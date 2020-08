Waarom de speech van Trump van vannacht zo belangrijk is, en hoe je ernaar moet kijken: een kijkwijzer

In de nacht van donderdag op vrijdag geeft Donald Trump zijn nominatietoespraak op de Republikeinse conventie. Waarom is die speech zo belangrijk? Waar moet je op letten? En waar kan je ‘m volgen? Een kijkwijzer.

Waarom is deze toespraak zo belangrijk?

Trump heeft de gave om grote groepen mensen op te zwepen tijden megaverkiezingsbijeenkomsten. Maar door de coronacrisis zijn dat soort rally’s afgelast. Dat is een probleem voor Trump, want hij ligt al maandenlang achter op zijn rivaal Joe Biden in de peilingen en heeft nog maar een krappe twee maanden om het tij te keren.

De toespraak vanavond op de Republikeinse Conventie – waar hij officieel zijn nominatie als presidentskandidaat accepteert en pleit voor zijn herverkiezing – is een van de mogelijkheden voor Trump om twijfelende kiezers of weggelopen Republikeinen te overtuigen om alsnog op hem te stemmen.

Natuurlijk kan hij dat ook proberen te doen tijdens de drie presidentiële debatten met Biden in september en oktober, maar de toespraak van vanavond wordt door analisten gezien als een belangrijk moment in Trumps herverkiezingscampagne. Hij kan er de toon mee zetten voor de 68 dagen die nog resteren tot verkiezingsdag en hij kan leiderschap tonen op een moment dat het land geteisterd wordt door corona, gewelddadige protesten en ook nog eens een verwoestende orkaan aan de zuidkust.

Hoewel er weinig voorbeelden zijn van nominatietoespraken die het verloop van een verkiezingsrace drastisch hebben veranderd, zijn er een paar uitzonderingen.

Franklin Roosevelt wist met zijn toespraak in 1932 het tij te keren door zijn herstelplan voor de Grote Depressie te presenteren (The New Deal). Ook George Bush Sr. won het presidentschap deels vanwege zijn ijzersterke nominatietoespraak in 1988. Zijn woorden ‘Read my lips: no new taxes’ werden zo vaak herhaald in media dat ze in het geheugen van kiezers werden gebrand.

Als het Trump vanavond lukt een vergelijkbare succesvolle oneliner te munten, is zijn toespraak al geslaagd. Omgekeerd kan een zwak optreden desastreus uitpakken voor Trump.

Waar moet je op letten?

Twee dingen. Eén: heeft Trump een plan om Amerika er bovenop te helpen? En twee: doet hij een poging om Amerikanen te verenigen in plaats van uit elkaar te spelen?

Te beginnen met het eerste: Trump staat voor de grote opgave om een oplossing te presenteren voor de drie crises die zijn land momenteel teisteren: een gezondheidscrisis, een economische crisis en grote raciale spanningen. Een meerderheid van het Amerikaanse volk lijkt zijn huidige aanpak niet te waarderen. De toespraak vanavond is een kans voor Trump om zijn herstelplan te presenteren.

Ten tweede is het interessant om te kijken of Trump vanavond verzoenende woorden zal uitspreken. Het zou groot nieuws zijn als Trump een serieuze poging doet om het land te verenigen en verschillen te overbruggen. Zowel zijn aanpak van de coronacrisis als zijn reactie op raciale protesten hebben grote verdeeldheid gezaaid onder Amerikanen.

Woensdag nog pleitte hij voor hard politieoptreden als oplossing voor rellen in de stad Kenosha, waar eerder deze week een zwarte man zeven keer in de rug werd geschoten door een witte agent. Maar hij ondernam geen poging om de gemoederen te bedaren of begrip te tonen voor demonstranten die zich kwaad maken over politiegeweld tegen zwarte mensen. Als Trump dat vanavond wel doet, zou dat een grote ommekeer zijn in zijn presidentschap.

Analisten achten de kans op verzoenende woorden van Trump overigens zeer klein, maar niet afwezig. Zijn echtgenoot Melania sloeg deze week ook al een opvallend verzoenende toon aan. Het zou twijfelende kiezers over de streep kunnen trekken.

Volg het Amerikaanse verkiezingscircus Niets minder dan ‘de ziel van Amerika’ staat op het spel bij de verkiezingen in november, verzekert de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Kan hij, samen met running mate Kamala Harris, president Donald Trump van een tweede termijn afhouden? En in welke mate beïnvloedt de uitkomst van deze race het leven in Europa? U leest het hier.

Wat gaat Trump waarschijnlijk zeggen?

Vier jaar geleden schetste Trump tijdens zijn nominatietoespraak een uiterst grimmig beeld van Amerika. Zijn oplossing was: stem op Trump. De kans is groot dat Trump nu hetzelfde gaat doen. Trumps huidige campagne draait om het idee dat hij de enige is die ervoor kan zorgen dat Amerika veilig blijft.

