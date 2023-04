Waarom de VVD vindt dat tijdelijke huurcontracten soms ook goed kunnen zijn

Peter de Groot (VVD) dinsdag in de Tweede Kamer, waar over de nieuwe huurwet wordt gesproken. Beeld David van Dam

Nog geen maand geleden leek het einde in zicht voor tijdelijke huurcontracten in Nederland, maar sinds dinsdag staat de nieuwe huurwet toch weer op de helling. Vanwege onenigheid is de stemming over het wetsvoorstel voorlopig opgeschort. VVD en CDA wensten afgelopen week alsnog aanpassingen aan de nieuwe huurwet van ChristenUnie en PvdA. De twee rechtse partijen vinden dat huiseigenaren onder sommige omstandigheden het recht moeten behouden om een huurcontract vroegtijdig te beëindigen.

Waarom is die uitzonderingsregel nodig?

‘Laat ik vooropstellen dat ook de VVD vindt dat huurders bescherming verdienen. Dat staat ook in het coalitieakkoord. Begin 2024 gaat mogelijk al de nieuwe wet in die de maximale huurprijs voor bijna alle huurwoningen regelt. Ook de VVD steunt die wet.

‘Daarnaast debatteren we nu al een tijdje in de Tweede Kamer over de termijn van huurcontracten. Het voorstel van PvdA en ChristenUnie is om tijdelijke huurcontracten in bijna alle gevallen te verbieden. Wij vinden dat dit niet zo dichtgeschroeid hoeft te zijn. Er zijn volgens de VVD een paar goede redenen waarom een tijdelijk huurcontract soms een uitkomst is voor zowel huiseigenaren als huurders.’

Welke goede redenen zijn dat?

‘Huiseigenaren die hun woning op termijn willen verkopen of er een familielid in willen laten wonen, moeten wat de VVD betreft de mogelijkheid hebben om dat vooraf vast te leggen in een tijdelijk huurcontract. Een persoon die tijdelijk in het buitenland gaat wonen, moet bijvoorbeeld de optie kunnen vastleggen dat na een jaar de huur kan worden beëindigd omdat hij zijn achtergebleven woning in Nederland alsnog wil verkopen. Ook een persoon die gaat samenwonen moet een tijdelijk huurcontract kunnen afsluiten voor de achtergelaten woning, want stel je voor dat het samenwonen niet bevalt.

‘Het is dus te kort door de bocht om te zeggen dat ons voorstel is: koop breekt huur. Dit gaat alleen op als hierover vooraf nadrukkelijk afspraken zijn vastgelegd. Lopende huurcontracten kunnen dus niet zomaar worden opgezegd. Als je er als huurder na het verlaten van de woning achter komt dat de woning bijvoorbeeld helemaal niet in de verkoop is gezet terwijl dit wel was afgesproken, dan kun je wat ons betreft een klacht indienen bij de gemeente. Huiseigenaren die misbruik maken van de regels, kunnen uiteindelijk door de rechter veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoedingen aan de huurder.’

De zorg van uw politieke tegenstanders is dat huiseigenaren makkelijk misbruik kunnen maken van de uitzonderingsregel: je zet huurders eruit omdat je zoontje er zogenaamd in wil wonen en twee maanden later zoek je nieuwe huurders aan wie je de hoofdprijs vraagt.

‘Er zouden een paar huiseigenaren kunnen zijn die dat zo doen, maar dat is wel veel rompslomp. Het heeft binnenkort bovendien niet zoveel zin meer, want door de nieuwe wet die de maximale huurprijs regelt, kun je als huiseigenaar niet zoveel extra huur gaan vragen aan nieuwe huurders.’

Heeft de VVD niet gewoon meer sympathie voor huiseigenaren dan voor huurders? U zei bijvoorbeeld dat het voor huurders soms ook een uitkomst kan zijn om een tijdelijk contract te krijgen. Waarom?

‘Als je in Drenthe woont en een jaar voor werk in Den Haag wil wonen, zit je niet te wachten op een vast huurcontract. Je kunt wel stellen dat je dan zelf na een jaar je huur kunt opzeggen, maar het probleem is dat er überhaupt geen woningen voor de tijdelijke verhuur beschikbaar meer zullen zijn als daar een verbod op rust.’

Daar staat tegenover dat momenteel honderdduizenden huurders in onzekerheid leven over hun huurcontract. Zij moeten vaak elk jaar verhuizen, ze ervaren veel stress.

‘Dat is natuurlijk niet goed. Maar ik wil echt het beeld rechtzetten dat de ruim een miljoen huurders van private woningen worden overspoeld door tijdelijke contracten vanwege die uitzonderingsregel die wij voorstellen. Dat is pertinent niet waar.

‘De groep huiseigenaren die wat ons betreft gebruik mag maken van tijdelijke huurcontracten, wordt beperkt tot eigenaren die maximaal één woning verhuren. Bovendien mag zo’n tijdelijk contract alleen in uitzonderlijke situaties die van tevoren zijn vastgelegd. Ik schat dat het misschien gaat om tienduizend contracten per jaar.’