken: zo’n 85 procent, bij de zelftest die de Utrechters bestudeerden. In de eerdere fase van de epidemie, toen de meeste mensen nog ongevaccineerd waren en het risico op ziekenhuisopname voor veel mensen groter was, zou zo’n score niet goed genoeg zijn geweest.

‘Maar inmiddels zitten we in een andere fase’, zei arts-microbioloog en OMT-lid Jan Kluytmans vorige week al in de Volkskrant. ‘Dan kun je beter pragmatisch zijn en kiezen voor een koers die meer draagvlak heeft.’

Want dat draagvlak, dat is reden nummer twee voor de ommezwaai. Sinds afgelopen zomer is duidelijk dat Nederlanders bepaald niet meer staan te popelen om bij elk kuchje naar de teststraat te rennen. Hoewel de testbereidheid de afgelopen weken weer iets opveerde, blijft ze steken op nog geen 45 procent; de meeste mensen mijden bij klachten de teststraat. Terwijl dat wel een ‘basisregel’ is, absolute noodzaak om te weten in wiens keel het virus zich bevindt, en om nieuwe besmettingen met isolaties en quarantaines te voorkomen.

Zelftests kunnen daarbij helpen, laten de eigen peilingen van het RIVM zien. Nu al test zo’n een op de drie zich bij klachten gewoon thuis, dwars tegen het officiële advies in. En als iedereen maar thuis een zelftest zou hebben liggen, zou ongeveer de helft die bij klachten ook gebruiken, blijkt uit de nieuwe cijfers. Vandaar dat het OMT anderhalve week geleden al de vlucht naar voren aanraadde: maak van de nood een deugd, moedig aan wat mensen toch al doen. ‘Ik denk dat je meer vangt, omdat meer mensen zich gaan testen', zegt Kluytmans. ‘Persoonlijk denk ik dat dit echt de weg is hoe we met dit virus moeten gaan leven.’

Na positieve test alsnog naar GGD

Helemaal vrij van zorgen zal dat nieuwe leven niet zijn. Om het zicht op het virus niet kwijt te raken, zal de aanbeveling zijn om na een positieve sneltest thuis alsnog naar de GGD-teststraat te gaan, voor bevestiging. Maar het is de vraag of men dat wel doet. Wat heeft iemand die rillerig thuiszit en al weet dat hij corona heeft er nog voor belang bij om de kou in te gaan voor een ‘officiële’ GGD-test?

Een ander probleem is de beschikbaarheid. Zorg ervoor dat de zelftests ‘kosteloos’ en ‘laagdrempelig’ bij de mensen thuis komen, zo adviseerde het OMT met klem: alleen op die manier worden ze immers goed gebruikt. Maar hoewel het onderwijs tests uitdeelt en de overheid er een paar per plechtige brief gratis aanbood, moeten de meeste mensen ze gewoon kopen in de winkel – waar ze regelmatig zijn uitverkocht. Vooral de grootstedelijke, lagere sociaal-economische groepen, waar de vaccinatiegraad toch al laag ligt, zullen daardoor niet bepaald aan het testen slaan. Den Haag zou in de verleiding kunnen komen om te denken: mooi, dit is nu de verantwoordelijkheid van de burger, daar zijn we vanaf.

Betrouwbaarheid

Achilleshiel nummer drie is de betrouwbaarheid. De meeste huis-, tuin- en keukentests uit de winkel zijn toegelaten tot de markt omdat ze aan de veiligheidseisen voldoen, maar hoeveel corona-infecties ze precies ‘missen’, is onbekend. De 85 procent gevoeligheid die Utrecht berekende, betreft maar één merk test – welke wil onderzoeksleider Carl Moons nog even niet bekendmaken, omdat de achterliggende publicatie nog niet gereed is.

Een sprong in het duister is de plechtige overdracht van het wattenstaafje aan de burger dus ook. Al zal het voor de meeste mensen vooral gewoon handig zijn: niet meer eindeloos thuisblijven in afwachting van de PCR-test en de uitslag. Even het ritueel met het wattenstaafje, en bij een negatieve uitkomst met een min of meer gerust hart weer op pad. In het studentenleven en bij verenigingen en vriendenkringen is zelfs al een nieuw ritueel ontstaan: allemaal even een sneltest voor het feest.

Het tijdperk van ‘testen, testen, testen’ is misschien nog maar net begonnen.