Hij zal kiezers vooral waarschuwen voor het gevaar van ‘linkse radicalen’ zoals Joe Biden, die de geldkraan voor de politie zou willen dichtdraaien, gewelddadige demonstranten hun gang wil laten gaan en het leventje zoals veel Amerikanen dat kennen in de luxe voorsteden voorgoed wil veranderen door er sociale woningbouw neer te zetten. Het is een verhaal dat veel Amerikanen aanspreekt. De angst voor geweld en communisten drijft hen in de armen van Trump.

De hoopvolle noot in zijn toespraak zal waarschijnlijk zijn dat Trump gelooft in een mooie toekomst voor Amerika en dat Amerikanen eerder moeilijke crises te boven zijn gekomen. Hij zal kiezers waarschijnlijk beloven dat hij de orde zal herstellen en de economie zal laten floreren. Er zullen vermoedelijk ook een paar leugens passeren, bijvoorbeeld dat Amerika wereldwijd het beste presteert als je kijkt naar het aantal coronadoden. En er zullen wat vage beloftes zijn, zoals een vaccin tegen corona voor het einde van het jaar en razendsnel herstel van de economie (zijn vice-president Mike Pence nam daar woensdagavond al een voorschot op).

Hoe dan ook zal Trumps toespraak een goede graadmeter zijn voor hoe hij de komende maanden het gevecht met Biden zal aanpakken. Zet hij vol in op zijn angstcampagne, dat als Biden wint Amerika ten onder gaat aan chaos? Of zal Trump – zoals zijn campagnemedewerkers voorspellen – juist meer nadruk gaan leggen op een hoopvol toekomstverhaal? Zijn achterban staat open voor beide mogelijkheden.

Hoe word ik president van Amerika? Bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten op 3 november wordt duidelijk of Donald Trump president van Amerika blijft. Of dat het Joe Biden namens de Democraten lukt om hem van de troon te stoten. Hoe word je eigenlijk president van de Verenigde Staten?Dit is de weg die een nieuwe kandidaat moet afleggen.

Wie probeert hij over te halen?

Niet Democraten, want die stemmen sowieso niet op hem. Trump richt zich op de twijfelde kiezer en de weggelopen Republikeinen. Hij wil hen terug in zijn kamp krijgen.

Speciale aandacht gaat uit naar huisvrouwen in de rijke voorsteden. Zij lijken een beslissende stem te hebben tijdens de verkiezingen. Tijdens de eerste dagen van de Republikeinse Conventie refereerden diverse sprekers naar de gevaren die hen bedreigen.

Grote kans dat Trump dat ook gaat doen door bijvoorbeeld een persoonlijk verhaal te vertellen over ‘vrienden’ die in dergelijke voorsteden wonen en die bezorgd zijn dat hun manier van leven bedreigd wordt door linkse radicalen zoals Biden.

Waarom spreekt hij vanuit het Witte Huis, en is dat handig?

Nooit eerder sprak een zittend president vanuit het Witte Huis het volk toe over zijn mogelijke herverkiezing. Critici noemen het onethisch dat Trump overheidsmiddelen gebruikt voor campagnedoeleinden. Die zaken blijven meestal strikt gescheiden. Trump brak maandag al met die traditie, evenals zijn vrouw Melania, die vanuit de rozentuin van het Witte Huis pleitte voor de herverkiezing van haar echtgenoot.

Nu doorbreekt Trump graag jarenlange gewoontes, maar toch is zijn keuze opmerkelijk. Het is niet ondenkbaar dat er ten tijde van zijn speech protesten uitbreken rondom het Witte Huis. Op vrijdag staat al een mensenrechtendemonstratie gepland in Washington D.C., honderden activisten zijn daarvoor al in de stad. In andere delen van het land zijn ook al langer demonstraties gaande; Amerikanen zijn vrij gemakkelijk op de been te krijgen. Campagnemedewerkers zijn er niet zeker van of het geluid van demonstranten hoorbaar zal zijn tijdens Trumps toespraak.

Waar en wanneer kan ik de toespraak volgen?

De Republikeinse Conventie neemt vanavond circa tweeënhalf uur in beslag en duurt van 20.30 tot 23.00 uur lokale tijd (EST). In Nederland is dat vrijdagochtend tussen 2.30 uur en 5.00 uur. Trump start naar verwachting rond 4.00 uur met zijn toespraak.

Trumps toespraak is live te bekijken via bijna alle grote Amerikaanse nieuwszenders, van CNN tot Fox News. Dit is een link naar de Amerikaanse publieke zender PBS op YouTube.