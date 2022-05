🎧 Podcast Stuurloos

Waarom de overheid nerdfluisteraars nodig heeft. Luister naar de podcast van Kustaw Bessems

Waarom is het zo moeilijk voor de overheid om mensen te werven die ergens echt veel vanaf weten? En waarom hebben die experts daar weinig zin in en houden ze het, áls ze eraan beginnen, vaak maar kort uit? Techneut Bert Hubert werkte voor de AIVD, leverde software aan de overheid en houdt daar nu toezicht op inlichtingendiensten. Aan Kustaw Bessems vertelt hij over kafkaëske vacatures en de hypergevoeligheden waar hij zelf tegenaan loopt.