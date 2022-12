Waarom de schatrijke Fiat-familie Agnelli op de Zuidas zit, tot ongenoegen van Italië

De Agnelli-familie, met op de achtergrond Giovanni en Marella. Op de voorgrond zoon Eduardo, dochter Margherita en de kleinkinderen, 1986. Beeld Laurent Sola / Gamma-Rapho / Getty

Dat was nou jammer voor Exor, de in Nederland gevestigde holding van de Italiaanse familie Agnelli. Daags voor een charmeoffensief bij Nederlandse investeerders werd deze week bekend dat het volledige bestuur vertrok van voetbalclub Juventus, een van de bekendste eigendommen van de familie. Het Italiaanse Openbaar Ministerie verdenkt de recordkampioen van gesjoemel met de boekhouding en onregelmatigheden bij transfers. De eerstverantwoordelijke voor het schandaal (en voor het recordverlies van ruim een kwart miljard euro in het afgelopen jaar): de onstuimige clubvoorzitter Andrea Agnelli.

Het aandeel Juventus kreeg in Milaan meteen een tik. De waarde van het aandeel van moederbedrijf Exor daalde in Amsterdam ook even, maar veel minder. Dat is verklaarbaar, want ‘de Oude Dame’ – zoals de bijnaam van de voetbalclub uit Turijn luidt – is maar een van de kroonjuwelen van het imperium van de ‘koninklijke familie van Italië’.

Sterker, Juventus is slechts goed voor nog geen 2 procent van het vermogen van het familiebedrijf – en de enige verliesgevende onderneming in de portefeuille. De gehele groep, een conglomeraat van belangen in tientallen bedrijven, is 33 miljard euro waard. Dat is inclusief een oorlogskas van 6,5 miljard euro voor uitbreiding van het zakenimperium.

Amsterdam is het epicentrum van de onderneming, althans juridisch, fiscaal en sinds afgelopen zomer ook met een notering van het aandeel op de beurs. Waarom verliet het bedrijf zijn thuisland Italië, waar het toch aangenaam verpozen is op het testcircuit van het eigen Ferrari of in het kunstmuseum van de familie, op het dak van een voormalige fabriek van Fiat, het automerk waarmee het in 1899 allemaal begon.

Kleinzoon aan het roer

Het vertrek uit Italië – en het overhevelen van het aandeel van de beurs van Milaan naar Amsterdam – kwam hard aan in het thuisland. De exit van Exor was niet minder dan het vertrek van een geliefd kind, een van de parels van het Italiaanse bedrijfsleven. Waren de Agnelli’s dan niet meer de gerespecteerde werkgevers van weleer, maar vooral geldwolven die kozen voor de belastingvoordeeltjes in Olanda paradiso fiscale?

De beslissing kwam uit de koker van topman John Elkann (46), kleinzoon van zijn bekende voorganger en stijlicoon Giovanni ‘Gianni’ Agnelli (1921-2003). Hij is uit ander hout gesneden dan zijn (even oude) neef Andrea Agnelli, die zo’n puinhoop aanrichtte als baas van Juventus. Andrea heeft wel de achternaam, maar ontbeert het bedachtzame karakter en de analytische geest van John. Niet voor niets werd de laatste al vroeg aangewezen als troonopvolger in het familiebedrijf.

John Elkann, kleinzoon en de huidige grote man achter Exor. Beeld Getty

De fanatieke zeezeiler en vader van drie kinderen is net zo’n netwerker als zijn flamboyante grootvader, maar vooral in zakelijke kringen. Hij vliegt in een private jet de wereld over voor bezoek aan zijn ondernemingen. Elkann is ook de man die de groep minder afhankelijk wil maken van de grillige auto-industrie. Die wordt niet alleen geplaagd door chiptekorten, maar vergt ook miljardeninvesteringen in de onzekere overgang naar elektrisch rijden.

Uitbreiding in de medische sector en de luxeproducten moet meer stabiele groei opleveren. De firma had daarom bijvoorbeeld bijna een miljard euro over voor 10 procent van een Franse specialist in medisch onderzoek. Ook werd ruim een half miljard euro betaald voor een kwart van het Italiaanse luxemerk Louboutin, bekend van de schoenen met de rode zolen.

Waarom Amsterdam?

Elkann vindt het vertrek uit Italië – juridisch, fiscaal en beurstechnisch – niet meer dan logisch, gezien de wereldwijde belangen van Exor. Vorm volgt inhoud, is zijn rationele verklaring. Nederland is met zijn stabiele, open rechtssysteem nu eenmaal de beste uitvalsbasis voor internationale ondernemingen, vindt hij. De Amsterdamse beurs telt ook nog eens veel meer multinationals dan de Borsa di Milano. Dat trekt investeerders die Exor goed kan gebruiken voor verdere expansie.

