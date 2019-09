Waarom de opening van het academisch jaar uitloopt op een botsing

Wat een feestelijk moment moet zijn, de opening van het academisch jaar, loopt maandagmiddag uit op een botsing tussen de universiteiten en de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven. Inzet: de bezuinigingen en het plan om meer geld aan de bètastudies te geven, ten koste van de alfastudies. In Leiden wordt zelfs een protestbijeenkomst georganiseerd, de ‘ware opening van het academisch jaar’.

Waarom is er vandaag een alternatieve opening van het academisch jaar, naast de officiële?

‘Er valt niets te vieren’, zeggen de actievoerders. Zij willen duidelijk maken dat er geen reden is voor een feestelijke opening van het academisch jaar. WOinActie, de groep die het protest heeft georganiseerd, is woedend over de aangekondigde financiële herverdeling in het hoger onderwijs. Deze past in een trend van aanhoudende bezuinigingen. Vorig jaar besloot het kabinet 19,5 miljoen euro extra te bezuinigen op het hoger onderwijs, boven op de al eerder aangekondigde 22 miljoen. Terwijl er geld zat is, zeggen de actievoerders, wijzend op het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat Nederland deze zomer nog aanspoorde om meer te investeren.

Wat betekent de nieuwe herverdeling?

Een aantal bèta- en technische studies barst uit zijn voegen, en het kabinet zou graag zien dat deze verder kunnen groeien. Om die groei te bekostigen, besloot het kabinet geld weg te halen bij alfastudies. Dit gebeurde op advies van de commissie-Van Rijn, die vorig jaar de opdracht kreeg om een ‘budgetneutrale’ oplossing te vinden voor de nodige groei aan de technische kant.

Deze oplossing leidde al eerder tot protest. Zo schreef een docent van de Universiteit van Amsterdam in Het Parool dat de geesteswetenschappen een ‘kaalgeplukte kip’ zijn. Ook vanaf de bèta-kant klinkt protest. Wiskundige Arne Smeets van de Radboud Universiteit Nijmegen stelde een petitie op tegen de maatregelen die door meer dan driehonderd vooraanstaande bèta’s werd ondertekend. Volgens Smeets zijn de verschillende wetenschappelijke velden juist steeds meer verbonden en hebben de bèta’s de alfa’s nodig om hun onderzoek in perspectief te brengen.

Hoe hebben de universiteiten gereageerd op het kabinetsbesluit?

Het kabinet heeft met dit beleid expliciet gemaakt wat al langer werd vermoed: dat het de bèta- en technische studies belangrijker vindt dan de alfa’s. De algemene universiteiten zijn echter niet verplicht om hierin mee te gaan. Wel moeten de universiteiten zelf met extra geld komen om de oude verdeling in stand houden.

Meerdere algemene universiteiten, waaronder de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht, hebben al laten weten dat ze het kabinetsbeleid niet willen volgen. Ze scharen zich daarmee duidelijk aan de kant van de actievoerders. Minister Van Engelshoven zal vanmiddag niet anders kunnen dan hierop reageren. Wel kondigde ze al aan dat ze genoodzaakt is om haar beleid door te zetten.