Waarom de krant de stemming onder boeren wilde peilen

Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Twee keer schreef de Volkskrant deze week over de opvattingen van boeren over de toekomst van de veehouderij en de stikstofproblematiek. De basis voor die artikelen was een representatieve steekproef van 981 veehouders, uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Het inschakelen van een onderzoeksbureau is geen dagelijkse kost voor de krant, omdat er veel tijd en middelen in gaan zitten. ‘De stikstofcrisis lijkt een uitzichtloze kwestie waarbij boeren fel protesteren tegen eventuele plannen om de veehouderij in te krimpen. Wij wilden in beeld brengen hoe boeren over de politiek denken en of zij zelf een oplossing zien. Dat kan alleen met zo’n grootschalig onderzoek.’ vertelt chef datajournalistiek Xander van Uffelen. ‘Het thema zal bovendien een heet hangijzer zijn in de formatiegesprekken.’

Landbouwredacteur Pieter Hotse Smit wist dat dit thema leefde onder lezers, maar wilde het dit keer anders benaderen. ‘Het is onder deskundigen inmiddels wel duidelijk dat stikstof een serieus probleem is’, zegt hij. ‘De Nederlandse landbouwsector werkt heel efficiënt, maar is zo groot dat ze te zwaar drukt op de natuur. Daarom hebben we de laatste tijd meer aandacht besteed aan mogelijke oplossingen.’ Tegelijkertijd heeft het boerenverzet laten zien hoe controversieel maatregelen zoals een halvering van de veestapel of onteigening van bedrijven nabij natuurgebieden zijn. ‘We wilden daarom onderzoeken wat de grootste obstakels zijn die een oplossing in de weg staan.’

Dankzij dit soort onderzoeken kan de krant daar cijfers over presenteren. Zo bleek dat bijna de helft van de boeren vertrouwen heeft in Farmers Defence Force, de actiegroep die onlangs nog andere boerenorganisaties onder druk zette om hun stikstofplan in te trekken. Tegelijkertijd staan veel boeren open voor een uitkoopregeling, mits de overheid daar een gulle vergoeding tegenover stelt. Smit: ‘Die paradox is typerend voor hoe complex die positie van veel boeren is.’

Ook bood het onderzoek aanknopingspunten voor nieuwe verhalen. Het feit dat nog maar 4 procent van de veehouders nu op het CDA zou stemmen, was voor Smit aanleiding Derk Boswijk, de nieuwe landbouwwoordvoerder van deze partij in de Tweede Kamer, te interviewen. ‘Uit het onderzoek blijkt dat het CDA nog weinig te verliezen heeft bij veehouders’, zegt Smit. ‘Het zal moeten blijken of ze in een nieuw kabinet de boerenstem proberen terug te winnen met een ruimhartige uitkoopregeling.’