Een aanwinst voor de Nederlandse financiële wereld dus, ook al werken er maar twaalf mensen in het Exor-kantoortje aan de Zuidas? Daar is niet iedereen het mee eens. De Nederlandse beleggersvereniging VEB noemde Exor bij de landing op de Amsterdamse beurs geen echt bedrijf, maar vooral ‘een mandje aandelen'. Dat de veelbesproken Agnelli’s daar ook nog eens de vrijwel absolute zeggenschap over hebben, stemt de vereniging ook niet vrolijk. Wie een aandeel koopt van zo’n investeringsmaatschappij stelt zich bloot aan het risico dat in het beleid ‘emoties en belangen van bepaalde organisaties of families de boventoon voeren’.

Giovanni 'Gianni' Agnelli met echtgenote Marella in hun woning in Turijn, 1986. Beeld Laurent Sola / Gamma-Rapho / Getty

Rients Abma, de directeur van Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, vermoedt dat vooral het ‘flexibele’ Hollandse ondernemingsrecht de reden was voor de verhuizing van Exor van Italië naar Nederland. Hij doelt bovenal op de mogelijkheid om vrijwel ongebreideld zogeheten ‘loyaliteitsaandelen’ uit te delen aan langetermijnbeleggers, die extra stemrecht geven.

Beeld VK graphics

Dat klinkt mooi, maar om daarvoor in aanmerking te komen, moeten de aandelen uit de handel worden gehaald en voor minimaal vijf jaar worden ondergebracht in een speciaal loyaliteitsregister. Institutionele beleggers kunnen dat in de praktijk niet, omdat ze altijd moeten kunnen reageren op onverwachte gebeurtenissen zoals 9/11, waardoor ze aandelen moeten kunnen verkopen.

De familie Agnelli heeft dat probleem niet en dat is te zien. Volgens het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) was eind vorig jaar 52 procent van de aandelen in handen van de Agnelli’s maar ook 84,37 procent van het stemrecht. Zij hebben het dus voor het zeggen bij Exor.

Italiaanse aanpak

In Italië was dit niet mogelijk geweest, daar zijn de regels voor loyaliteitsaandelen veel strenger. Institutionele beleggers hoeven zich niet te laten afschrikken door loyaliteitsaandelen, stelt Exor in een reactie. Het systeem beloont juist de investeerder die belegt voor de lange termijn, met meer invloed. Bovendien houdt de constructie agressieve investeerders zoals hedgefondsen buiten de deur.

De Agnelli's in 1986. Beeld Laurent Sola / Gamma-Rapho / Getty

Aandeelhouders kunnen benoemingen van bestuurders door de familie blokkeren, maar daarvoor hebben ze een tweederdemeerderheid nodig. Met 85 procent van het stemrecht in handen van de Agnelli’s is dat de facto onmogelijk. ‘Kortom, de onderneming verdient niet de schoonheidsprijs als het gaat om goed bestuur, het beschermen van beleggers en adequate checks and balances’, zegt Abma.

Of de firma ook minder kwijt is aan belastingen valt te bezien. De Italiaanse fiscus legde Exor een forse vertrekbelasting op. Exor was het niet eens met die aanslag, maar schoof samen met de familie-bv van de Agnelli’s begin dit jaar toch ruim 1 miljard euro richting Italiaanse schatkist.

Sexappeal

Het was een drukke week voor John Elkann. Naast zijn bezoek aan Amsterdam moest hij proberen de wanorde bij Juventus te bezweren. De club heeft al jaren sportief succes, maar zorgt al even lang voor ophef en schandaal, van omkoping tot mogelijke fraude. Dat deert de Agnelli's vooralsnog niet. De familie heeft de club al sinds 1923 in bezit en ziet ook dat veel grote voetbalclubs de laatste jaren flink in waarde zijn gestegen.

De ‘voetbalindustrie’ raakt steeds meer verbonden met de entertainmentsector, heet dat in de boeken van Exor. Daarmee lijkt het uitzicht op goede rendementen verzekerd. En sowieso geeft de aanwezigheid van zowel ‘Juve’ als Ferrari in de portefeuille Exor net die sexappeal die veel andere ‘mandjes aandelen’ vaak ontberen. Het aandeel Exor steeg sinds de Amsterdamse introductie met bijna 16 procent in waarde.

Met medewerking van Rosa van Gool.