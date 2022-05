🎧 Podcast De Kamer van Klok

Waarom de verdwenen sms’jes van Rutte belangrijk zijn

We bespreken de verdwenen sms’jes van Rutte. Hij lijkt niet te begrijpen dat transparantie nodig is om verantwoording af te kunnen leggen. In het Kamerdebat hierover ging de minister-president er met gestrekt been in, zo zagen we hem niet eerder. Verder spreken we Arnout Brouwers over het toetreden van Finland en Zweden bij de Navo. Hoe valt dit bij Poetin? Eén ding is duidelijk: hij kan hier helemaal niets tegen doen.