Waarom de kansen van Marine Le Pen op het Franse presidentschap groter zijn dan vijf jaar geleden

Emanuel Macron voor zijn aanhangers nadat de eerste resultaten van de exitpoll bekend waren geworden op zondagavond. Beeld ANP / EPA

De ontlading was groot maar kortstondig, zondagavond in de evenementenhal Porte de Versailles waar de aanhang van president Macron bijeenkwam. De eerste prognoses die kort na acht uur op de schermen verschenen, lieten een grotere kloof zien dan verwacht tussen Macron en Le Pen, de rechts-radicale rivaal tegen wie hij het opnieuw zal opnemen in de beslissende tweede ronde op zondag 24 april. Dat was een opluchting vergeleken met de laatste peilingen voor het weekend, die beide kandidaten bijna op gelijke hoogte hadden geplaatst.

Maar onmiddellijk daarna kroop de spanning terug in de zaal. Anders dan vijf jaar geleden is een definitieve verkiezingszege voor Macron dit keer een stuk minder evident. De eerste peilingen voor de tweede ronde, die na de uitslagen van zondagavond zijn gedaan, laten een nipte winst voor Macron zien, tussen 51 en 54 procent. Rekening houdend met foutmarges is dat voor zijn team een zorgwekkend perspectief. Ter vergelijking: in 2017 won Macron overtuigend in de tweede ronde met 66,1 procent tegenover 33,9 procent voor Le Pen.

Marine Le Pen en Emmanuel Macron in 2017 voorafgaand aan een televisiedebat. Beeld AFP

Veel zal afhangen van wat de kiezers doen die zondag op de nummer drie hebben gestemd: de radicaal-linkse leider Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise. Hij behaalde 21,95 procent van de stemmen (Macron eindigde op 27,84, Le Pen op 23,15), en werd daarmee de enige grote onder de verliezers – de overige kandidaten scoorden allemaal ruim onder de 10 procent.

Sociale ongelijkheid blijft groot

Zondagavond deed Mélenchon een krachtige oproep aan zijn achterban: er mag geen enkele stem naar Marine Le Pen gaan. Maar een expliciete steunverklaring voor Macron, zoals verliezers Anne Hidalgo (Parti Socialiste, 1,75 procent) en Yannick Jadot (EELV, de Franse groenen, 4,63 procent) wel gaven, bleef uit. Mélenchon zal in overleg met zijn achterban het vervolg bepalen, en daarbij liggen nog twee andere opties op tafel, zo liet een campagnemedewerker weten: onthouding of blanco stemmen. Die laatste wordt in Frankrijk als ongeldig gezien, maar Mélenchon pleit in zijn programma voor erkennen van blanco stemmen als uiting van protest.

Bovendien is het anti-Macron-sentiment onder zijn aanhangers zeer sterk. Hoewel de werkloosheid onder Macrons presidentschap is teruggedrongen en zowel de middenklasse als armere Fransen profiteerden van lastenverlichtingen, blijft de sociale ongelijkheid onverminderd groot.

Daarnaast heeft een deel van Mélenchons kiezers sympathie voor Le Pen, die eveneens veel nadruk legt op koopkracht, anders dan Macron de pensioenleeftijd ook niet wil verhogen, en voorstander is van directere kiezersinvloed via referenda. En dan is er nog het hoge aantal Fransen dat zich onthoudt van stemmen. Zondag bleef ruim een kwart van de kiezers thuis, een probleem waar Mélenchon doorgaans relatief sterk mee te maken heeft.

Riskante finale

Intussen is de uitgangspositie voor Le Pen aanzienlijk verbeterd ten opzichte van 2017. De politieke opkomst van Eric Zemmour, de extreemrechtse polemist die herhaaldelijk is veroordeeld voor aanzetten tot rassenhaat, laat zien dat de ruimte voor radicaal- en extreemrechts in Frankrijk is gegroeid. Zemmour (7,07 procent) heeft zijn kiezers opgeroepen Le Pen te steunen in de tweede ronde.

Bovendien profiteert Le Pen van een tweede effect: naast Zemmour, die de theorie van de ‘Grand Remplacement’ propageert die stelt dat de Franse elite de autochtone bevolking laat ‘vervangen’ door migranten uit Afrika en het Midden-Oosten, lijkt zij een stuk milder. Juist het verzachten van haar imago en dat van Rassamblement National is een van Le Pens belangrijke missies geweest sinds ze de partijleiding van haar vader overnam.

Vijf jaar geleden kon Macron in de tweede ronde rekenen op de stemmen van zowel veel linkse als rechtse kiezers. Een sterke motivatie om zijn extreemrechtse rivaal uit het Élysée te houden, speelde daarbij een grote rol. Intussen zijn zowel klassiek links (Parti Socialiste) als klassiek rechts (Les Républicains) verpletterd. Dat veel afhangt van de nog onzekere keuze van Mélenchons achterban, maakt dat president een riskante finale tegemoet ziet.