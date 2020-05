Waarom de sportscholen wel en de kerken niet? ‘Coronacrisis biedt mogelijkheden voor kerklobbyist’

Premier Mark Rutte brandt een kaars in de Jacobuskerk. In april sprak Rutte met een afvaardiging van de katholieke kerkgemeenschappen hoe men in de kerk omgaat met vraagstukken rond het coronavirus. Beeld ANP

Dominees Joost Röselaers en Alwin Uitslag hoorden met gemengde gevoelens het nieuws aan over de naar voren gehaalde opening van de sportscholen. Knap gedaan van die sportscholen, goed werk, maar ook: waar blijven wij? Rutte lichtte woensdag de versoepeling van de bezoekersaantallen van kerkdiensten toe: ‘Ondanks de uitbreiding naar dertig mensen, is het toch verstandig op een heel kleine bezetting te blijven draaien.’ Want: ‘Er zijn gewoon risico’s met kerkdiensten.’ Ook als de kerken op 1 juli weer honderd mensen binnen mogen laten, is voorzichtigheid geboden.

SGP-leider Kees van der Staaij is teleurgesteld, schrijft het Nederlands Dagblad. Als er druk wordt uitgeoefend, heeft de heropening van een sector blijkbaar prioriteit, zegt hij, ‘en voor de kerken is dan slechts het advies: houd het maar zo klein mogelijk’. Precies waar Röselaers en Uitslag ook mee zitten. Uitslag: ‘Vanuit de kerken zou best wat meer druk uitgeoefend mogen worden, benadrukken hoe belangrijk de kerkdiensten voor de kerkgangers zijn.’

En de kerken kunnen ook best met een protocol werken, vindt Röselaers. ‘We kunnen het zingen overlaten aan één iemand, of we doen het helemaal niet. De kerk is ook meer dan een uurtje God loven en zingen. Het is een ontmoetingsplek, ook voor eenzame mensen bijvoorbeeld. Dat ligt allemaal stil. Wat dat betreft hebben we een slechte lobby.’

Dat heeft ermee te maken dat zo’n lobby niet bepaald in het dna van de kerk zit, zegt Röselaers. ‘We hebben geen directe contacten met Kamerleden en media. We hebben een overlegorgaan, het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), maar niet zo’n informele ingang als de sportscholen. Het heeft ook te maken met schaamte. Ik mis de zelfverzekerdheid van een kerk die zegt: wij doen ertoe, mensen missen ons.’

Kerklobbyist

Daarom verdient de kerk, net als de sportscholen, net als de ANWB, een lobbyist, vindt Röselaers. Een kerklobbyist. Eigenlijk vooral om het kabinet te informeren. ‘We moeten duidelijk maken wat we doen. Mensen in de Kamer hebben geen beeld. Ze denken dat we werken op zondagochtend en de rest van de week in de tuin zitten te wachten tot we weer mogen. Kerken zijn belangrijk: voor eenzaamheid- en armoedebestrijding.’

Dominee Alwin Uitslag is nog niet helemaal overtuigd. Ja, de kerk laat te weinig van zich horen, maar past zo’n lobbyist nou wel bij de kerk? ‘Ik vraag het me af.’ Maar Röselaers vindt dat een kerk in de 21ste eeuw daar niet voor hoeft terug te schrikken. ‘We doen sinds de coronamaatregelen zijn afgekondigd ook digitale diensten. Een soort terugkeer van de hagenpreek, maar dan met koffiedrinken in een Zoomsetting. Een kerklobbyist past daar ook wel bij.’